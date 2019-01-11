Новости
Бизнес
Новости

В PepsiCo сменился председатель совета директоров

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Корпорация PepsiCo объявила, что новым председателем совета директоров назначена гендиректор компании Рамон Лагуарта. Он займет эту должность 1 февраля, отмечается в сообщении.

PepsiCo – один из крупнейших мировых производителей напитков и продуктов питания. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компании принадлежат бренды Pepsi, Mirinda, Lay’s, Cheetos, «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Чудо» и др.

Лагурта работает в PepsiCo 22 года. Он стал ее гендиректором в октябре 2018 г., сменив Индру Нуи, которая также была председателем совета директоров. Она возглавляла PepsiCo 12 лет, за это время выручка компании увеличилась на 81% до $63,5 млрд в 2017 г., а ивиденды на акцию почти утроились – до $3,17.

Уход Нуи продолжил серию отставок крупных производителей напитков и продуктов питания, писала The Wall Street Journal (WSJ). С начала 2017 г. гендиректоров сменили Coca-Cola, Mondelez, Campbell Soup, General Mills, Kellogg, Hershey и Starbucks. Бизнес, на котором эти компании построили свою репутацию, перестал быть источником роста, отмечала Financial Times. При этом за время руководства Нуи PepsiCo значительно расширила линейку продуктов, начав выпуск хумуса, комбучи и других «здоровых» продуктов, добавляет WSJ.

Политика
Новости

CNN сообщает о начале вывода американских вооружений из Сирии

Ведомости
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США начали вывозить из Сирии военное наземное оборудование, передает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. «Некоторый груз уже переехал», – сообщил собеседник, знакомый с деталями операции. Он уточнил, что процесс идет уже несколько дней, но не сказал, из какой части Сирии было вывезено оборудование и какой транспорт был для этого задействован – воздушный или наземный. Секретность объясняется соображениями безопасности. Предположительно, вывод вооружений начнется с северной части Сирии.

Центральное командование ВС США уже определило, какие корабли, самолеты, вертолеты и наземная техника будут задействованы при проведении операции. Большая часть необходимых средств уже находится в регионе.

Высшие чиновники администрации, такие как советник президента по национальной безопасности Джон Болтон или госсекретарь Майк Помпео, отказались называть сроки вывода войск. В начале января Болтон заявил, что США выведут войска из Сирии после того, как будет одержана победа над оставшимися боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а Турция гарантирует безопасность для курдских ополченцев. Это стало первым подтверждением того, что вывод американских войск из Сирии задерживается.

На выводе войск настаивает президент США Дональд Трамп, заявивший об этом в конце декабря. Собеседники телеканала из администрации США отмечали, что обсуждение доли вывезенного из Сирии оборудования если не удовлетворит намерения Трампа полностью, то хотя бы продемонстрирует прогресс в выполнении поставленной задачи.

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Технологии
Новости

Акционеры Google подали в суд на совет директоров компании

Ведомости
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Акционеры Alphabet Inc. (материнская компания Google) подали иск к членам совета директоров из-за того, что они одобрили выплату при увольнении в размере $90 млн одному из создателей операционной системы Android Энди Рубину. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы считают, что совет директоров не справился со своими обязанностями, одобряя большие выплаты и не разглашая деталей увольнения, отмечает агентство. По данным издания, жалоба направлена против топ-менеджеров компании и членов совета, включая соучредителей Alphabet Ларри Пейджа и Сергея Брина.

Рубину позволили спокойно уйти в отставку, хотя внутреннее расследование показало, что прозвучавшие в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах заслуживают доверия, цитирует Bloomberg один из исков. В нем же указано, что во время работы в Google Рубин платил деньги женщинам за то, чтобы они «принадлежали ему». Поведение Рубина и других руководителей было отвратительным, незаконным, безнравственным, унижающим достоинство женщин, оно противоречит всем принципам, которые Google декларирует, также говорится в одной из жалоб.

Рубин – один из создатель операционной системы Android. Он управлял мобильным подразделением Google в течение нескольких лет, но уволился в 2014 г. Осенью The New York Times сообщила, что при увольнении ему выплатили $90 млн, хотя один из сотрудников обвинил его в сексуальных домогательствах. По данным газеты, такое выходное пособие совет директоров одобрил уже после начала расследования в отношении Рубина.

