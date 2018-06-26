Собянин рассчитывает окупить «Лужники» дополнительными налогами во время ЧМ-2018
Все расходы на реконструкцию стадиона «Лужники» могут окупить дополнительные налоги с туристических объектов за один месяц чемпионата мира по футболу, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в выходящем завтра интервью газете «Аргументы и факты».
«Через два-три месяца мы посчитаем дополнительные налоги, которые поступят в бюджет от ресторанов, гостиниц, сувенирных лавок и мест развлечений. Вполне возможно, что расходы на реконструкцию стадиона "Лужники" окупятся всего за месяц», - цитирует интервью «Интерфакс». По его словам, только фан-зона на Воробьевых горах собирает втрое больше посетителей, чем ожидали организаторы.
Реконструкция Большой спортивной арены (БСА) «Лужники» обошлась в 26,6 млрд руб. с учетом оборудования и медиасистем. При реконструкции с учетом требований FIFA вместимость стадиона увеличили до 81 000 мест и расширили входы, при этом были сохранены исторические стены. Год назад Собянин назвал «Лужники» «самым дешевым в мире стадионом такого рода».