Основатель «Вкусвилла» займется развитием сети гинекологических клиник
Основатель и владелец сети магазинов «Вкусвилл» Андрей Кривенко совместно с партнерами собирается инвестировать 400 млн руб. в создание в центральной части России сети гинекологических клиник доказательной медицины, пишет «Коммерсантъ». Партнерами Кривенко по данному проекту выступают председатель совета директоров ГК «Агама» Юрий Алашеев и руководитель центра высоких технологий «Химрар» Андрей Иващенко. Об этом изданию рассказали в фонде TealTech Capital. Кривенко, Алашеев и Иващенко уже инвестировали 100 млн руб. собственных средств в открытие четырех клиник в Твери и одной в Калуге. Они работают под брендом «Клиника доктора Фомина». Они также привлекли 300 млн руб. средств TealTech Capital для открытия еще шести клиник. Одна из которых будет открыта в Москве, остальные – в регионах.
В новых клиниках можно будет получить услуги по планированию беременности, ЭКО, а также по исследованию анализов для других медицинских компаний. В открывшихся учреждениях уже провели более 3000 протоколов ЭКО, рассказали в TealTech Capital. В фонде ожидают, что годовой оборот клиники с лабораторией будет около 500–600 млн руб.
Фонд TealTech Capital был учрежден в 2016 г., напоминает «Коммерсантъ». За полтора года фонд вложил около 500 млн руб. в медицинские проекты. Общий объем фонда оценивается приблизительно в 3 млрд руб.