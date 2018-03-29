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Трейдеры прогнозируют рост цен на бензин к лету

Сокращение поставок топлива на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует рост цен на бензин для конечных потребителей, предупреждает ассоциация российских трейдеров нефтепродуктами («Совет по товарным рынкам», СПРТ). Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение организации. В нем, в частности, отмечается, что 28 марта оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 г. На московских площадках цены на бензин также подбираются к историческим максимумам. С начала марта АИ-92 подорожал на 7,84%, с начала года — на 8,84%, а АИ-95 – на 9,53% и на 11,96% соответственно.

Трейдеры уверены, что нефтяные компании искуственно ограничивают поставки на биржевой рынок, что связано с увеличением стоимости экспортных поставок, в том числе из-за роста цен на нефть. Кроме того компании создают запасы бензина к 1 апреля, готовясь к периоду остановки НПЗ на ремонт. Если тенденция продолжится, через три месяца цены на заправках вырастут до 5 руб. не литр, а независимые АЗС перестанут продавать топливо, предупреждает председатель правления СПТР и совладелец компании «Солид-товарные рынки» Илья Мороз. За последние полтора месяца «бензин в мелком опте стал дороже на два руб. за литр, подтверждает руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко. Разница этой цены с розничной составляет 1,5–2 руб. на литр, еще 3 руб. на литр приходится на операционные расходы. Это, по его словам, «ведет к прямому убытку торговли бензином». Компании будут вынуждены повышать цены на заправках на 1,5–2 руб. или закрываться, предупреждает он.

Нефтяные компании заверяют, что выполняют нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом. При этом сдерживать экспорт, когда внутренние цены на порядок ниже, они не готовы. «Мы в какой-то период пошли навстречу властям и не повышали цены на топливо, даже снижали их, потому что в стране были выборы. А сейчас надо чем-то это компенсировать», заявил изданию источник в одной из компании с госучастием. Он также подчеркнул, что нефтяные компании должны заботиться прежде всего об интересах акционеров, а не владельцев независимых сетей АЗС.