После выхода публикации The New York Times тысячи сотрудников Google по всему миру устроили акции протеста. Google сообщала, что за последние два года уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Среди них было 13 топ-менеджеров компании. «Никто из этих людей не получил выходного пакета», – говорилось в письме Google.

Тысячи сотрудников Google устроили акции протеста по всему миру

Технологии
Новости

Минэкономразвития предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций

Ведомости
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Минэкономразвития разработало законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», сообщает РБК со ссылкой на документ. В его разработке участвовали фонд «Сколково» и Центр стратегических разработок. В законопроекте речь идет о создании так называемых регуляторных «песочниц», которые должны способствовать внедрению новых технологий, чему часто мешает несовершенство правовой базы.

В экспериментальном пространстве «можно будет делать то, что не совсем пока разрешено», пояснял ранее вице-премьер Максим Акимов, курирующий программу «Цифровая экономика». «Песочница» станет прообразом «нового регулирования», уточнил замминистра экономического развития Савва Шипов. По итогам эксперимента будет сделан вывод, возможно ли его воспроизвести в реальной жизни.

Правовой эксперимент предполагается распространить на системы на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники и т. д., следует из документа. Также законопроект гарантирует, что для участников «песочниц» налоговая нагрузка расти не будет. Участвовать в эксперименте не смогут предприниматели с задолженностью по налогам и обязательным платежам, а также судимостью за экономические преступления за последние пять лет. «Песочницы» не предназначены для предприятий оборонной сферы, а также безопасности, иностранных дел и ликвидации чрезвычайных ситуаций, однако президент сможет переформулировать эти ограничения.

Трамваи, голографический театр, умный светофор. Российские инновации на «Иннопроме»

Экономика
Новости

Мнучин анонсировал продолжение торговых переговоров с Китаем на территории США

Ведомости
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Экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ «скорее всего» посетит Вашингтон в конце января. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает CBS. На этой неделе в Китае прошел первый раунд торговых переговоров двух стран на уровне экспертов, Лю Хэ в них участвовал, хотя ранее это не планировалось.

В Вашингтоне Лю Хэ, как ожидается, будет вести переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Мнучин выразил надежду на то, что частичная приостановка работы правительства США из-за бюджетных споров Белого дома и конгресса о финансировании стены на границе с Мексикой не помешает визиту китайской делегации. Работа госструктур в США ограничена уже 20 дней.

В декабре США и Китай договорились о 90-дневном перемирии, во время которого США не будут поднимать тарифы на китайский импорт с 10 до 25%, как планировали. До истечения этого срока осталось 50 дней.

Накануне президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги китайского раунда торговых переговоров. «Мы ведем переговоры и добиваемся огромного успеха с Китаем», – цитировал его Reuters. В чем именно проявились успехи, Трамп не уточнил. При этом американский лидер отметил, что «с Китаем на самом деле гораздо легче иметь дело, чем с оппозиционной партией». Он также указал, что Пекин более «благодарен», чем лидеры демократов в конгрессе – сенатор Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Технологии
Новости

Xiaomi объявил о выделении Redmi в отдельный бренд

Ведомости
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Китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о присвоении независимого статуса бренду Redmi, сообщает агентство Sina. Презентация его первого продукта Redmi Red Rice Note7 состоялась накануне.

Генеральным менеджером Redmi Brand назначен бывший президент Jinli Mobile Лу Вэйбин, который отвечал за создание бренда, дизайн, производство и продажи Red Rice. Вэйбин также был назначен вице-президентом Xiaomi Group. Своим подписчикам в соцсети Weibo он сообщил об этом накануне, скан оригинала сообщения и его англоязычного перевода приводится в блоге Xiaomishka, специализирующемся на обзоре гаджетов Xiaomi.

Решение о выделении Redmi в отдельный бренд руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь ранее объяснял разницей в их позиционировании. Если Redmi предлагает недорогие смартфоны, которые продаются на платформах электронной торговли, то Mi ориентирован на высококачественные устройства, которые можно купить в салонах связи. Таким образом, у компании теперь есть три марки смартфонов, каждый из которых будет предназначен для определенного круга покупателей: Mi – премиум-телефоны, Redmi – бюджетные модели и Poco – «доступные премиум-телефоны».

