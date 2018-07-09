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Минфин предложил отменить льготный акциз на российские вина

Минфин предлагает с 2019 г. отменить пониженную ставку акциза для российских вин и шампанских с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 гг. Для российских и импортных вин планируется установить единую ставку акциза.

Одновременно ведомство предлагает предоставлять налоговый вычет с применением повышающего коэффициента тем производителям, кто использует в качестве сырья виноград собственного производства.

О планах отменить льготный акциз для российских виноделов ранее рассказывали источники «Ведомостей» и подтверждали два федеральных чиновника. Обсуждение этого вопроса также подтверждал представитель Минэкономразвития.

Пониженный акциз для вин с ЗГУ и ЗНМП в России действует с 1 января 2016 г. По Налоговому кодексу для тихого вина обычный акциз составляет 18 руб. за 1 л, а льготный – 5 руб. за 1 л; для игристых вин – 36 и 14 руб. соответственно.

До мая прошлого года льготными ставками пользовались и российские, и импортные вина. Но оказалось, что импортеры применяли льготу неправомерно, поскольку Налоговый кодекс не уточняет страну происхождения, зато уточнения даются в отраслевом законе, и направлена эта льгота именно на поддержку российского виноделия. В мае Минфин выпустил приказ, по которому льгота предназначена только для российских вин. Но в таком виде льготного акциза быть не может, поскольку он нарушает правила ВТО, объясняли федеральный чиновник и человек, участвовавший в обсуждении в Минэкономразвития.