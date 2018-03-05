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ФАС возбудила против МТС и «Мегафона» дела за внутрисетевой роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении МТС и «Мегафона» дела за нарушение требований об отмене внутрисетевого роуминга, говорится в сообщении ФАС.

По итогам проверки ФАС установила, что предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена. Кроме того, ФАС признала необоснованным введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона.

Ранее ФАС предписала операторам устранить экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона. Изменение тарифов не должно было привести к ухудшению условий для абонентов. 23 января ФАС направила МТС соответствующее разъяснение.

«Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России, – указывает замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. – В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб./сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали».

В этой связи ФАС возбудила в отношении МТС и «Мегафона» дела о нарушении антимонопольного законодательства. В случае подтверждения нарушений служба может выдать предписание о перечислении в бюджет неправомерно полученного дохода, отмечает Голомолзин.

В конце декабря ФАС заключила, что предложения «Теле2» соответствуют предписанию службы, срок исполнения постановления об отмене внутрисетевого роуминга был продлен до 31 мая 2018 г. в связи с технической необходимостью изменения тарифов.

Оценка предложений «Вымпелкома» (бренд «Билайн») продолжается, решение будет принято в ближайшие дни, сообщает ФАС.