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«Алроса» потратит деньги от продажи газовых активов на выкуп акций «дочки»

Алмазодобывающая компания «Алроса» направит до трети от суммы, вырученной от продажи газовых активов, на выкуп у Якутии 10% акций своей «дочки» «Алроса-Нюрба», часть средств пойдет на досрочное погашение задолженности, сообщил в интервью «России 24» президент «Алросы» Сергей Иванов. «Я уверен, что часть этих денег пойдет на дополнительное досрочное погашение тех незначительных кредитов, которые остаются у группы «Алроса», - сказал Иванов.

Аукцион по покупке газовых активов «Алросы» выиграл «Новатэк». Цена продажи активов – 100% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании – по итогам аукциона составила 30,3 млрд руб. Помимо «Новатэка» в торгах принимало участие ООО «Статус» (структура Газпромбанка).

Сейчас «Алроса» контролирует 87,47% «Алросы-Нюрба». Эта компания разрабатывает две кимберлитовые трубки - «Нюрбинскую» и «Ботуобинскую», а также россыпи. На нее приходится около 18% добычи группы.