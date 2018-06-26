Роскачество выбрало регионы с лучшим хлебом‍

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Полностью требованиям законодательства соответствует 86% российского хлеба. К такому выводу пришло Роскачество, проводившее соответствующую проверку по поручению Минпромторга.
В ходе исследования эксперты проверяли хлеб на наличие фосфатов, пестицидов и следов патогенов. Продукт тестировали на такие параметры, как зольность, влажность, количество клейковины. «Важным аспектом исследования стало определение "натуральности" продукта: эксперты детально изучили качество всех ингредиентов, которые использовались при производстве», – говорится в сообщении.
Самый качественный хлеб производят в Ставрополье, Воронежской и Саратовской областях, отмечается в докладе. Следом идут Ленинградская, Тамбовская и Челябинская области, Краснодарский край и Владимирская область.
В список лидеров вошли Тульская область, Вологодская область, Кировская область, Ростовская область, Пермский край и Санкт-Петербург. В этих регионах ведомство не нашло ни одного товара с нарушениями. В Москве доля высококачественного хлеба составляет лишь около 58%.
В сообщении отмечается, что в России стабильные цены на нарезные батоны везде, кроме Дальнего Востока. В среднем они составляют 7–10 руб. за 100 г хлеба. «Что касается Дальнего Востока, а точнее, Сахалинской области, входящей в состав округа, то здесь была зафиксирована самая высокая стоимость нарезного батона – 66 руб.», – указывается в отчете. Столько на Сахалине стоит 400- или 450-граммовый батон.
Исследование качества хлеба проводилось с июля 2017 г. За год эксперты Роскачества проверили 176 брендов хлеба из 62 регионов.
Десять лучших ресторанов мира
Asador Etxebarri
Десятку лучших ресторанов рейтинга The World’s 50 Best Restaurants - 2018 замыкает испанский Asador Etxebarri
1/20
Asador Etxebarri
Шеф Asador Etxebarri Виктор Аргинсонис готовит только из максимально свежих продуктов, поэтому меню на сайте не публикуют: оно меняется в зависимости от того, что есть в наличии
2/20
Mugaritz
На девятом месте еще один испанский ресторан - Mugaritz, расположенный в Сан-Себастьяне
3/20
Mugaritz
Шефа Mugaritz Андони Луиса Адуриса The World’s 50 Best представляет как наиболее передового шефа Испании - после Фернана Адриа
4/20
Arpège
Восьмое место занимает французский ресторан Arpège, у которого помимо высоких мест в The World’s 50 Best Restaurants три звезды Michelin
5/20
Arpège
Кухня шефа Arpège Алена Пассара - современная французская, фирменное блюдо, по мнению жюри The World’s 50 Best Restaurants, - лобстер в винном соусе
6/20
Maido
Второй год подряд в десятке лучших в мире оказываются два перуанских ресторана. Седьмое место занимает Maido, расположенный в Лиме
7/20
Maido
Его шеф Мицухару Цумура - представитель кухни никкей - микса японской и перуанской кухонь
8/20
Central
Строчкой выше расположился еще один ресторан Лимы - Central, четыре года подряд признающийся лучшим в Латинской Америке
9/20
Central
В Central шеф и владелец Вирхилио Мартинез предлагает современную перуанскую кухню
10/20
Gaggan
Пятое место занимает Gaggan - лучший ресторан Азии
11/20
Gaggan
Хотя Gaggan находится в Бангкоке, шеф Гагган Ананд готовит современную индийскую кухню
12/20
Eleven Madison Park
Четвертое место в этот раз у прошлогоднего лидера - американского Eleven Madison Park. В числе других наград ресторана - три звезды Michelin, четыре звезды в рейтинге The New York Times, несколько премий James Beard Foundation Awards
13/20
Eleven Madison Park
Шеф Дэниэл Хамм готовит микс современной европейской и американской кухонь, фирменным блюдом The World’s 50 Best Restaurants называют утку в медово-лавандовом соусе
14/20
Mirazur
Тройку лидеров замыкает французский Mirazur
15/20
Mirazur
Шеф Мауро Колагреко готовит из свежих сезонных продуктов, часть из которых выращивают в собственном саду ресторана
16/20
El Celler de Can Roca
Второе место в этом году присудили постоянным участникам The World’s 50 Best Restaurants - братьям Рока и их El Celler de Can Roca в Жироне
17/20
El Celler de Can Roca
Кухню ресторана на сайте рейтинга характеризуют как «современную импровизацию». Например, братья вместе с членами своей команды путешествуют по миру, а затем вводят в меню блюда, вдохновленные кухнями других стран
18/20
Osteria Francescana
Лучшим шефом мира второй раз признан знаменитый итальянец Массимо Боттура, ранее его ресторан Osteria Francescana занимал первую строчку в 2016 г.
