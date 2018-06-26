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Объединенная зерновая компания опровергла арест счетов по делу Магомедовых

Представитель Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявил о том, что суд не накладывал арест на счета ОЗК по делу братьев Магомедовых, передает «Интерфакс». «Информацию не подтверждаем», - сказал он.

Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству, группа «Сумма» владеет 50% минус 1 акция компании.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что суд арестовал счета Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и ОЗК. Источник «Ведомостей, близкий к компании, ранее заявил, что "счета ОЗК действительно арестованы".

В конце апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в «Сумму». Позже Тверской суд Москвы наложил арест на счета Владивостокского морского торгового порта, на акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (Fesco) и ЗАО «Портофлот» (Санкт-Петербург). Эти компании входят в группу «Сумма».

В конце марта Тверской суд арестовал Магомедовых на два месяца. Их обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб. госсредств.