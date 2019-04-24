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Годовая прибыль РЖД сократилась почти в четыре раза

Чистая прибыль РЖД в 2018 г. сократилась почти в четыре раза – с 139,7 млрд до 35,4 млрд руб. (данные здесь и далее – по МСФО). Выручка, напротив, выросла – на 7,2% до 2,41 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился на 6,4% до 527 млрд руб.

Такие данные привел на брифинге в среду, 24 апреля, первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов.

Для сравнения: в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 г., утвержденной в мае 2019 г. правительством, консолидированная выручка холдинга в 2018 г. оценивалась в 2,37 трлн руб., чистая прибыль – в 34,8 млрд руб., EBITDA – в 451,8 млрд руб.

Снижение чистой прибыли связано, прежде всего, с ростом расходов на дизельное топливо, с индексацией заработной платы и обесценением активов, пояснил Михайлов. На рост выручки повлияло главным образом увеличение доходов от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре.

Инвестиции РЖД в 2018 г. выросли – с 529 млрд до 617 млрд руб. год к году. Рост связан с обновлением парка локомотивов и реализацией проектов для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности железнодорожной инфраструктуры, перечисляется в сообщении РЖД.

В 2019–2025 гг. в российские железнодорожные проекты, как предполагается, будет инвестировано 8,66 трлн руб., из них 4,67 трлн руб. – это средства самой РЖД. Это предусматривает базовый сценарий долгосрочной программы развития РЖД. Чистую прибыль госмонополия хочет увеличить до 186,2 млрд руб., выручку – до 3,51 трлн руб.

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