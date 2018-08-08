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«Победа» будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах

Авиакомпания «Победа» с 28 октября начнет брать дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию пассажиров в аэропортах за рубежом, говорится в сообщении лоукостера.

«Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», – объясняют в «Победе».

Онлайн-регистрация, доступная на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, а также регистрация в российских аэропортах остаются бесплатными.

По данным авиаперевозчика, его расходы на топливо с прошлого года выросли более чем на 10%. «Мы могли бы пропорционально увеличить стоимость билетов и закрыть на этом вопрос. Но команда «Победы» каждый день ищет возможность сделать билеты еще дешевле, поэтому было принято такое неординарное решение», – прокомментировал гендиректор компании Андрей Калмыков.

В «Победе» отмечают, что ведущие мировые лоукостеры взимают плату за регистрацию в аэропортах, что стимулирует клиентов регистрироваться онлайн и тем самым снижать расходы авиакомпании.

По данным представителя «Победы», сейчас онлайн регистрируются около 22% клиентов. Компания ожидает, что с зимы эта доля возрастет до 75%.

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