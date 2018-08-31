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В «Шереметьево» перестанут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров

В московском аэропорту «Шереметьево» больше не будут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров. Такое решение было принято в связи с необходимостью соблюдения требований закона «О персональных данных», сообщила пресс-служба аэропорта.

«Теперь дикторы службы информации "Шереметьево" при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что изменения касаются пассажиров всех авиакомпаний и классов полетов. Пресс-служба аэропорта напомнила, что посадка на все рейсы заканчивается строго за 20 минут до вылета.

Ранее первый заместитель гендиректора «Шереметьево» Андрей Никулин сообщил «Ведомостям», что аэропорт хочет получить наивысший рейтинг по качеству сервиса. В октябре британское агентство Skytrax проведет рейтингование «Шереметьево», и аэропорт выполняет рекомендации агентства для присвоения наивысшего рейтинга — пяти звезд. Инвестиции в выполнение рекомендаций составят около 500 млн руб.

Международный аэропорт «Шереметьево» — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная сеть «Шереметьево» составляет более 200 направлений. В 2017 г. аэропорт обслужил более 40 млн пассажиров, что на 17,8% выше 2016 г.

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