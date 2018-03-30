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Китай собирается создать крупнейшую в мире судостроительную верфь

Правительство Китая изучает возможность слияния двух судостроительных компаний и создания на их базе крупнейшей в мире верфи, которая бы затмила южнокорейских конкурентов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Госсовет Китая предварительно одобрил объединение China State Shipbuilding Corp. (CSSC) с China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC). Эти компании производят как военную продукцию (например, авианосцы для военно-морского флота Китая), так и гражданскую (различные суда для перевозки контейнеров, нефти и газа и пр.). Суммарно выручка двух компаний оценивается в размере 508 млрд юаней ($81 млрд по нынешнему курсу).

CSSC и CSIC имеют дочерние компании, акции которых торгуются на фондовых биржах в Шанхае и Гонконге.

Представитель комиссии по надзору и управлению активами Госсовета не стал комментировать данную информацию.

Ожидается, что годовой доход создаваемого промышленного гиганта будет вдвое превышать совокупный годовой доход международных лидеров судостроительной отрасли (согласно рыночной стоимости) - южнокорейских Hyundai Heavy Industries , Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. и Samsung Heavy Industries.

CSSC и CSIC были созданы в июле 1999 г. в соответствии с госпрограммой увеличения конкуренции и эффективности среди оборонных компаний Китая.