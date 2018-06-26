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Роскачество выбрало регионы с лучшим хлебом‍

Полностью требованиям законодательства соответствует 86% российского хлеба. К такому выводу пришло Роскачество, проводившее соответствующую проверку по поручению Минпромторга.

В ходе исследования эксперты проверяли хлеб на наличие фосфатов, пестицидов и следов патогенов. Продукт тестировали на такие параметры, как зольность, влажность, количество клейковины. «Важным аспектом исследования стало определение "натуральности" продукта: эксперты детально изучили качество всех ингредиентов, которые использовались при производстве», – говорится в сообщении.

Самый качественный хлеб производят в Ставрополье, Воронежской и Саратовской областях, отмечается в докладе. Следом идут Ленинградская, Тамбовская и Челябинская области, Краснодарский край и Владимирская область.

В список лидеров вошли Тульская область, Вологодская область, Кировская область, Ростовская область, Пермский край и Санкт-Петербург. В этих регионах ведомство не нашло ни одного товара с нарушениями. В Москве доля высококачественного хлеба составляет лишь около 58%.

В сообщении отмечается, что в России стабильные цены на нарезные батоны везде, кроме Дальнего Востока. В среднем они составляют 7–10 руб. за 100 г хлеба. «Что касается Дальнего Востока, а точнее, Сахалинской области, входящей в состав округа, то здесь была зафиксирована самая высокая стоимость нарезного батона – 66 руб.», – указывается в отчете. Столько на Сахалине стоит 400- или 450-граммовый батон.

Исследование качества хлеба проводилось с июля 2017 г. За год эксперты Роскачества проверили 176 брендов хлеба из 62 регионов.

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