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Osteria Francescana
«Очередь в мой ресторан расписана на четыре месяца вперед», - рассказывал Боттура в интервью «Ведомостям»
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С 1 июля управляющим директором телеканала РБК станет Илья Доронов, говорится в сообщении холдинга. Он сменит на этой должности Игоря Полетаева, который решил вернуться на НТВ. Сейчас Доронов занимает должность заместителя управляющего директора.
«Игорь Полетаев помог нам "перезагрузить" телеканал РБК: под его началом запущены новый утренний эфир и ежедневное вечернее шоу, ставшее флагманом телеканала, начата работа по изменению формата дневного эфира», – сказал генеральный директор АО «РБК-ТВ» Тимофей Щербаков, слова которого приводятся на сайте холдинга.
Доронов на новой должности займется «дальнейшим развитием телеканала, созданием новых продуктов и интеграцией телевизионных форматов в диджитал-площадки РБК», отмечается в сообщении.
Карьера Доронова на телевидении началась в 2000 г. во Владимире. Через два года он начал работать в Москве корреспондентом телекомпании ВКТ. В разные годы был ведущим на каналах РЕН ТВ и «Россия 24», занимал должность заместителя главного редактора телеканала Life News. Обладатель ТЭФИ как лучший ведущий информационной программы (2012 г.).
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Русская служба BBC узнала, о чем говорил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на закрытом заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Журналистам удалось ознакомиться с изложенными в документе показаниями Сечина. Их подлинность телерадиокомпании подтвердили три источника, знакомые с материалами дела.
По данным ВВС, Сечин на суде рассказал, как Улюкаев вымогал у него $2 млн во время саммита БРИКС в индийском Гоа 15 октября 2016 г. По словам Сечина, Улюкаев подошел к нему и «попросил выдать ему премию в связи с успешной приватизацией» акций «Башнефти». «Роснефть» приобрела госпакет «Башнефти» в октябре 2016 г. за 330 млрд руб.
Просьба вызвала у Сечина удивление, следует из документов. «При высказывании просьбы относительно премии Улюкаев пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в $2 млн, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности», – приводятся слова Сечина в определении суда.
Сечин не отреагировал на просьбу Улюкаева, а возвратившись после командировок, заметил, что на «Роснефть» оказывается давление, следует из его показаний. В качестве доказательства Сечин представил письмо от Улюкаева о приватизации «Роснефти», в котором тот якобы угрожал сорвать сделку. Получив письмо, Сечин «понял о занятой Улюкаевым принципиальной позиции» и в тот же день рассказал о вымогательстве начальнику службы безопасности – вице-президенту компании Олегу Феоктистову, следует из показаний главы «Роснефти».
Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от Сечина. Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу.
Главный свидетель обвинения Игорь Сечин на судебном процессе ни разу не появился. Впервые он пришел в суд в апреле, когда Улюкаев обжаловал приговор. Сечин пришел как свидетель обвинения и полтора часа давал показания в закрытом режиме. О том, что Сечин рассказал в суде, раньше не сообщалось.
Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного
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Павел Масловский, который вместе с Питером Хамбро основал золотодобывающую компанию Petropavlovsk, был избран в совет директоров на прошедшем в пятницу собрании акционеров. Об этом говорится в сообщении компании. Также в совет директоров Petropavlovsk возвращаются независимые директора Родерик Лэйн и Роберт Дженкинс.
Действующие члены совета директоров компании, включая ее гендиректора Романа Денискина, покинут его, следует из сообщения Petropavlovsk.
В начале июня сотрудники Petropavlovsk направили письмо совету директоров компании с предложением сменить существующий совет директоров. За возвращение Масловского, Лэйна и Дженкинса выступали CABS Platform и Slevin (совокупно владеют 9,1% золотодобытчика), а также крупнейший акционер компании, казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев (22,4%).