В интервью Bloomberg TV Лэй Цзунь заявил о том, что компания сосредоточится на европейской экспансии на фоне ухудшившихся торговых отношений Китая и США. Выделение Redmi в отдельный бренд позволит повышать цены и характеристики флагманских гаджетов Mi.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РЖД может изменить схему закупки электроэнергии

Ведомости
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В 2019 г. ОАО РЖД планирует получить статус участника оптового энергорынка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомых с инициативой собеседников. В результате железнодорожная монополия намерена как минимум частично отказаться от услуг своего основного поставщика электроэнергии – компании «Русэнергосбыт», 50,5% принадлежит ЕСН Григория Березкина, а 49,5% – итальянской Enel. Вопрос будет вынесен на одно из ближайших заседаний набсовета «Совета рынка», регулятора энергорынков. Пока монополия уведомила о своей инициативе только Минэнерго, говорят собеседники.

Отказ от посредников, как это уже сделали большинство крупных промышленных потребителей, позволит РЖД экономить на марже. У «Русэнергосбыта» она в среднем составляет 5%, говорил ранее президент компании Михаил Андронов. Контракт с РЖД занимает 80% в ее портфеле, а общее потребление Андронов оценивал в 40 млрд кВт\ч. Из отчетности ОАО РЖД за 2017 г. следовало, что расходы на электроэнергию составили 160,1 млрд руб.

Схема закупки электроэнергии у «Русэнергосбыта» ранее подвергалась критике Минэкономразвития, указывавшего на слишком большую маржу и видевшего в ее снижении возможность для РЖД экономить 5–6 млрд руб. в год. Однако выход железнодорожной монополии на оптовый рынок электроэнергии может осложниться отсутствием единого центра потребления, поскольку у РЖД они разбросаны по всей стране.

Отказ от услуг посредника поставил бы РЖД перед необходимостью «выстраивать отношения более чем с сотней поставщиков и иметь для этого большой штат», отмечал Андронов. Впрочем, о полном отказе ОАО РЖД от услуг «Русэнергосбыта» речи пока нет, говорит один из собеседников. Компании связаны долгосрочными договорами до 2038 г. Говорить можно о постепенном снижении закупок с переводом на прямые закупки новых объектов и части пристанционных поселков.

Выход ОАО РЖД на оптовый рынок может осложниться и тем, что компания владеет сетями, а закон запрещает совмещать передачу электроэнергии с производством или сбытом. Доходы ОАО РЖД от передачи энергии в 2017 г. составили 10,7 млрд руб., прибыль – 2,2 млрд руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Третью полосу в «Шереметьево» будут использовать ограниченно из-за жилой застройки

Ведомости
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В аэропорту «Шереметьево» третья взлетно-посадочная полоса, которую должны ввести в эксплуатацию весной, будет функционировать с ограничениями. Такое положение прописано в тексте законопроекта «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации (в части, касающейся установления приаэродромной территории)».

Законопроект подготовил Минтранс. В документе говорится, что цель проекта — достижение баланса интересов между участниками градостроительной деятельности и авиационной отрасли при строительстве жилья и развитии аэропортов. Для развития последних необходима свободная территория, уточняется в законопроекте. В условиях жилой застройки расширять наземную инфраструктуру аэропорта затруднительно, отмечается в документе.

«Например, в аэропорту «Шереметьево» в зону строительства третьей взлетно-посадочной полосы попала густонаселенная территория: около тысячи человек проживает непосредственно в зоне строительства, плюс несколько тысяч в санитарно-защитной зоне. На выкуп земель, находящихся в зоне строительства, в 2011–2015 гг. федеральный бюджет потратил 5,4 млрд руб.», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Из-за близкого расположения третьей взлетно-посадочной полосы «Шереметьево» к крупнонаселенным пунктам – типа Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) – ее использование не будет полноценным: из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов ночью придется ограничить.

В документе говорится, что вместо жилых домов вблизи аэропортов и их инфраструктуры следует строить автомобильные или железные дороги, коммерческие, промышленные или рекреационные объекты, лесопарковые зоны.

Законопроектом предлагается согласовывать с авиационными властями и оператором аэродрома документы градостроительного зонирования.

Как строится «Шереметьево»

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Политика
Новости

СМИ узнали о подготовке Белого дома к введению режима ЧП в США

Ведомости
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Белый дом начал подготовку к объявлению в США режима чрезвычайного положения для того, чтобы получить возможность направить деньги из госбюджета на строительство стены на границе с Мексикой в обход конгресса, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

По информации источников, Белый дом хочет направить на строительство заградительного сооружения средства, которые были выделены в 2018 г. из госбюджета на какие-либо цели и не были использованы. В частности, речь может идти о сумме в $13,9 млрд, которую в 2018 г. конгресс выделил на ликвидацию последствий стихийных бедствий, рассказали источники.

