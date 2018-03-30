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Дворкович исключил возможность существенного роста цен на бензин

Вице-премьер России Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве вопросы переработки углеводородов, исключил возможность значительного роста цен на бензин, передает ТАСС. «Нет никаких поводов для резкого увеличения цен, ситуация мониторится. Небольшие колебания могут быть, потому что мы повышали акцизы, конечно, это постепенно перекладывается», - сказал Дворкович журналистам.

О вероятном росте цен на топливо к лету со ссылкой на трейдеров написал РБК. Представители мелкого опта рассказали о подорожании оптового бензина на 1,5-2 руб., а предправления ассоциации российских трейдеров нефтепродуктами (Совет по товарным рынкам) Илья Мороз спрогнозировал рост цен на заправках на 5 руб. через три месяца.

Мороза сразу же раскритиковала ФАС: замруководителя антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что именно такие высказывания в СМИ «могут провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них». Руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что не видит признаков дефицита бензина на российском рынке и готов штрафовать компании в случае необоснованного завышения цен на топливо.

В 2017 г. бензин подорожал на 7,3% при инфляции в 2,5%. В 2016 г. стоимость бензина увеличилась на 3,8% при инфляции в 5,4%.