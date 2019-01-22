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«Дочка» «Газпрома» опровергла сообщение о списании 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне

Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать безнадежные к взысканию долги населения Чечни, однако сумма в 9 млрд руб. не фигурирует в решении суда, заявил заместитель гендиректора по реализации газа компании Рустам Амерханов, передает ТАСС. Он предположил, что появление суммы в 9 млрд руб. — результат «информационного вброса».

«В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться», — уточнил он. По словам Амерханова, сумма не называлась. «Формулировка в решении суда: обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности», — пояснил собеседник агентства.

Ранее районный суд по иску прокуратуры Чечни обязал газовиков списать долги населения республики за газ как безнадежные к взысканию. Сумма в 9 млрд руб. содержалась в официальном релизе на сайте прокуратуры Чечни, размещенном 16 января. Позже оно было отредактировано. В последней версии материала сумма долга не указывается. При этом в кэше сохранилась прежняя публикация с заголовком «По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд руб.».

Комментируя ситуацию в Чечне, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе списания долгов за газ необходимо учитывать интересы не только населения, но и «Газпрома». Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров, в свою очередь, в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил списание долгов жителей республики за газ историей и спецификой региона. По его словам, республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».