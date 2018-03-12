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Доля России на международном рынке оружия упала за 5 лет на 4%

Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира и конфликтов (SIPRI) констатировали снижение доли России на международном рынке оружия и падение экспорта российского оружия. Об этом говорится в докладе организации. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о «беспрецедентном и неприкрытом давлении» на страны, которые хотят купить оружие у России.

В 2013–2017 гг. объем экспорта российских вооружений упал на 7,1% по сравнению с 2008–2012 гг., отмечается в докладе. Доля России на мировом рынке вооружений, в свою очередь, снизилась на 4% в 2013–2017 гг., до 22%. В то же время доля США увеличилась на те же 4% (с 30 до 34%). Объем экспорта американских вооружений вырос на 25%.

Ключевыми клиентами России согласно докладу выступают Индия (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%). Больше всего оружия у США закупают Саудовская Аравия (18%), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (7,4%) и Австралия (6,7%). На третьем месте по доле рынка вооружений – Франция с 6,7%. Главные покупатели французских вооружений – Египет (25%), Китай (8,6%) и Индия (8,5%).

В целом с 2013 по 2017 г. глобальный оружейный рынок по сравнению с 2008–2012 гг. увеличился на 10%. «В топ-5 крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. На эти страны приходится 74% продаж», – говорится в докладе. Крупнейшими покупателями оружия в мире выступают Индия, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Китай. Перечисленные государства импортируют 35% продаваемого оружия.