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Бизнес
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Forbes узнал о продаже бизнес-джетов братьев Ротенбергов

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Специализированный брокер Boutsen Aviation продает два самолета бизнес-авиации, ранее принадлежавших предпринимателям Борису и Аркадию Ротенбергам, утверждает Forbes. По информации издания, они были вынуждены отказаться от бизнес-джетов трансконтинентального класса из-за санкций США.

Самолет Бориса Ротенберга Bombardier Global 5000 стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited, а Аркадия Ротенберга за $15 млн — на Olpon Investment Limited, их бортовые номера соответствуют инициалам бизнесменов - BRRB и ARRH, отмечает Forbes. Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что воздушное судно предполагалось приобрести на кредит банка Credit Suisse. «После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», — сообщил он.

Летом прошлого года стало известно, что с бизнес-джетом Gulfstream G650 расстался и находящийся под санкциями российский миллиардер Геннадий Тимченко. Reuters тогда сообщил, что владельцем самолета стала дочерняя структура Российского фонда прямых инвестиций — кипрская Amerivo Holdings Limited. Представитель Boutsen Aviation заявил агентству, что его компания была нанята для продажи самолета в 2017 г., и на тот момент самолетом уже владел не Тимченко, а другой российский бизнесмен, купивший самолет у Тимченко в середине 2016 г. Сам Тимченко говорил, что купил Gulfstream в 2013 году, а после введения санкций в 2014 году самолет встал на прикол из-за того, что его стало невозможно обслуживать.

«Попав под санкции, владелец UC Rusal Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех частных самолетов Gulfstream G550, джеты выставили на продажу по цене $30 млн», — замечает Forbes.

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Политика
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Преследование виновных в крушении малазийского Boeing оплатят пять стран

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Пять стран Совместной следственной группы (ССГ) подписали меморандум о финансовой поддержке уголовного преследования виновных в крушении над Донбассом малазийского Boeing MH17 в 2014 году. Документ опубликован во вторник на сайте голландского правительства.

Из документа следует, что расходы на государственное обвинение, деятельность судебного корпуса и защиту свидетелей возьмут на себя Нидерланды. Другие расходы будут финансироваться совместно. Подписи под меморандумом поставили министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, а также послы Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины в Нидерландах.

Природа, размер и характер взносов будут устанавливаться в «двусторонних соглашениях, которые будут заключаться отдельно между Нидерландами и каждой страной, делающей вклад». Финансовую поддержку смогут оказывать и другие страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, отмечает ТАСС.

Для контроля за расходованием средств создается Комитет финансового надзора. Этот орган также будет рассматривать и одобрять ежегодный бюджет финансируемых совместно расходов.

Срок действия меморандума составляет пять лет с возможностью продления на два года. «Сегодня партнеры по ССГ подтвердили финансовую поддержку судебному процессу над подозреваемыми в крушении MH17, который будет проходить в Нидерландах, — говорится в Twitter Блока. — Страны ССГ привержены установлению всей правды относительно крушения MH17 и наказанию виновных».

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 г. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Нидерланды и Австралия по итогам международного расследования обвинили в произошедшем Россию. Международная следственная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит авиалайнер, принадлежал 53-й зенитной бригаде ВС России из Курска. МИД России назвал обвинения голословными. Министерство обороны России заявило, что российские военные непричастны к крушению лайнера, а сбившая его ракета была поставлена на Украину.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17

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Политика
Новости

Минобороны России сообщило о резком обострении обстановки в Идлибе

Ведомости
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Правительственная армия Сирии вечером во вторник 22 января смогла отбить двойную атаку боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в провинции Идлиб на севере Сирии. Турецкая сторона проинформирована о ситуации, сообщил начальник российского центра по примирению в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«К вечеру обстановка в зоне деэскалации Идлиб резко обострилась. Бандформирования "Джабхат ан-Нусры" одновременно атаковали позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа», — сообщил Соломатин. По его словам, в каждой из согласованных атак участвовали бандгруппы численностью 150-200 человек на 15-20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которым удалось вклиниться в оборону армии Сирии на 1,5 километра. После этого они были остановлены огнем и отброшены за линию соприкосновения подошедшими резервами.

«В районе населенного пункта Абу-Шардж огнем подразделений вооруженных сил Сирии атака боевиков была сорвана. Понеся потери, террористы отошли на исходные позиции», — сообщил генерал. Под Абу-Духуром боевики использовали смертника на джихадмобиле, рассказал Соломатин. Он был уничтожен огнем противотанковой управляемой ракеты перед передним краем правительственных войск.

«Центром примирения враждующих сторон организовано взаимодействие с турецкой стороной, до которой оперативно доводится информация об обстановке в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шардж», — отметил Соломатин.

