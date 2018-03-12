Бизнес

Новости

Президент «Мираторга» рассказал о роли Путина в выходе на рынок Саудовской Аравии

Крупный агропромышленный холдинг «Мираторг» получил лицензию на поставки в Саудовскую Аравию через два месяца после встречи президента Владимира Путина с королем этой страны. Об этом президент компании Виктор Линник рассказал на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в понедельник. До того «Мираторг» совместно с Россельхознадзором потратили три года, чтобы получить эту лицензию, сказал Линник.

Рынок Саудовской Аравии — лучший в регионе Персидского залива, пояснил предприниматель. «После вашей встречи с королем Саудовской Аравии через два месяца мы получили лицензию», — обратился Линник к Путину. «Это аплодисменты в адрес короля Саудовской Аравии», — отреагировал на это Путин. Линник заметил, что на всех интересных рынках уже давно работают «наши партнеры по ВТО – США, ЕС, Бразилия, нас там никто серьезно не ждет». «Очень важна ваша поддержка для получения нашего доступа на эти рынки», – обратился глава «Мираторга» к президенту России.

Чуть раньше, выступая на форуме сельхозпроизводителей, Путин, который баллотируется на четвертый президентский срок, сказал, что в 2017 г. экспорт продовольствия из России на треть превысил экспорт вооружений.