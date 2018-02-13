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ФАС сняла часть претензий с «Вымпелкома» по национальному роумингу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) частично сняла претензии с «Вымпелкома» (бренд «Билайн») по делу о национальном роуминге, не обнаружив за оператором связи нарушений при заключении межоператорских соглашений, сообщает ФАС.

«Вымпелком» признан комиссией ФАС виновным в завышении цен на национальный роуминг, но оператор добровольно устранил нарушения. В то же время за «Вымпелкомом» ФАС не выявила нарушений при заключении межоператорских соглашений. «Дело в этой части прекращено», – указывают в службе.

ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении каждого из операторов большой четверки летом 2017 г. Антимонопольный орган обвинил операторов в установлении монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении межоператорских роуминговых соглашений.

4 декабря «Вымпелком» анонсировал изменение тарифов, а с 14 декабря начал их применять на услуги связи в национальном роуминге. В этой связи ФАС решила не выдавать предписание компании. Однако за нарушение закона о защите конкуренции «Вымпелкому» полагается штраф, его размер может быть снижен в связи с позицией, отметили в ФАС.

«На протяжении всего рассмотрения антимонопольного разбирательства компания "Вымпелком" оказывала содействие комиссии ФАС России. Результатом этого может стать смягчение административной ответственности при наложении штрафа», – подчеркнул замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

В феврале ФАС также рассмотрит дела по национальному роумингу против МТС, «Мегафона» и «Теле2». ФАС потребовала от операторов представить предложения по снижению тарифов в национальном роуминге. Служба грозилась изъять дополнительный доход от завышения тарифов.