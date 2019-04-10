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Uber может провести IPO на $10 млрд

Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению. Официальное заявление Uber может сделать уже 11 апреля, роуд-шоу стартует в конце месяца. Торги ценными бумагами на нью-йоркской фондовой бирже могут начаться в мае.

В Uber надеются, что инвесторы оценят стоимость компании в $90-100 млрд, говорят источники Reuters. Представители Uber от официальных комментариев отказались.

По итогам прошлого года Uber получила около $3,3 млрд убытка. Однако консультирующие Uber банки предполагают, что во время IPO она может быть оценена в $120 млрд. В декабре 2018 г. Uber конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на проведение IPO в 2019 г. WSJ также сообщал о планах Uber дать некоторым своим водителям возможность принять участие в первичных публичных размещениях своих акций.