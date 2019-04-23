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Читатели «Ведомостей» выбрали Галицкого бизнесменом 20-летия

Основатель и бывший владелец «Магнита» Сергей Галицкий стал бизнесменом 20-летия по версии читателей и редакции «Ведомостей». Таковы итоги голосования в спецпроекте «Персона 20-летия», который «Ведомости» запустили 2 апреля. Читатели и редакция выбирали персон 20-летия в шести номинациях: «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Культурный герой» и «Загадка». Выбор редакции и читателей совпал в двух номинациях.

Галицкий одержал уверенную победу в номинации «Бизнесмен» – по числу голосов читателей он опередил Аркадия Воложа, занимающего второе место, почти в 3 раза. Владимир Путин стал политиком 20-летия, по мнению читателей и редакции. По числу голосов читателей он почти в 2 раза обошел занимающего второе место Алексея Навального.

В номинации «Профессионал 20-летия» читатели выбрали основателя Telegram Павла Дурова, а редакция – президента Сбербанка Германа Грефа. «Культурный герой», по мнению читателей, – Сергей Шнуров, редакция выбрала в этой номинации писателя Владимира Сорокина. Чулпан Хаматова стала «Частным лицом» по версии читателей, выбор редакции – первый президент России Борис Ельцин. В номинации «Загадка» читатели выбрали мэра Москвы Сергея Собянина, редакция – гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.