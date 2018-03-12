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СМИ сообщили о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) попросил Центробанк усложнить процедуру покупки электронных полисов ОСАГО, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения союза.

РСА, в частности, просит Банк России запретить загружать на сайты компаний сканы документов для оформления полисов, ограничить время оформления на сайтах 90 минутами, а также установить отложенный старт действия полисов — 72 часа, — чтобы исключить возможность покупки полиса после аварии. Автостраховщиков также не устраивает ситуация, позволяющая страхователям или посредникам менять данные в графических редакторах, например для получения скидок. В этом случае страховая компания обязана выплатить деньги по полису в случае ДТП и только после этого может обратиться с жалобой на автовладельца, исказившего информацию.

Союз автостраховщиков призывает разрешить компаниям сразу аннулировать полис, если в нем найдены неверные сведения. Кроме того, страховщики просят дать им право искать данные автовладельцев не только в базе РСА, но и в других публичных базах. В случае если страхователи не пройдут проверку заочно, их предлагается приглашать для оформления ОСАГО в офис.

Защитники автомобилистов, в свою очередь, заявили, что введение трехдневного моратория на старт действия полиса станет проблемой. «С отказом от предоставления сканов документов я согласен», — рассуждает президент Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин. При этом возможность купить полис в офисе страховщика, чтобы отсрочка действия полиса не применялась, поможет не всем, считает собеседник газеты. По его словам, это обусловлено проблемой с доступностью полисов в регионах.