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Никифоров назвал сроки окончательной отмены роуминга

Вопрос внутрисетевого и национального роуминга будет окончательно решен в первом полугодии. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, передает «Интерфакс». По словам Никифорова, решением этого вопроса занимаются операторы, Минкомсвязи и ФАС.

Встречи ФАС и операторов проходят каждый месяц и «еще будут проходить месяцев шесть», рассказал Никифоров. На вопрос, будет ли принято окончательное решение в течение полугода, министр ответил утвердительно. Никифоров отметил, что наценки по национальному роумингу будут экономически обоснованными.

Изначально ФАС требовала от операторов связи отменить роуминг до 1 января 2018 г. Позднее срок продлили до 31 января. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») направили регулятору отчеты о выполнении предписания. ФАС обещала их проверить в течение десяти дней. Tele 2 дали срок до мая.

Уже в конце декабря было изменение тарифных планов, отметил Никифоров. Он добавил, что основной объем работы по изменению тарифных планов должен произойти в I квартале. «Мы за этим следим», - добавил он.

В августе ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.