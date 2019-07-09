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Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых акцизах на вино

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые поднимают акцизы на вино. Они опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента. Как говорится в пояснительной записке, законопроект предлагает унифицировать ставки акцизов на тихие и игристые вина, производимые на территории России и ввозимые из-за рубежа.

Также законопроект относит к подакцизной продукции виноматериалы (за исключением тех, что предназначены для производства дистиллятов) и виноград, который используется для производства тихого и игристого вина и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для производителей, которые делают вино из российского винограда, поправки предусматривают налоговые льготы.

С 2020 г. ставки акцизов на вино поднимутся: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, узнали накануне «Ведомости». Размер ставок определен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», объяснял представитель Минфина.

Унификация акцизов не будет препятствовать развитию российского виноделия, считают в Минфине. К подакцизной продукции будет отнесен виноград, используемый для производства вина, виноматериалов или спиртных напитков полного цикла, а производители этой продукции смогут получить налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом, рассказывал представитель министерства. Это позволит поддержать российских виноделов, добавил он.