В конце декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. С начала января в анклаве Идлиб с переменным успехом развивается наступление отрядов группировки HTS (создана на основе «Ан-Нусры»), имеющее целью контроль над наиболее важными дорогами и другими позициями. Под Абу-Духуром находится стратегический аэродром и авиабаза.

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Политика
Новости

В России могут отменить льготные тарифы для электроплит

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Минэкономразвития предложило реанимировать замороженный в 2014 году проект социальной нормы потребления электроэнергии для населения, пишет «Коммерсантъ». Предложение рассмотрят уже 23 января на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака, который в сентябре 2018 года и поручил министерствам подготовить план борьбы с перекрестным субсидированием в энергетике.

По данным газеты, в России могут ввести три тарифа для населения: базовый — при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный — свыше 300 кВт/ч — и экономически обоснованный при потреблении более 500 кВт/ч. Для некоторых регионов границы могут быть повышены до 500 кВт/ч и 700 кВт/ч в месяц, а для потребителей, не подключенных к теплосетям и отапливающимся электричеством — до 3300 кВт/ч и 3500 кВт/ч в месяц соответственно.

Также Минэкономразвития намерено в течение 15 лет плавно убрать льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения. «Сейчас для них установлен коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители)», — отмечает газета.

Против предложенной дифференциации тарифов выступает Минэнерго, пишет «Коммерсантъ». По мнению первого замминистра Алексея Текслера, она может повлечь рост финансовой нагрузки на граждан, и так выросшей из-за  роста НДС, налогообложения самозанятых и индексации тарифов ЖКХ. «По его мнению, расшивать перекрестное субсидирование нужно через другие тарифные механизмы», — пишет газета.

На минувшей неделе социальную норму потребления электроэнергии вновь ввел в публичное поле нынешний председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. По его убеждению, смысл введения таких норм в том, чтобы богатые платили за электричество больше, а бедные оставались на том же уровне. «Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности», — заметил Чубайс.

Повышенный тариф на сверхнормативные киловатт-часы пытались ввести еще в 2013 г. Тогда в шести пилотных регионах установили норму в 50–190 кВт ч в месяц на человека, а с июля 2014 г. нормы должны были ввести по всей стране. Однако по итогам эксперимента в январе 2014 года было решено отложить введение соцнормы на несколько лет.

Выбор редактора
Политика
Новости

Сенат США нашел вариант выхода из шатдауна

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Лидеры демократов и республиканцев в сенате США согласовали вариант выхода страны из частичной приостановки работы правительства («шатдауна»). Суть совместного плана состоит в раздельном рассмотрении предложения президента США Дональда Трампа о выделении $5,7 млрд на пограничную стену с Мексикой и законопроекта о выделении средств на работу федерального правительства до 8 февраля, пишет The New York Times.

Предложение представили лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер. У него немного шансов набрать необходимые 60 голосов во время голосования в пятницу 24 января, признает газета. «Однако оно способно открыть путь к переговорам по двустороннему компромиссу. Учитывая, что шатдаун длится пятую неделю, и 800 000 федеральных служащих в пятницу могут не получить деньги во второй раз, обе партии испытывают нарастающее давление», — отмечает NYT.

Пока «на столе» остается сделанное в субботу предложение Трампа, которое президент США преподнес как устраивающее обе партии. Однако у него нет шансов после того, как накануне несколько чиновников Белого дома признались, что включили в документ принципиально отвергаемые демократами пункты, указывает газета. Речь идет об ужесточении условий предоставления убежища в США новым мигрантам, в том числе несовершеннолетним.

Часть государственных учреждений США не работают с 22 декабря. Причиной стали разногласия Трампа и конгресса о федеральном бюджете. Президент США настаивает на включении в него расходов на пограничную стену, которая по его идее защитит США от незаконных мигрантов.

Как прошел званый ужин с фастфудом в Белом доме

Бизнес
Новости

Британский производитель пылесосов Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур

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Британский производитель пылесосов Dyson перенесет свою штаб-квартиру и налоговую регистрацию в Сингапур. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Основатель компании – миллиардер Джеймс Дайсон (его состояние Forbes оценивает в $5,8 млрд) – является сторонником Brexit, отмечает Reuters. Однако в заявлении компании указано, что решение о переезде в Сингапур не связано с выходом Великобритании из Евросоюза, добавляет агентство. По его данным, большая часть разработок будет по-прежнему вестись на юго-западе Англии.

Dyson – производитель различной бытовой техники. Например, пылесосов, вентиляторов, фенов, воздухоочистителей. Штаб-квартира расположена в английском Малмсбери. В 2018 г. компания достигла рекордной прибыли в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд), отмечает Reuters со ссылкой на гендиректора Dyson Джима Роуэна.

