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ФАС оценит влияние роста цены авиакеросина на стоимость авиабилетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения о влиянии весеннего роста цен авиационного керосина на подорожание авиабилетов. Об этом заявил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, передает «РИА Новости».

«У авиакомпаний, как правило, сформированное ценообразование по приобретению керосина, но я не знаю, что у каждой компании заложено в формулу. Однако два последних месяца стоимость авиакеросина на бирже и внебиржевом рынке не меняется», - отметил Махонин. По его словам, служба отслеживает динамику изменения стоимости авиакеросина и последние два месяца она не менялась. Таким образом, сложно предположить, что эта причина могла стать основанием для роста стоимости авиабилетов, пояснил начальник управления ФАС. «Будем разбираться в этом более детально», — заключил Махонин.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Аэрофлот» решил увеличить топливный сбор для билетов на внутренних рейсах. Решение затронет все авиакомпании группы, кроме «Победы», указывала газета со ссылкой на письмо перевозчика турагентствам. Для сегмента экономкласса сбор вырастет на 200 руб., для «комфорта» – на 400 руб., говорилось в документе. Это связано со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, объясняла авиакомпания.

Госдума 26 июля поручила комитету по экономической политике запросить в правительстве и ФАС данные о причинах роста цен на авиакеросин и мерах для ограничения цены авиакеросина и авиабилетов. В поручении указывалось, что цена авиакеросина в среднем по аэропортам России выросла на 15% с июля 2017 г. по июль 2018 г., «опередив тем самым рост потребительской инфляции».

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