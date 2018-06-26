Бизнес

Новости

СКР назвал виновника катастрофы Ан-148 в Подмосковье

Следственный комитет России (СКР) впервые назвал непосредственного виновника крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье 11 февраля этого года. Доклад о ходе расследования на месте катастрофы, унесшей жизни 65 пассажиров и 6 членов экипажа, принял председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона [так в тексте] судна, самолет потерял управляемость», - говорится в сообщении СКР. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения: неверные действия экипажа.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал результаты расшифровки «черных ящиков» самолета. Данные указывали на то, что пилоты не включили обогрев датчиков скорости и при наборе высоты произошло их обледенение. В итоге экипаж получал заниженные данные о скорости самолета. Чтобы разогнаться, пилоты в условиях плохой видимости начали снижение (при том, что скорость на самом деле была высокой), самолет вошел в пике и на скорости около 800 км/ч врезался в землю.

После катастрофы Росавиация ввела ограничения на работу «Саратовских авиалиний» за многочисленные нарушения, а 30 мая аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании.