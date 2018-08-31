Новости
Бизнес
Новости

В «Шереметьево» перестанут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В московском аэропорту «Шереметьево» больше не будут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров. Такое решение было принято в связи с необходимостью соблюдения требований закона «О персональных данных», сообщила пресс-служба аэропорта.

«Теперь дикторы службы информации "Шереметьево" при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что изменения касаются пассажиров всех авиакомпаний и классов полетов. Пресс-служба аэропорта напомнила, что посадка на все рейсы заканчивается строго за 20 минут до вылета.

Ранее первый заместитель гендиректора «Шереметьево» Андрей Никулин сообщил «Ведомостям», что аэропорт хочет получить наивысший рейтинг по качеству сервиса. В октябре британское агентство Skytrax проведет рейтингование «Шереметьево», и аэропорт выполняет рекомендации агентства для присвоения наивысшего рейтинга — пяти звезд. Инвестиции в выполнение рекомендаций составят около 500 млн руб.

Международный аэропорт «Шереметьево» — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная сеть «Шереметьево» составляет более 200 направлений. В 2017 г. аэропорт обслужил более 40 млн пассажиров, что на 17,8% выше 2016 г.

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

Политика
Новости

«Интерфакс» сообщил о задержании подозреваемых в убийстве главы ДНР

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной ДНР задержали подозреваемых в покушении на главу республики Александра Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка.

По словам собеседника агентства, задержано несколько «украинских диверсантов» и связанных с ними лиц. Задержание проводилось на проспекте Богдана Хмельницкого. «Подозреваемых задержали в автомобиле», – добавил источник, уточнив, что для этого перекрывалось движение по улице.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в центре Донецка, еще четыре человека получили ранения. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к руководству ДНР.

Администрация ДНР подтвердила информацию о гибели Захарченко, передает Донецкое агентство новостей. «К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта», – сказала представитель администрации.

Взрыв произошел в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка, примерно в 200 метрах от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны. По словам источника, глава республики редко там появлялся.

Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. после выборов.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Власти Петербурга согласовали сторонникам Навального акцию против пенсионной реформы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Смольный согласовал сторонникам оппозиционера Алексея Навального митинг против повышения пенсионного возраста в Петербурге в единый день голосования 9 сентября. Об этом штаб Навального сообщил со ссылкой на официальное письмо комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

«Нам предложили перенести митинг на площадь Ленина [у Финляндского вокзала], а дату и время оставить прежними - 9 сентября, 2 часа дня. Да, это, конечно, не Сенатская площадь, но намного лучше, чем крошечная асфальтированная площадка посреди леса. Такое предложение нас вполне устраивает, и мы его принимаем», - говорится в сообщении штаба. Теперь оппозиционеры считают своей целью «оповестить о крупнейшем митинге против повышения пенсионного возраста 9 сентября как можно больше людей».

9 сентября Алексей Навальный организовывает митинги против пенсионной реформы в десятках городов России. Сам политик в них участия не примет: он отбывает 30 суток административного ареста. В Москве власти не согласовали заявку на митинг-шествие.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Сбербанк запустил мобильное приложение для детей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

С 1 сентября Сбербанк запустит мобильное приложение для детей «СберKids». Об этом сообщил сам банк.

Приложение предназначено для детей от 6 до 13 лет. В нем родители смогут оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка. Родители получат возможность переводить на нее деньги на карманные расходы. Для этого родителям также надо будет установить приложение. Ребенок, в свою очередь, сможет расплачиваться телефоном, если он оснащен возможностью бесконтактной оплаты, в магазинах и интернете (за исключением иностранных интернет-магазинов).

Максимальный ежемесячный оборот по такой карте не может превышать 40 000 руб., следует из сообщения Сбербанка. Возможности снимать наличные или переводить средства с такой карты также не предусмотрено. На карту будет распространяться бонусная программа «Спасибо от Сбербанка».

«Мобильное приложение "СберKids" — это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей», - отметила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова (ее слова есть в сообщении).

Скачать приложение можно будет в магазинах AppStore и Google Play.

Политика
Новости

США включили в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство торговли США внесло в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Соответствующее уведомление будет официально опубликовано 4 сентября в правительственном вестнике Federal Register и уже размещено для ознакомления на сайте этого издания.

Деятельность НИИМЭ «противоречит национальной безопасности и интересам внешней политики» США, следует из документа. Помимо российского научного института в список попали еще 14 структур из Китая, Гонконга, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ и Великобритании.

АО «НИИ молекулярной электроники» — ведущий научно-исследовательский центр «Группы НИИМЭ» в составе отраслевого холдинга ОАО «РТИ» (АФК «Система»), говорится на сайте института. Предприятия группы НИИМЭ образуют крупнейший в России комплекс по проведению исследований в области микро- и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий.

НИИ молекулярной электроники на постоянной основе сотрудничает зарубежными научными центрами в Бельгии, Франции, Голландии, Швейцарии, США и других странах. Институт проводит научные исследования по федеральным программам Минпромторга России, Минобрнауки, «Роскосмоса».

Бизнес
Новости

Котировки «Газпрома» выросли после заявлений руководства о дивидендах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Котировки «Газпрома» в пятницу выросли на Московской бирже после объявления о возможном повышении дивидендов. Котировки обновили максимум с середины мая. К 17.13 мск акции «Газпрома» подорожали до 148,99 руб. (+2%), максимум сделок составил 150,2 руб. (+2,9%), объем торгов превысил 2,2 млрд руб.

На телефонной конференции для инвесторов в пятницу начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников сообщил, что он не исключает вероятности, что руководство концерна может предложить повысить дивиденды за 2018 г. «В 2019 г. в принципе завершается инвестиционный цикл. Мы все-таки говорили о том, что увеличенные дивиденды стоит ожидать с 2020 г., которые будут выплачены в 2021 г. Я допускаю возможность, что мы можем предложить увеличить дивиденды», - сказал топ-менеджер.

Также стало известно, что судящийся с «Газпромом» «Нафтогаз Украины» так и не подал в голландский суд требований об аресте активов «Газпрома», концерн не ожидает радикального изменения инвестиционной программы на 2018 г., а корректировка бюджета на текущий год будет рассмотрена 5 сентября.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«В контакте» ввела возможность открыть страницу только друзьям

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«В контакте» ввела функцию, которая позволяет пользователям закрыть страницу для всех, кто не добавлен в друзья. Об этом говорится в пресс-релизе социальной сети, поступившем «Ведомостям».

В закрытом профиле будут отображаться имя и фамилия, фотография, список общих друзей. Также могут отображаться статус, город, возраст и место работы, если они указаны в профиле. Такие разделы, как стена, фото, видео, музыка, подписки, личная информация, автоматических закрываются.

Как поясняется в сообщении в социальной сети, для того чтобы закрыть страницу, необходимо зайти в раздел «Приватность» в «Настройках» и там установить закрытый тип профиля.

Кроме того, «В контакте» отключила отображение списка людей, которые сделали репосты записей. Эта информация доступна автору публикации, а остальные пользователи смогут увидеть общее число репостов.

13 августа управляющий директор «В контакте» Андрей Рогозов анонсировал введение этих мер и подчеркнул, что это будет «самой важной реформой приватности». Администрация социальной сети выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете, подчеркнул он. Также Рогозов сообщал, что «В контакте» рассматривает возможность раскрытия статистики запросов от правоохранительных органов.

В 2014 г. были приняты поправки, которые ввели уголовное наказание за посты в социальных сетях. В последний год число наказаний за посты в сети многократно выросло, сообщал аналитический центр «Сова». Большинство уголовных дел по экстремистским высказываниям возбуждается по материалам, размещенным во «В контакте». В июне этого года писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложили декриминализовать репосты. Они внесли в Госдуму соответствующие законопроекты.

В августе Mail.Ru Group заступилась за осужденных за посты, обратившись в Верховный суд, Госдуму и к уполномоченному по правам человека. Нижнюю палату парламента компания попросила амнистировать осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Бизнес
Новости

«М.видео» завершила покупку бизнеса Media Markt в России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа «М.видео - Эльдорадо» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) объявила о закрытии сделки по покупке бизнеса ритейлера бытовой техники Media Markt в России.

По условиям сделки немецкая MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО «М.видео» у группы «Сафмар», а группа «М.видео - Эльдорадо» приобрела 100% участия в ООО «Медиа-Сатурн-Русланд», российском бизнесе MediaMarktSaturn, уточняется в сообщении. Представители MediaMarktSaturn получат места директора и наблюдателя в совете директоров ПАО «М.видео».

Ранее представители «М.видео» говорили, что российский Media Markt для сделки оценен примерно в $170 млн. Общая сумма сделки составит $470 млн, сообщил председатель совета директоров «М.видео» Саид Гуцериев.

«В результате сделки группа «М.видео - Эльдорадо» получила в управление 42 магазина Media Markt в 22 городах России. Группа планирует на их месте открыть порядка 60 магазинов под брендами «М.видео» или «Эльдорадо» в зависимости от местоположения, конкурентного окружения и покупательской аудитории. Часть магазинов откроется уже в этом году, остальные – в первой половине 2019 г.», - отмечается в сообщении. Экономический эффект от сделки оценивается в 110 млрд руб. выручки и до 11 млрд руб. EBITDA за последующие четыре года.

После закрытия сделки группа «Сафмар» контролирует 38,2% акций ПАО «М.видео», MediaMarktSaturn принадлежит 15% акций, 46,8% остаются в свободном обращении на Московской бирже.

Ceconomy AG (владелец MediaMarktSaturn) также опубликовала заявление о закрытии сделки по продаже российского бизнеса Media Markt.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Сбербанк разработает программу переквалификации людей старшего возраста

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк намерен совместно со своим университетом разработать программу переквалификации людей старшего возраста, специальности которых стали невостребованными. Об этом сообщил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, это непростая задача, требующая специального подхода и создания особых учебных заведений, так как люди пожилого возраста не могут обучаться так же быстро, как молодые.

Также Сбербанк уже два года работает на проектом создания сети домов для пожилых людей, рассказал Греф. Банк совместно с государством пытается создать такие условия, чтобы бизнес мог инвестировать в эти дома.

Кроме того, Сбербанк намерен расширить линейку своих продуктов для людей пожилого возраста. «Мы готовим ряд инициатив по тому, как мы можем поддержать страховой линейкой, созданием особых финансовых продуктов людей пожилого возраста», сказал Греф. По его словам, сейчас около 2% ипотечных заемщиков банка — это люди старше 60 лет. Около 20% ипотечных заемщиков гасят займы в возрасте старше 60 лет.

Греф добавил, что как работодатель он никогда не сталкивался с проблемой «границы пенсионного возраста» и ему не приходилось увольнять людей перед пенсией. «Если мы его не уволили в 30 [лет], то чего в 50 его увольнять? Уже поздно. Если он доработал до такого возраста, наверное, это не самый плохой работник», — сказал президент Сбербанка.

Греф рассказал, что часто возникает обратная ситуация, когда сотрудников приходится уговаривать не уходить на пенсию. «Женщина в 55 лет или мужчина в 60 это самый расцвет профессиональных знаний. Даже если человек не соглашается остаться на работе в прежнем режиме, мы предлагаем условия частичной занятости или занятости через удаленные рабочие места», — пояснил он. Кроме того, опытные сотрудники часто выступают в качестве коучей, передавая профессиональные знания более молодым коллегам, добавил Греф.

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Он предложил смягчить ее, подняв пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также президент предложил разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.

Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму. В июле законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы на Шри-Ланку

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэрофлот» с зимнего расписания (с 28 октября) откроет новые международные рейсы: в Коломбо, Дублин, Гетеборг и Любляну, сообщила пресс-служба компании.

В Коломбо (столица Шри-Ланки) компания будет летать пять раз в неделю, в Дублин и Любляну - ежедневно, в Гетеборг (второй по величине город Швеции) - шесть раз в неделю. Минимальная стоимость перелета в Коломбо составит 19 500 руб., в Гетеборг - 9900 руб., в Дублин - 13 000 руб., в Любляну - 12 000 руб.

Сейчас регулярных рейсов из Москвы в Коломбо и Гетеборг у авиакомпании нет. В Дублин регулярно летает только S7, в Любляну - только словенская авиакомпания Adria Airways.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что также с зимнего сезона начнет летать на Бали (Денпасар). Перелет в Денпасар будет стоить от 30 500 руб.

Кроме того, авиакомпания запросила у Росавиации допуск к прямым регулярным рейсам из Москвы на Маврикий и Сейшельские острова. По каждому направлению компания просит допуск к семи рейсам в неделю. Сейчас между Москвой, Маврикием и Сейшелами нет регулярного прямого авиасообщения.

10 городов мира, где дороже всего переночевать

Технологии
Новости
Светлана Ястребова

Гендиректором Nokia в России стал бывший замминистра связи

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов стал гендиректором Nokia в России, говорится в сообщении финского разработчика телекоммуникационного оборудования. В числе прочего Nokia развивает направления 5G и интернета вещей.

Одновременно Исмаилов возглавляет сервисное бизнес-подразделение компании Nokia в Восточной Европе.

В 2013 г. Исмаилов возглавил департамент международного сотрудничества в Минкомсвязи, а в августе 2014 г. стал замминистра по этому направлению. Исмаилов покинул должность замминистра связи в июле 2018 г.

До прихода в министерство он был вице-президентом по сервису, закупкам и поставкам Huawei, с 2005 по 2010 г. возглавлял сервисное управление в Nokia Siemens Networks Russia.

Недавно другой бывший замминистра связи – Дмитрий Алхазов стал исполнительным директором Центра развития перспективных технологий, реализующего проект по маркировке товаров. Алхазов и Исмаилов были заместителями министра Николая Никифорова. После отставки он также вернулся в бизнес: в июне Никифоров стал гендиректором и единственным акционером двух компаний в татарстанском Иннополисе – «Дигинавис» и «Развитие Иннополиса». «Дигинавис», как следует из карточки в СПАРК, занимается разработкой программного обеспечения, а «Развитие Иннополиса» – оказанием финансовых услуг.

Кто покинул правительство Медведева

Бизнес
Новости

«Саратовские авиалинии» подали в суд на авиакомпанию «Россия»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

АО «Саратовские авиалинии» подало в суд на авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), у которой ранее арендовало самолеты Ан-148.

Иски поданы в Арбитражный суд Москвы, зарегистрированы два исковых заявления — 28 и 29 августа. В обоих случаях в качестве третьего лица привлечено ОАО «Ильюшин финанс Ко» (ИФК). Суть и размер требований в картотеке не указаны.

Как сообщает «Интерфакс», «Саратовские авиалинии» брали в субаренду у «России» шесть лайнеров Ан-148-100В, включая разбившийся в Подмосковье в феврале. «Россия» приобрела эти самолеты в финансовый лизинг в 2009-2010 гг. по договору с ИФК.

После крушения Ан-148, в результате которого погиб 71 человек, Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний». В связи с этим авиакомпания решила разорвать контракты с лизингодателями на поставку новых самолетов и договор субаренды с «Россией».

В начале августа источники «Интерфакса» сообщали, что ИФК совместно с «Россией» начали искать нового арендатора Ан-148.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Читать ещё
Preloader more
Фото