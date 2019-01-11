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В PepsiCo сменился председатель совета директоров

Корпорация PepsiCo объявила, что новым председателем совета директоров назначена гендиректор компании Рамон Лагуарта. Он займет эту должность 1 февраля, отмечается в сообщении.

PepsiCo – один из крупнейших мировых производителей напитков и продуктов питания. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компании принадлежат бренды Pepsi, Mirinda, Lay’s, Cheetos, «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Чудо» и др.

Лагурта работает в PepsiCo 22 года. Он стал ее гендиректором в октябре 2018 г., сменив Индру Нуи, которая также была председателем совета директоров. Она возглавляла PepsiCo 12 лет, за это время выручка компании увеличилась на 81% до $63,5 млрд в 2017 г., а ивиденды на акцию почти утроились – до $3,17.

Уход Нуи продолжил серию отставок крупных производителей напитков и продуктов питания, писала The Wall Street Journal (WSJ). С начала 2017 г. гендиректоров сменили Coca-Cola, Mondelez, Campbell Soup, General Mills, Kellogg, Hershey и Starbucks. Бизнес, на котором эти компании построили свою репутацию, перестал быть источником роста, отмечала Financial Times. При этом за время руководства Нуи PepsiCo значительно расширила линейку продуктов, начав выпуск хумуса, комбучи и других «здоровых» продуктов, добавляет WSJ.