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«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании производства МС-21

Для запуска серийного производства среднемагистральных самолетов МС-21 могут потребоваться дополнительные время и финансирование. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги проверки Счетной палаты, о которой газете рассказали источники. Сколько именно дополнительных инвестиций может потребоваться – пока неизвестно, однако сроки производства самолета могут опять сместиться, отмечает издание.

В отчете по итогам проверки Счетная палата указывает, что у программы создания среднемагистральных самолетов МС-21 неоднократно были корректировки, пишет «Коммерсантъ»: несколько раз менялась техническая концепция самолета, смещались сроки выполнения работ, а также проект дорожал. В частности, в 2017 г. продолжительность создания самолета увеличилась на семь лет, сроки продаж сократились на два года, а их начало перенесено на три года вперед, напоминает газета. Правительство запустило программу МС-21 в 2008 г., тогда общие затраты составляли около 125 млрд руб. Бюджет проекта МС-21 по состоянию на 1 сентября в Счетной палате оценили в 438 млрд руб. Кроме того, сложился дефицит по операционной деятельности «Корпорации "Иркут"» (производитель самолета), которому на весь срок программы необходимо еще почти 197 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

МС-21 — новый российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут». Первые самолеты «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, 50 из них заказал «Аэрофлот».

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