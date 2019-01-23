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Forbes узнал о продаже бизнес-джетов братьев Ротенбергов

Специализированный брокер Boutsen Aviation продает два самолета бизнес-авиации, ранее принадлежавших предпринимателям Борису и Аркадию Ротенбергам, утверждает Forbes. По информации издания, они были вынуждены отказаться от бизнес-джетов трансконтинентального класса из-за санкций США.

Самолет Бориса Ротенберга Bombardier Global 5000 стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited, а Аркадия Ротенберга за $15 млн — на Olpon Investment Limited, их бортовые номера соответствуют инициалам бизнесменов - BRRB и ARRH, отмечает Forbes. Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что воздушное судно предполагалось приобрести на кредит банка Credit Suisse. «После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», — сообщил он.

Летом прошлого года стало известно, что с бизнес-джетом Gulfstream G650 расстался и находящийся под санкциями российский миллиардер Геннадий Тимченко. Reuters тогда сообщил, что владельцем самолета стала дочерняя структура Российского фонда прямых инвестиций — кипрская Amerivo Holdings Limited. Представитель Boutsen Aviation заявил агентству, что его компания была нанята для продажи самолета в 2017 г., и на тот момент самолетом уже владел не Тимченко, а другой российский бизнесмен, купивший самолет у Тимченко в середине 2016 г. Сам Тимченко говорил, что купил Gulfstream в 2013 году, а после введения санкций в 2014 году самолет встал на прикол из-за того, что его стало невозможно обслуживать.

«Попав под санкции, владелец UC Rusal Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех частных самолетов Gulfstream G550, джеты выставили на продажу по цене $30 млн», — замечает Forbes.