Осенью прошлого года Dyson объявила, что собирается построить в Сингапуре предприятие по производству электромобилей. Завод планируется построить к 2020 г. Как писала Financial Times, компания выбирала между двумя странами – Китаем и Сингапуром, но решила, что последний будет ближе к существующим производственным центрам и потенциальным клиентам.

Как британцы голосовали за Brexit

Политика
Новости

Минобороны рассказало о состоянии летчика с разбившегося в Мурманской области Ту-22М3

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Состояние летчика разбившегося в Мурманской области бомбардировщика Ту-22М3 удовлетворительное. Об этом сообщил представитель Минобороны.

«Состояние летчика удовлетворительное. Угрозы жизни нет», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В Мурманскую область вылетел Ил-76 с бригадой врачей, он перевезет летчика в военный госпиталь Москвы, отметило ведомство.

Ранее 22 января Минобороны сообщило, что Ту-22М3 выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, попал в снежный заряд (снегопад, сопровождающийся усилением ветра), совершил жесткую посадку и разрушился. На месте крушения начался пожар. Три члена экипажа из четырех погибли.

Политика
Новости

Reuters: загоревшееся в Черном море судно не могло зайти в порт из-за санкций

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Одному из кораблей, загоревшихся 21 января, был запрещен вход в порт Темрюк в Краснодарском крае, поэтому на него загружался сжиженный газ в открытом море с другого судна, сообщает Reuters.

Как сообщал Росморречфлот, в Керченском проливе 21 января загорелись суда под названием Maestro и Candy («Маэстро» и «Канди»). В ноябре 2018 г. министерство финансов США ввело санкции против девяти физических и юридических лиц, которые, по данным американского ведомства, составляют «международную сеть, через которую иранский режим, работая с российскими компаниями, обеспечивал миллионы баррелей нефти сирийскому правительству». Сообщение об ограничительных мерах министерства сопровождалось рекомендацией «сообществу, работающему в транспортировке нефти», о санкционных рисках, в ней упоминались два корабля, Maestro и Venice («Маэстро» и «Венис»), участвовавшие в поставках нефти в Сирию.

В декабре Reuters опубликовало материал, согласно которому Maestro и Venice и после рекомендации минфина США продолжили свои операции и регулярно входили в порт Темрюк. После появления материала, как утверждают два источника агентства, порт отказал судну Maestro в доступе, тогда как Venice продолжило входить в порт, поскольку поменяло название на Candy. По данным собеседников Reuters, газ загружался на один из кораблей, а затем перегружался на другой.

Reuters пишет, что в последний раз транспондер Maestro работал в субботу, 19 декабря, и он указывал на то, что судно находится у берегов Турции в Черном море. В понедельник оно оказалось около Керченского пролива, где встретилось с Venice, на которое был загружен сжиженный газ из порта Темрюк, рассказал источник агентства. После попытки загрузить газ на Maestro оба судна загорелись.

Перегрузка топлива с одного судна на другое, особенно зимой в штормовую погоду, «вызывает большие вопросы», отметил один из собеседников агентства. 

Суда принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, рассказали Reuters два трейдера. Она попала под санкции США в 2015 г. за организацию поставок сжиженного газа на территории, подконтрольные сирийскому правительству.

Всего на судах находились 32 человека – 16 турецких граждан и 15 индийских. Спасатели обнаружили тела 11 погибших, 12 человек удалось спасти, еще 9 человек считаются пропавшими без вести.

Бизнес
Новости

Новак отменил поездку на Давосский форум

Ведомости
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Министр энергетики России Александр Новак отменил поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства. По словам собеседника агентства, решение принято «из-за изменения рабочего расписания». Других деталей представитель Минэнерго не привел.

Новак ранее был заявлен в составе российской делегации на форуме. Он говорил, что в Давосе проведет переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. На встрече будут обсуждаться совместные проекты, двустороннее сотрудничество и реализация соглашения о сокращении нефтедобычи, которое заключили ОПЕК и присоединившиеся к нефтяному картелю государства, отмечал Новак.

Саудовский министр также может отменить визит в Давос, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с планами аль-Фалиха.

В Давосе также должна была состояться встреча Новака с министром энергетики США Риком Перри. 18 января президент США Дональд Трамп объявил, что американская делегация не поедет на Всемирный экономический форум из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна). Часть государственных учреждений США не работают с 22 декабря. Причиной стали разногласия Трампа и конгресса о федеральном бюджете.

Как Давос готовится к Всемирному экономическому форуму

Политика
Новости

ФБК попросил СКР завести дело на Дерипаску о взятке и организации проституции

Ведомости
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального потребовал у Следственного комитета России (СКР) возбудить уголовное дело в отношении миллиардера Олега Дерипаски по двум статьям: организация проституции (241 УК) и дача взятки (291 УК). Заявление фонда в СКР опубликовала его юрист Любовь Соболь.

