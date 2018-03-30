Новости
Бизнес
Новости

Дворкович исключил возможность существенного роста цен на бензин

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер России Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве вопросы переработки углеводородов, исключил возможность значительного роста цен на бензин, передает ТАСС. «Нет никаких поводов для резкого увеличения цен, ситуация мониторится. Небольшие колебания могут быть, потому что мы повышали акцизы, конечно, это постепенно перекладывается», - сказал Дворкович журналистам.

О вероятном росте цен на топливо к лету со ссылкой на трейдеров написал РБК. Представители мелкого опта рассказали о подорожании оптового бензина на 1,5-2 руб., а предправления ассоциации российских трейдеров нефтепродуктами (Совет по товарным рынкам) Илья Мороз спрогнозировал рост цен на заправках на 5 руб. через три месяца.

Мороза сразу же раскритиковала ФАС: замруководителя антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что именно такие высказывания в СМИ «могут провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них». Руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что не видит признаков дефицита бензина на российском рынке и готов штрафовать компании в случае необоснованного завышения цен на топливо.

В 2017 г. бензин подорожал на 7,3% при инфляции в 2,5%. В 2016 г. стоимость бензина увеличилась на 3,8% при инфляции в 5,4%.

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о решении ЦБ сделать «Траст» банком «плохих долгов»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк «плохих долгов» будет создан на базе «Траста» – такое решение принял ЦБ, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. По данным издания, возглавит эту структуру член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович, бывший руководитель блока по работе с проблемными активами МДМ-банка.

«ФК Открытие» на этой неделе направил в ЦБ заключительные предложения по поводу банка «плохих долгов», пишет издание. На баланс этой структуры перейдут проблемные активы санируемых банков – «ФК Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка.

Ранее обсуждался вариант, что банк «плохих долгов» будет создан на базе объединенного «Траста» и Рост-банка. «Как наиболее логичный вариант рассматривается перевод из Рост-банка плохих активов в "Траст", хороших — в "ФК Открытие", а затем кредитную организацию ликвидируют»,— цитирует издание одного из собеседников.

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Власти Сингапура начали расследование сделки Uber и Grab

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сингапурский антимонопольный регулятор начал расследование сделки Uber Technologies и Grab, сообщает Reuters. Комиссия по конкуренции Сингапура опасается, что объединение бизнеса двух агрегаторов такси может привести к повышению цен и сократить выбор для потребителей.

В воскресенье, 25 марта, стало известно, что Uber договорился о продаже части своего бизнеса на юго-востоке Азии своему конкуренту – технологической компании Grab. Сумма сделки не называется.

Grab работает в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. Приложением компании пользуются более 86 млн человек.

В феврале была закрыта сделка Uber и «Яндекс.Такси» по слиянию бизнеса компаний в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В объединенной компании «Яндексу» принадлежит 59,3% акций, Uber – 36,9%. Объем инвестиций Uber составил $225 млн, «Яндекса» – $100 млн.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

Политика
Новости

Росимущество опровергло сообщения о продаже часов Хорошавина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Советник руководителя Росимущества Денис Лазарев опроверг информацию о том, что выставленная на аукцион коллекция элитных часов марки Urwerk принадлежала бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.

«С точки зрения маркетинга мы, конечно, обрадованы ажиотажем, возникшим в средствах массовой информации вокруг продажи часов, только вот к экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину они никакого отношения не имеют», — сказал Лазарев РБК.

По его словам, выставленные на аукцион карманные часы были конфискованы в 2015 г. таможенниками у торговой компании в связи с незаконным перемещением товара через границу и неуплатой пошлин.

Ранее ведомство объявило, что из-за отсутствия заявок снизило на 90% стоимость коллекции элитных часов марки Urwerk. Некоторые СМИ, в частности агентства «Интерфакс» и «РИА Новости», сообщили, что эти часы принадлежали бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.

Финансы
Новости

Суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Шигаева

Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу по ходатайству следствия арестовал заочно бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева.

«Мера пресечения О.Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания содержать О.Шигаева должны в СИЗО N1», - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Шигаев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В апреле 2015 г. Шигаев был объявлен в федеральный розыск по обвинению в отмывании 3,3 млрд руб., выведенных из Балтийского банка в виде кредитов его компаниям. В настоящее время он находится в Швейцарии, куда Генпрокуратура России направила запрос об экстрадиции.

