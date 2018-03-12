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«Алроса» досрочно погасила кредиты за счет продажи газовых активов

Алмазодобывающая компания «Алроса» сообщила, что досрочно погасила банковские кредиты на сумму $450 млн из средств от продажи газовых активов.

«Алроса» досрочно погасила банковский кредит в размере $250 млн, а также часть банковского кредита в размере $200 млн, привлеченные у Росбанка и Райффайзенбанка в декабре 2017 г. соответственно, вследствие чего долг «Алросы» снижен более чем на 27% – до $1,17 млрд», - говорится в сообщении компании.

В конце февраля «Новатэк» приобрел газовые активы «Алросы» - 100% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании. «Новатэк» выиграл аукцион «Алросы», предложив за эти активы 30,3 млрд руб. В торгах принимала участие также структура Газпромбанка – ООО «Статус».

«Геотрансгаз» владеет лицензией на право пользования недрами Берегового лицензионного участка, ресурсный потенциал которого по состоянию на 31 декабря 2017 г. оценивался в 436 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). За прошлый год на участке было добыто 1,6 млрд куб. м газа и 185 000 т конденсата. Уренгойская газовая компания владеет лицензией на право пользования недрами Усть-Ямсовейского лицензионного участка, ресурсный потенциал которого составлял 650 млн бнэ (данные на конец декабря прошлого года). Суммарные запасы компаний оцениваются в 164 млрд куб. м газа и 21 млн т газового конденсата. Активы находятся вблизи транспортной и перерабатывающей инфраструктуры «Новатэка».