«Ведомости» отправили запрос в СКР и представителю Дерипаски.

Как утверждает ФБК, бизнесменом и иными лицами в его интересах была сформирована «группа лиц, систематически проводящая кастинги, организующая логистику, проживание и оказание услуг проституции Дерипаске», а также его знакомым, в том числе «должностным лицам в целях дачи взяток». Есть достаточные основания полагать, что уголовное дело в отношении модели Анастасии Вашукевич и ее наставника Александра Кириллова (более известны как Настя Рыбка и Алекс Лесли) было возбуждено за незаконное вознаграждение должностным лицам, говорится в заявлении.

В своем заявлении ФБК ссылается на свое первое расследование о Дерипаске и Вашукевич, которое было опубликовано в феврале 2018 г., а также на расследование, которое опубликовал Навальный 21 января 2019 г. В последнем политик пишет, что к нему в распоряжение якобы попали записи телефонных разговоров бизнесмена, и утверждает, что к задержанию Вашукевич в Москве якобы причастен Дерипаска.

В феврале 2018 г. ФБК выпустил расследование, построенное на книге Вашукевич и ее фотографиях из Instagram. В нем рассказывалось о якобы совместном отдыхе Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным ФБК, с ними было несколько моделей, в том числе и Вашукевич. Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г., говорил Навальный.

Через несколько недель после выхода расследования Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде. В местной тюрьме они провели почти год. Власти страны обвинили их в проведении нелегального тренинга и нарушении миграционного законодательства. Оба подсудимых признали вину, их приговорили к условному сроку. В январе 2019 г. Вашукевич и Кириллова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» после депортации из Таиланда. Они подозреваются в вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК). Сейчас их выпустили под обязательство о явке.

Самые популярные люди 2018 года по версии «Яндекса»

Стиль жизни
Новости

Во время ремонта бутика Oscar de la Renta нашли картину XVII века

Ведомости
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Во время ремонта парижского бутика Oscar de la Renta обнаружили картину XVII века. Об этом сообщается на официальной странице марки в Instagram.

Летом прошлого года в бутике Oscar de la Renta шел ремонт, исполнительному директору компании Алексу Болену позвонила архитектор Натали Райан и попросила его приехать, пишет The New York Times (NYT). «Мы сделали открытие», – сказала она ему, отмечает издание. В последний раз, когда он получил подобный звонок, их планы пришлось свернуть из-за опасений, что здание рухнет, отмечает NYT. Однако оказалось, что за стеной была спрятана картина размером три на шесть метров, выполненная маслом. На ней изображены маркиз и разные придворные, которые въезжают в Иерусалим. Позже было установлено, что ее нарисовал художник фламандского происхождения Арно де Вуэз, который работал во французском Лилле, пишет NYT.

Помещение, в котором находится бутик, подбирал Болен, уточняет NYT. Ему понравилось расположение и здание, часть которого принадлежит одной семье, которая тут же и проживает, добавляет издание. По информации NYT, Болен договорился с владельцами здания восстановить картину при условии, если ее оставят в магазине.

Oscar de la Renta – бренд одежды, названный в честь своего основателя – дизайнера Оскара де ла Рента. Он умер в 2014 г. В числе его клиентов были Джеки Кеннеди, Нэнси Рейган, Хиллари Клинтон и Мишель Обама. Одна из его последних работ – свадебное платье адвоката Амаль Аламуддин, которая вышла замуж за актера Джорджа Клуни.

Бизнес
Новости

Еще на одной площадке «Евродона» может быть птичий грипп

Ведомости
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Грипп птиц может быть выявлен еще на одной птицеводческой площадке «Урсдона», который входит в агрохолдинг ГК «Евродон», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Сегодня мне сообщили, что предварительные результаты показывают наличие гриппа еще на одной площадке», – сказал агентству источник, близкий к госорганам. Другой собеседник «Интерфакса» пояснил, что несколько недель назад на одной из площадок компании нашли птичий грипп, после этого областное управление ветеринарии должно отбирать пробы и исследовать их на регулярной основе каждую неделю. Очередной проведенный анализ сначала показал отсутствие вируса, однако повторный анализ показал, что заболевание все же есть, отмечает агентство. «Почему такие разные результаты? Наверное, сказывается человеческий фактор», – отметил источник издания.

В «Евродоне» ситуацию не комментируют, отмечает агентство.

На предприятии «Урсдон» зафиксирована гибель наиболее ценного поголовья индейки – родительского стада, рассказывал ранее «Ведомостям» представитель Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. Погибло около 5500 голов родительского стада примерно из 70 000, уточняет человек, близкий к руководству предприятия. Представитель «Евродона» подтвердил повышенный падеж птицы в трех из семи корпусов одной из четырех площадок, где содержится родительское стадо.

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