Шигаев с совладельцем Андреем Исаевым контролировали Балтийский банк до начала его санации Альфа-банком в октябре 2014 г. Санация Балтийского банка была обусловлена признаками недобросовестных операций с активами, обнаруженными ЦБ. Регулятор указывал, что из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб.

Шигаев безуспешно пытался взыскать в российских судах с Балтийского банка средства в размере 1,3 млрд руб. с процентами, которые, по его утверждению, в течение 2014 г. перечислил банку безвозмездно как акционер.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Аэропорт «Внуково» заказал оценку своей стоимости

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Московский международный аэропорт «Внуково» заказал оценку рыночной стоимости своих акций, а также основного пассажирского терминала «А» и права аренды земель, на которых он расположен. Работу выполнит аудиторская компания КПМГ, следует из данных сайта госзакупок. Договор на оказание услуг истекает 30 июня 2018 г., его цена составляет 5,133 млн руб.

Оценка собственной стоимости нужна «Внуково» для «принятия управленческих решений, в том числе, без каких-либо ограничений, совершения сделок купли-продажи объектов оценки и для целей залога Сбербанку», сообщает «Интерфакс».

В понедельник, 26 марта, стало известно, что частные акционеры «Внуково» могут продать 25% аэропорта катарской авиакомпании Qatar Airways. «Внуково» – третий по пассажиропотоку аэропорт в Москве и России, в 2017 г. он принял 18,14 млн пассажиров.

Рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

Политика
Новости

Родственница Юлии Скрипаль планирует навестить ее в Британии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Двоюродная сестра отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании, сообщает пресс-служба российского посольства в Лондоне.

«Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль, племянницей С. Скрипаля. После информации о том, что состояние Ю. Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру», – рассказали в диппредставительстве.

«Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу», – отметили в посольстве.

Юлия Скрипаль находится в больнице в английском Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом. Ее состояние значительно улучшилось, женщина пришла в сознание и может говорить, сообщила в четверг телерадиокомпания BBC. В пятницу телеканал Sky News также сообщил, что Скрипаль пошла на поправку, она начала самостоятельно пить и принимать пищу.

Юлия Скрипаль и ее отец экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль были обнаружены без сознания на лавочке в Солсбери 4 марта. По версии британских спецслужб, Скрипали были отравлены разработанным в СССР ядом типа «Новичок». Сергей Скрипаль продолжает находиться в критическом, но стабильном состоянии.

Великобритания обвинила в причастности к отравлению Скрипалей российские власти. Москва не признает свою вину и отрицает наличие в стране химического оружия. Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов, аналогичные решения приняли в знак солидарности еще 28 стран. Москва приняла зеркальные меры.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Выбор редактора
Политика
Новости

Минэкологии Подмосковья рассказало об итогах проверки свалки «Ядрово»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Проверка полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе выявила ряд серьезных нарушений в его эксплуатации, сообщил первый замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.

«На этой неделе мы завершаем все проверочные мероприятия и к понедельнику будем готовы составить и вручить полигону акт проверки. Уже сейчас можно сказать, что выявлен ряд серьезных нарушений как в эксплуатации полигона, так и по соблюдению технической документации», — цитирует Кириллова «РИА Новости». Суть выявленных нарушений Кириллов не уточнил.

По его словам, на следующей неделе начнется процедура привлечения виновных к административной ответственности.

Экологи в пятницу взяли для проверки пробы воды и почвы в районе свалки «Ядрово», добавил Кириллов. Результаты будут готовы к концу следующей недели. «Лабораторией будет представлен расчет вреда, нанесенного окружающей среде. Он будет представлен в конкретных цифрах, которые лягут в основу искового заявления в суд и будут взысканы с виновного лица, с ООО «Ядрово», — добавил замминистра.

Полигон «Ядрово» работает с 1979 г. Жители Волоколамска уже несколько месяцев протестуют против нарушений в его работе, они жалуются на увеличившийся поток грузовых машин с отходами и главное — на неприятный запах.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»

Политика
Новости

Охранявшая кемеровский торговый центр компания самоликвидировалась

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лицензия частного предприятия «Центр защиты», охранявшего кемеровский торговый центр (ТЦ) «Зимняя вишня», аннулирована, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», – написал Хинштейн на своей странице в Twitter.