Petropavlovsk (до 2008 г. назывался Peter Hambro Mining) был основан в 1994 г. Хамбро и Масловским. После IPO на Лондонской бирже в 2002 г. доля Масловского составила 48,7% акций Petropavlovsk, затем снизилась до 5,81%.
В июле прошлого года он ушел из компании из-за разногласий с основным тогда акционером – «Реновой» Виктора Вексельберга (22,5%). В декабре 2017 г. «Ренова» продала свою долю Fincraft Кенеса Ракишева. Другие крупные акционеры Petropavlovsk – фонды Sothic (10,96%) и D.E. Shaw (7,8%).
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Власти Канады собираются ввести пошлины на американские товары, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве. Речь идет об ответных мерах в отношении США из-за ранее введенных пошлин на импорт канадских стали и алюминия.
По информации агентства, пошлинами будут облагаться товары на общую сумму $12,6 млрд. Как отмечает AP, ответные меры будут применены с 1 июля. Размер пошлин будет составлять от 10 до 25% в зависимости от вида продукции. В подготовленный правительством Канады список товаров включены сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски, кленовый сироп, газонокосилки и игральные карты. Размер пошлин на сталь составит 25%, на прочие товары - 10%.
В марте этого года власти США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25 и 10% соответственно. Сборы распространяются на продукцию всех стран. Ранее Вашингтон предоставил отсрочку введения пошлин для Канады и ряда стран до 1 июля.
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Только 10% россиян уверены, что проблемы, затронутые в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным, будут решены, показал опрос «Левада-центра». Столько же (10%) придерживаются прямо противоположного мнения.
Половина опрошенных (46%) ответили, что проблемы, «возможно, будут решены». Почти четверть респондентов считают, что, скорее всего, проблемы решены не будут. Затруднились ответить 12% опрошенных.
Доля россиян, смотревших прямую линию с президентом по телевизору, сократилась до 41%. В 2017 г. прямую линию в эфире телеканалов посмотрели 49% россиян.
Читали ответы Путина в газетах или интернете 6% опрошенных, читали только обсуждение этой прямой линии – 10%. Более трети респондентов (37%) только слышали об этой прямой линии, но не знают, о чем шла речь. Впервые услышали о ней во время опроса 7%.
Опрос проводился 22-26 июня среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.
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Сын первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко оказался в числе поощренных президентом Владимиром Путиным по итогам президентских выборов. Глава государства объявил благодарность первому вице-президенту «Ростелекома» Владимиру Кириенко «за активное участие в работе по обеспечению высокого уровня технического оснащения выборов». Распоряжение о поощрении Кириенко-младшего опубликовано на портале правовой информации.
Осенью 2016 г. Владимира Кириенко назначили старшим вице-президентом «Ростелекома». Приблизительно в это же время Сергей Кириенко был назначен первым заместителем руководителя администрации президента. В обязанности Кириенко-младшего в «Ростелекоме» входит руководство маркетингом, координация коммерческой деятельности, а также управление новыми бизнес-направлениями.
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Арест со счетов и имущества Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и его дочерних структур снят, говорится в отчете компании за I квартал. Арест был снят «на дату подписания отчетности», следует из документа, подготовленного по международным стандартам.
Консолидированная выручка группы НМТП за три месяца 2018 г. составила $237,9 млн, что на 5% больше, чем в I квартале 2017 г. EBITDA и чистая прибыль группы НМТП в отчетном периоде составили $168 млн и $111,2 млн соответственно.
Денежные счета, активы и имущество НМТП были арестованы по уголовному делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Стоимость арестованного имущества не уточнялась.
Сейчас 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.
Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Еще одним фигурантом дела является бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов.
Ущерб от их действий следствие оценивает в 2,5 млрд руб. Магомед Магомедов также обвиняется в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. Все обвиняемые свою вину отрицают.
Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов во время заседания в Тверском суде Москвы 28 мая. Суд продлил ему арест еще на два месяца
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов во время заседания Тверского суда 31 марта. Зиявудина и его брата Магомеда подозревают в создании преступной группы с целью хищения бюджетных денег
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Авилов Александр / АГН
Зиявудин Магомедов и его брат Магомед (в синей рубашке) в суде 28 мая. Журнал Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в $1,2 млрд
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Авилов Александр / АГН
Зиявудин Магомедов в суде 28 мая
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Авилов Александр / АГН
Братья Магомедовы в суде 28 мая
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Зиявудин Магомедов в суде 28 мая
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Авилов Александр / АГН
Зиявудин Магомедов в суде 28 мая
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов на заседании Тверского суда 31 марта
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Президент Владимир Путин помог заблудившимся в России болельщикам из Аргентины попасть в Нижний Новгород и подарил им билеты на матч между сборными Аргентины и Нигерии в Петербурге. Болельщики рассказали «Комсомольской правде», что с ними связались люди из администрации президента и уже передали им билеты на матч.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что помощь заблудившимся аргентинцам с проездом в правильный Новгород, а также с получением билетов на матч была оказана по поручению российского президента. «Да. Это действительно так», — ответил Песков на запрос «Ведомостей».
Двое болельщиков из Аргентины прилетели в Россию, чтобы посмотреть на игру между командами Аргентины и Хорватии. Однако фанаты перепутали города и приехали в Великий Новгород вместо Нижнего Новгорода. В интервью «Комсомольской правде» болельщики отметили гостеприимство и доброту местных жителей, которые помогли им арендовать номер в гостинице и показали местные достопримечательности.
Матч между сборными Аргентины и Хорватии закончился со счетом 0:3.
Самые необычные истории болельщиков на чемпионате в России
Виталий Невар/ТАСС
Футбольные болельщики из Швейцарии Бит Штудер, Зепп Виер и Вернер Циммерман (слева направо) приехали на тракторе «Гритли» 1964 года в Калининград. Болельщики стартовали 9 июня от горы Риги в центральной Швейцарии, преодолев путь по территории трех стран со скоростью 30 км/час
1/10
hhakeam/Twitter
Четверо болельщиков сборной Мексики приехали на чемпионат в России вместе с картонной фигурой своего друга Хавьера. В 2014 г. они впятером побывали на ЧМ в Бразилии и договорились поехать снова. В этот раз Хавьер не смог поехать, потому что его не отпустила жена. Тогда друзья взяли в поездку его картонную копию
2/10
360TV
Через неделю после начала чемпионата, «картонный» Хавьер все же смог отпроситься у жены и приехал в Россию поболеть за свою команду
3/10
Михаил Метцель/ТАСС
Футбольный болельщик из Германии, 70-летний Губерт Вирт, приехавший на ЧМ-2018 на раритетном тракторе с деревянным трейлером. Пенсионер и его собака преодолели путь из Германии до Москвы за месяц
4/10
Instagram/hmladan
Болельщики из Исландии приехали в Волгоград на российской «Ниве». Футбольные фанаты Кьяртанссон и Йонссон преодолели 15 000 км. Автомобиль они выиграли в конкурсе одной туристической фирмы
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Роберто из Валенсии проехал 6 000 километров, чтобы попасть на чемпионат. Любит обниматься, но говорит, что в последние дни его мало обнимают
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Александр Рюмин/ТАСС
Разрисованный автобус болельщиков из Мексики, приехавших на ЧМ-2018 в Россию, на парковке у площади Революции. В конце апреля автобус с фанатами из Мексики отплыл на борту грузового судна из порта Альтамира и спустя месяц прибыл в Германию. В Москву мексиканцы приехали 13 июня
7/10
Наташа Шарапова для Ведомостей
Аргентинец Матиас Амайя приехал на ЧМ-2018 на велосипеде. За пять лет проехал 80 000 километров и преодолел 37 стран на велосипеде
8/10
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Лисандро Касас – саксофонист из Аргентины. Он путешествует по Европе и специально приехал на чемпионат в Россию. Каждый день он играет на улице и за три часа зарабатывает примерно 4000 руб., которые тратит на еду и проживание
9/10
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Еще одного велосипедиста из Аргентины мы встретили в Бронницах. Табличка гласит, что он преодолел 12 стран, чтобы добраться в Россию!
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Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 г. в городе Пхенчхане (Республика Корея)», – говорится в документе. Роман Ротенберг на Олимпиаде в Пхенчхане руководил штабом сборной России по хоккею.
Кроме Ротенберга, за Олимпиаду-2018 награждены еще 36 человек – тренеров, общественных деятелей и технических специалистов.
Сборная России по хоккею завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, победив в финальном матче команду Германии со счетом 4:3. Всего российские атлеты на Олимпиаде-2018 завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
Роман Ротенберг – сын российского миллиардера Бориса Ротенберга (83-е место в списке Forbes). Ротенберг-младший также является вице-президентом хоккейного клуба СКА и заместителем председателя правления Континентальной хоккейной лиги.
