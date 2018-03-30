WSJ сообщила о возможной покупке ритейлером Walmart страховщика Humana

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Песков объяснил просьбу не публиковать запись своей встречи со студентами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что просил руководство факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики (ВШЭ) не публиковать запись своей беседы со студентами, состоявшейся в четверг, 29 марта. По его словам, речи о проявлении цензуры не идет.

«Никакой цензуры там нет. Мы не до конца договорились (со студентами о режиме общения. — «Ведомости».). Я исходил из того, что это будет (не публичный) обмен мнениями, у них было иное понимание. Наверное, действительно не до конца договорились», — пояснил Песков на вопрос, не считает ли он свою просьбу проявлением цензуры. «Но я действительно просил никак это это не публичить. Потому что вся информация и так доступна», — добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что высказывал свое личное мнение, когда на вопрос студентов комментировал скандал с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого журналистки обвинили в домогательствах. «Это никак не относится к моей работе. Я неоднократно говорил, что мы (Кремль) это не комментируем», — уточнил Песков, отметив, что и студентам он сказал о том же.

Песков 29 марта участвовал в съемках студенческого ток-шоу «В точку» в ВШЭ. На встрече он, в частности, раскритиковал журналисток, обвинивших Слуцкого в домогательствах, сообщала Русская служба BBC. Песков заявил, что у женщин, обвинивших Слуцкого в домогательствах, есть «право защищать себя в порядке, который установлен законом», но ему неизвестно, чтобы кто-то из них этим правом воспользовался, передала его словам Русская служба ВВС.

Создатели ток-шоу не стали выкладывать полную запись встречи в интернет, опубликовав только 15-секундные «сториз», в которых об истории со Слуцким не упоминалось. Шеф-редактор ток-шоу в четверг сообщил корреспонденту «Ведомостей», что выпуск «по необъяснимым причинам» удалился после записи.

Позднее Русская служба BBC сообщила, что руководство факультета коммуникаций, медиа и дизайна решило не публиковать запись по просьбе Пескова. Об этом заявил руководитель образовательной программы ВШЭ «Журналистика» Сергей Корзун. При этом Русская служба BBC написала, что в начале ток-шоу студентам ВШЭ не ставили никаких условий о неразглашении содержания беседы, а Песков, уже прощаясь, поинтересовался: «Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?», на что ему никто не ответил.