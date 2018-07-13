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Илюмжинов назвал «абсолютно незаконным» отстранение от руководства FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов считает политическим и «абсолютно незаконным» решение отстранить его от руководства организацией. Об этом он заявил «Интерфаксу». По словам Илюмжинова, он собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), а также в Международный суд по правам человека. Он отметил, что намерен продолжать исполнять обязанности президента FIDE до октября, когда пройдут выборы нового главы шахматной федерации.

В комиссии по этике, которая приняла решение об отстранении, три человека, напомнил Илюмжинов. По его словам, его выбрали на пост представители 110 стран. «Меня не могут отстранить три человека», – добавил он.

Ранее в пятницу Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE. Организация сообщала, что такое решение приняла комиссия по этике.

Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 г. В апреле 2018 г. президентский совет организации потребовал его отставки из-за того, что Илюмжинов находится под санкциями США. В октябре пройдут выборы президента FIDE. Илюмжинов говорил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий срок, а поддержит бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, которого выдвинула FIDE.

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