По их словам, Трамп настоятельно просил инженерные войска сухопутных сил США узнать, как быстро могут быть заключены с ними контракты и смогут ли они начать строительство стены в течение 45 дней после подписания необходимых документов.

Ранее Трамп впервые с момента его избрания президентом напрямую обратился к американцам. Он призвал членов парламента одобрить проект бюджета, включив в него $5,7 млрд расходов на строительство стены (около 322 км). По мнению Трампа, на южных границах США «нарастает гуманитарный кризис и кризис безопасности». В декабре конгресс отклонил эту статью расходов. Демократы в палате представителей отказались выделять на строительство более $1,3 млрд. Так как конгресс и Белый дом не смогли согласовать параметры бюджета, работа правительства была частично приостановлена. Если она не возобновится 12 января, то эта приостановка станет самой долгой за всю историю США.

«Все против Трампа, Трамп против всех». Мигранты у границы США

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Политика
Новости

Во Франции суд признал Павленского виновным в поджоге банка

Ведомости
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Во Франции суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского и его сожительницу Оксану Шалыгину виновными в поджоге здания Банка Франции, расположенного на площади Бастилии в Париже, передает RFI.

Суд приговорил Павленского к трем годам тюрьмы, из них два года — условный срок, Шалыгину — к двум годам тюрьмы, из них 16 месяцев — условный срок. Суд не стал заключать под стражу осужденных. Павленский уже провел 11 месяцев в предварительном заключении, Шалыгина оставшиеся 5 месяцев проведет на свободе, но с электронным браслетом.

Судья назвал вынесенный приговор «предупредительным». Павленского и Шалыгину также обязали выплатить Банку Франции 18 678 евро за причиненный ущерб, 3000 евро за моральный ущерб и 1000 евро за судебные расходы банка. Суд запретил им иметь при себе оружие в течение пяти лет.

В свою очередь Павленский заявил, что не собирается выплачивать деньги.

В октябре 2017 г. Павленский поджог вход в здание Banquede France. Через несколько дней полиция задержала художника и Шалыгину.

Павленский уехал из России в январе 2017 г., в мае того же года он получил политическое убежище во Франции.

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Технологии
Новости

ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»

Ведомости
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Специалисты «Роскосмоса» и ракетно-космической корпорации «Энергия» начали разрабатывать концепцию транспортной системы для полетов на орбиту Луны на космическом корабле «Союз МС» специальной версии. Первое рабочее совещание по данному вопросу прошло 10 января, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, специалисты изучают возможность полета «Союза» от орбиты Международной космической станции (МКС) к Луне. «Перелетный модуль новой системы будет состоять из спецверсии корабля "Союз МС" и разгонного блока, которые будут доставляться к МКС двумя запусками ракет-носителей "Союз-2.1а"», — пояснил он, добавив, что этот модуль будет собираться в космосе под контролем экипажа российского сегмента МКС.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил 10 января, что NASA попросило российскую госкорпорацию разработать версию «Союза» для полетов на Луну, таким образом будет создана вторая резервная космическая транспортная система. Власти США хотят реализовать программу создания постоянно действующей окололунной станции, к которой регулярно будут отправляться корабли с Земли. Ранее Рогозин заявлял, что Россия готова принимать участие в этой программе на паритетных началах.

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Финансы
Новости

ЦБ вынес предупреждение руководству российского подразделения JPMorgan

Ведомости
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Центробанк России привлек к административной ответственности руководство российского подразделения JPMorgan за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным образом. Об этом говорится на сайте регулятора.

В частности предупреждение было вынесено за нарушение части 1 статьи 15.27 КоАП. Речь идет о нарушениях, которые привели к непредставлению данных о финансовых операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег, финансировании терроризма.

ЦБ вынес постановление 3 октября 2018 г., оно вступило в силу 30 декабря. Помимо вынесения предупреждения должностных лиц JPMorgan также могут оштрафовать на сумму от 10 000 до 30 000 руб., банку могут выписать штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. Решение о штрафах может вынести только суд, отмечается на сайте ЦБ.

В России работает «дочка» американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение предоставляет финансовые и банковские услуги только юридическим лицам. Президент банка — Ян Тавровский.

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