Ранее Хинштейн сообщил, что Росгвардия 28 марта приступила к проверкам охранных предприятий во всех торговых центрах страны.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Выбор редактора
Технологии
Новости

SpaceX успешно запустила ракету со спутниками Iridium

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Частная космическая компания SpaceX сегодня успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium, сообщила компания. Это уже пятый запуск в интересах оператора, который формирует на орбите созвездие из 75 спутников Iridium NEXT. Оно, помимо голосовой связи, впервые обеспечит сравнительно быстрый (128 Кбит/с) спутниковый интернет на мобильных терминалах.

Пуcк Falcon 9 (51-й по счету) произведен с площадки на авиабазе Вандерберг, Калифорния, с помощью вторично используемой первой ступени. Мягкая посадка первой ступени на этот раз не планируется, но компания попытается «поймать» одну из створок обтекателя полезной нагрузки. До сих пор это не удавалось.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Суд признал законным решение оштрафовать кинотеатр «Пионер» за «Смерть Сталина»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Дорогомиловский суд Москвы признал законными решения оштрафовать кинотеатр «Пионер» за показ фильмов «Смерть Сталина» и «Диван Сталина», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. «Рассмотрев апелляционные жалобы представителя кинотеатра, суд не нашел оснований для их удовлетворения», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Мировой суд трижды оштрафовал кинотеатр «Пионер» за показ британско-французской комедии «Смерть Сталина». Были вынесены два штрафа на 100 000 руб. и один штраф на 80 000 руб. Совокупно кинотеатр оштрафован на 280 000 руб.

В январе Министерство культуры отозвало уже выданное прокатное удостоверение на «Смерть Сталина». Министр Владимир Мединский назвал фильм оскорбительной насмешкой над советским прошлым. Премьера фильма была запланирована на 25 января. Несмотря на заявление Минкультуры «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм и 25-27 января показал «Смерть Сталина» пять раз.

Министерство составило пять протоколов в отношении «Пионера» — за каждый проведенный сеанс. Суд принял к производству только три из них.

Из-за ситуации с фильмом «Смерть Сталина» Минкультуры обратило внимание на французскую картину «Диван Сталина», которую «Пионер» показал без прокатного удостоверения. Кинотеатр оштрафовали за это на 80 000 руб. 

Финансы
Новости

ФАС разрешила ВБРР купить акции Расчетно-депозитарной компании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) о приобретении 49% голосующих акций АО «Расчетно-депозитарная компания» (РДК), сообщается на сайте ведомства.

РДК осуществляет клиринговые услуги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

В отчете Газпромбанка сообщалось о продаже 99,84% РДК за 2,54 млрд руб. Этот пакет СПбМТСБ приобрела 14 февраля 2018 г.

Биржевая площадка ранее сообщила, что со 2 октября 2017 г. начала сама проводить клиринг в секции нефтепродуктов вместо РДК.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Транснефть» раскрыла стоимость покупки 25% «Усть-Луги»

Интерфакс/Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа «Транснефть» в декабре 2017 г. купила 25% плюс одну акцию в уставных капиталах АО «Усть-Луга ойл» и Sandmark Operations Limited за 38,2 млрд руб., следует из отчета монополии по МСФО. Названные компании составляют бизнес по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга, крупнейший в Европе нефтепродуктовый терминал.

До сих пор сумма этой сделки не раскрывалась, но эксперты оценивали блокпакет в «Усть-Луге» существенно ниже, порядка 20-25 млрд руб., писали «Ведомости».

По информации «СПАРК-Интерфакса», до сделки 74% АО «Усть-Луга ойл» принадлежало ООО «Толинг», которым владеет миллиардер из списка Forbes Андрей Бокарев (совладелец и председатель совета директоров «Трансмашхолдинга» и «Кузбассразрезугля»), 26% - кипрской Capefar Limited (подконтрольна Gunvor). Gunvor сообщал, что не продает свою долю.

Проектная мощность терминала «Усть-Луга ойл» – 30 млн т нефтепродуктов в год. «Транснефть» уже владеет долей в Невской трубопроводной компании (владелец и оператор терминала по перевалке нефти в порту Усть-Луга). «Вся инфраструктура порта и подводящие трубопроводы тесно переплетены. С этой точки зрения покупка компанией доли в порту логична», – говорил представитель «Транснефти».

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото