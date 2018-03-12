Бизнес

Новости

Умер один из богатейших людей Германии

В США на 85-м году жизни скончался один из богатейших людей Германии Эриван Хауб. Смерть миллиардера подтвердили в пресс-службе немецкого ритейлера Tengelmann Group, которым Хауб руководил на протяжении более 13 лет (в 1969-2000 гг.). Он вместе с семьей являлся совладельцем Tengelmann Group.

Tengelmann Group владеет сетями OBI, Plus, Kaiser's и KiK. В сообщении группы отмечается, что именно под руководством Хауба она выросла из относительно небольшого семейного бизнеса в ритейлера мирового масштаба.

В 2000 г. Хауб передал оперативное управление группой своим сыновьям и стал председателем корпоративного консультативного совета. Ответив 80-летие, бизнесмен полностью отошел от дел и посвятил себя своим увлечениям, говорится в сообщении. В 2004 г. он был награжден государственным орденом «За заслуги» перед ФРГ. Миллиардер скончался 6 марта в американском городе Пайндейл, штат Вайоминг, но компания объявила об этом только в понедельник.

Ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей планеты, где оценил состояние Эривана Хауба и членов его семьи в $6,4 млрд. В списке Forbes 2018 г. он занял 265-е место, заняв также 20-е место среди богатейших людей Германии.