«Кубышка» «Сургутнефтегаза» выросла на 162 млрд рублей за год

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В Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях

На севере Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях, которые будут вырабатывать электроэнергию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совета по туризму Норвегии VisitNorway.

Отель Svart откроют в 2021 г. Здание строится у подножия ледника Свартисен за Полярным кругом на севере страны. На крыше отеля разместят солнечные панели для выработки электроэнергии.

Здание будет иметь форму кольца и расположится над Холандс-фьордом на многочисленных сваях, уходящих в воду. «Его дизайн навеян традиционными постройками северной Норвегии – «сушилами», где рыбаки уже на протяжении нескольких десятилетий сушат треску, а также рыбацкими домиками «рорбю», стоящими на сваях на воде», — рассказали агентству в VisitNorway.

Проектирование отеля взяло на себя архитектурное бюро Snohetta, отмечает CNN. «Природа в Арктике - хрупкая и нетронутая. Наша задача сохранить природную красоту этого места и разрушить то, что делает Свартисен привлекательным», - говорит CNN менеджер проекта Зенул Хан.

Согласно проекту, отель будет потреблять на 85% энергии меньше по сравнению с современными отелями, рассказывает собеседник телеканала.

Заказчиком проекта выступила норвежская фирма Arctic Adventure of Norway. В планах у компании также запуск экологичного судна, которое свяжет отель с ближайшим крупным норвежским городом Будё.

Свартисен — общее название для двух ледников, расположенных в северной Норвегии. Название отеля восходит к древненорвежскому языку, в котором для обозначения голубого и черного цвета использовалось одно слово, «сварт», говорится на сайте проекта.