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Airbus переименовал новый самолет Bombardier в А220

Европейский авиаконцерн Airbus представил новую линейку узкофюзеляжных самолетов - A220-100 и A220-300. Так теперь будут называться разработанные канадской Bombardier новые региональные авиалайнеры CSeries CS100 и CS300. Стоимость программы CSeries оценивается в $6 млрд, портфель заказов - около 400 штук.

«Сегодня важнейший день в истории Airbus и Bombardier. A220 стал полноправным членом нашего семейства, и мы готовы раскрывать весь его потенциал для наших заказчиков, акционеров, пассажиров и работников», - заявил Гийом Фори, президент подразделения коммерческих самолетов Airbus. «Мы полностью поддерживаем переименование. Это ясно показывает рынку, что за программой стоит вся мощь Airbus, что должно повысить продажи и уменьшить ее стоимость», - говорится в сообщении Bombardier

Airbus закрыл сделку по приобретению 50,01% в проекте CSeries совсем недавно - в начале июля. У Bombardier осталось 31%, у инвестфонда Квебека - 19%. По заверениям разработчиков, расход топлива A220-300 будет на 20% ниже, чем у Boeing 737-300.

На минувшей неделе конкурент Airbus - американский Boeing объявил о поглощении бразильской Embraer, оцененной в $4,75 млрд. Эта сделка должна укрепить позиции в противостоянии с Airbus на рынке узкофюзеляжных региональных самолетов за счет включения в портфель прямого конкурента A220 - самолета Embraer E-Jet E2.