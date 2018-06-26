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ТАСС сообщил об аресте счетов еще трех компаний группы «Сумма»

Суд арестовал счета Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и Объединенной зерновой компании (ОЗК) по уголовному делу, возбужденному против совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Суд арестовал счета трех компаний, входящих в группу "Сумма": ЯТЭК, ПЭМЗ и ОЗК», - сказал он.

Счета ОЗК действительно арестованы, подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к компании.

Представитель «Суммы» от комментариев «Ведомостям» отказался, сославшись на то, что информация об арестах находится в компетенции суда.

«Счета ЯТЭК временно заблокированы, но это никоим образом не повлияло на текущую операционную и производственную деятельность компании. Все выплаты сотрудникам и контрагентам осуществляются в полном объеме. Все производственные закупки также производятся в полном объеме. В настоящий момент юридическая служба компании ведет работу по обжалованию», - сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ЯТЭК.

28 апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в «Сумму». Позже Тверской суд Москвы арестовал счета Владивостокского морского торгового порта. Арест также был наложен на акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (Fesco) и ЗАО «Портофлот» (Санкт-Петербург). Обе компании входят в «Сумму».

31 марта Тверской суд арестовал Магомедовых на два месяца. Их обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб. госсредств.

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