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«Нафтогаз» планирует добиваться ареста российского газа в странах ЕС

«Нафтогаз» планирует обратить взыскание на российский газ в странах ЕС по решению Стокгольмского арбитража в случае неуплаты «Газпромом» $2,56 млрд. Об этом в Facebook написал главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Если "Газпром" добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, ратифицировавших международную конвенцию, для принудительного исполнения решения суда», - отметил он. По его словам, Украина не будет отбирать газ из транзитных потоков в Европу. «Нам лучше налагать взыскание на газ после того, как он попадет на европейские рынки», - пояснил Витренко.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен перечислить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

6 марта «Газпром» сообщил, что подал апелляцию на судебное решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. В свою очередь по разбирательству о транзите российская сторона подаст апелляцию до конца марта 2018 г.