Путин наградил олимпийских чемпионов и призеров
Андрей Гордеев / Ведомости
В Кремле прошла церемония награждения российских спортсменов, занявших призовые места на зимней Олимпиаде в Пхенчхане
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Андрей Гордеев / Ведомости
В Олимпиаде в Пхенчхане участвовали 168 российских спортсменов. В медальном зачете команда спортсменов из России заняла 13-е место
2/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Олимпийский чемпион по хоккею Иван Телегин и его супруга - певица Пелагея
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Андрей Гордеев / Ведомости
В ходе своей речи Путин в первую очередь отметил выступление российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, награды молодых лыжников, а также появление «новых героев» в других видах спорта: шорт-треке, конькобежном спорте, скелетоне и фристайле
4/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, серебряный призер по фигурному катанию Евгения Медведева с тренером
5/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
6/13
Андрей Гордеев / Ведомости
На церемонии вручения наград
7/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Путин и бронзовый призер по лыжным гонкам Юлия Белорукова
8/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Хоккеистам российской сборной глава государства вручил ордена Дружбы. Такую же награду получили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, серебряный призер по фигурному катанию Евгения Медведева, а также лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, завоевавшие серебро на Олимпиаде
9/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук
10/13
Андрей Гордеев / Ведомости
На церемонии Путин назвал золото сборной по хоккею «огромным подарком для миллионов российских болельщиков»
11/13
Андрей Гордеев / Ведомости
«Вы достойно выдержали спортивные и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества - и спортивные, и человеческие, показали бойцовский характер», - сказал президент
12/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Во время церемонии награждения российских спортсменов, занявших призовые места на зимней Олимпиаде в Пхенчхане
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Средняя посещаемость матчей группового этапа чемпионата мира по футболу в России – 45 394 человека, объявила FIFA. Это 11-й результат в истории чемпионатов мира, проходящих с 1930 г. (всего состоялся 21 чемпионат, включая нынешний в России). По средней посещаемости Россия обходит, например, чемпионат мира 1998 г. во Франции (средняя посещаемость – 43 517 человек) и чемпионат мира 2002 г. в Японии и Корее (42 269). Абсолютным рекордсменом по средней посещаемости является ЧМ-1994 в США – 68 991 человек в среднем за игру.
В России 48 матчей группового этапа совокупно посетили 2 178 894 человека. С началом матчей плей-офф средняя посещаемость будет расти, так как эти матчи будут проходить на самых крупных российских стадионах.
Средняя результативность матчей группового этапа ЧМ-2018 – 2,54 гола за игру. Это меньше, чем на предыдущем ЧМ в Бразилии (2,7 гола), но больше, чем на всех других чемпионатах мира, проходивших в этом веке. Самый результативный ЧМ в истории прошел в Швейцарии в 1954 г.: в среднем там забивалось 5,4 гола за игру.
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Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже превысила $79 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На 18.43 мск стоимость Brent с поставкой в августе увеличилась на 2,11% и составила $79,32 за баррель.
К этому времени августовские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 1,16% до $74,30 за баррель.
С начала недели стоимость Brent увеличилась на 5,2%.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
1/14
ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
2/14
Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
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Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
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Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
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MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
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Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
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DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
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Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
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Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
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Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
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Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Президент Международной шахматной организации (FIDE) Кирсан Илюмжинов принял решение не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. «Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очередном конгрессе FIDE на пост президента этой организации», – сказал Илюмжинов «Интерфаксу».
На выборах президента организации, которые состоятся 3 октября в Батуми, Илюмжинов намерен поддержать кандидатуру Аркадия Дворковича.
Ранее Федерация шахмат России выдвинула бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича на пост президента FIDE. Как сообщается на сайте федерации, семья Дворковича активно участвует в шахматной жизни страны: его отец Владимир Дворкович был известным шахматным арбитром, мать Галина Дворкович помогает комиссии ветеранов проводить турниры заслуженных шахматистов, старший брат Аркадия Михаил возглавляет детский клуб ProfChessClub.
Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 г. В апреле президентский совет организации потребовал от Илюмжинова уйти в отставку из-за введенных против него санкций США. Несмотря на это, в начале июня Федерация шахмат Узбекистана выдвинула кандидатуру Илюмжинова на пост президента организации.