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Россия предложит новый международный институт расследования авиапроисшествий

Правительство одобрило планы Минтранса создать Международное бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения министерства. Новый институт заменит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) СНГ, созданный в 1991 г.

Представитель профильного вице-премьера Максима Акимова подтвердила газете, что распоряжение правительства уже подписано. Согласно документу, Минтранс в ближайшее время обсудит создание новой структуры с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Затем стороны подготовят и ратифицируют соответствующее соглашение.

В дальнейшем в нему сможет присоединиться любая страна. Бюджет международной организации будет формироваться за счет взносов участников. По словам источника газеты в аппарате правительства, объем взноса России не превысит взнос в МАК — примерно 210-250 млн руб. в год. Представитель министерства рассказал изданию, что в отличие от прежнего органа бюро займется расследованием не только происшествий, но и серьезных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами.

Ранее расследованием авиапроисшествий занимался МАК на основании межгосударственного соглашения с 12 республиками бывшего СССР. В конце 2015 г. комитет фактически лишился полномочий по сертификации авиатехники, писала газета. Это произошло после скандала с сертификатами Boeing 737 и остановки деятельности авиакомпании «Трансаэро» семьи Анодиных-Плешаковых. Формально сертификацию передали Росавиации.

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