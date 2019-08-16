Прохоров продал баскетбольный клуб Brooklyn Nets сооснователю Alibaba
Российский миллиардер Михаил Прохоров продал 51% акций американского баскетбольного клуба Brooklyn Nets совладельцу команды и сооснователю Alibaba Джозефу Цаю. Об этом сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Таким образом Цай станет единственным владельцем клуба.
Помимо клуба Цай выкупит и Barclays Center, домашнюю арену Brooklyn Nets, принадлежащую Прохорову, следует из сообщения. Сумма сделки не называется.
Ранее New York Post (NYP) со ссылкой на источники сообщала, что о смене владельца Brooklyn Nets будет объявлено до конца недели. По данным издания, весь клуб обошелся Цаю в $2,35 млрд. В прошлом году бизнесмен купил у Прохорова 49% акций Brooklyn Nets за $1 млрд, а оставшийся пакет был оценен в $1,35 млрд, поясняет NYP. Это крупнейшая в истории цена спортивной команды.
Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets, по данным Forbes, занимает 37-ю строчку в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира. Продажа 49% акций клуба позволила Прохорову по итогам прошлого года занять второе место в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.
Прохоров занимает 139-е место в глобальном рейтинге самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes с состоянием $9,8 млрд (в российском рейтинге он 12-й). Джозеф Цай – 147-й в списке Forbes, его состояние оценено в $9,5 млрд.
Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году
Доход: $2,44 млрд
Источник: продажа 29% акций ритейлера «Магнита» банку ВТБ
Доход: $1,77 млрд
Источник: продажа акций UC Rusal и 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets
Доход: $1,59 млрд
Источник: дивиденды НЛМК
Доход: $1,46 млрд
Источник: дивиденды «Северстали», составившие основу доходов (превысили $1,2 млрд), а также дивиденды Nordgold и TUI
Доход: $1,12 млрд
Источник: продажа 30,05% в лондонском футбольном клубе «Арсенал», дивиденды «Металлоинвеста»
Доход: $1,12 млрд
Источник: дивиденды «Норильского никеля»
Доход: $740 млн
Источник: дивиденды и продажа акций «Лукойла»
Доход: $710 млн
Источник: продажа акций и дивиденды в компании Sulzer (около $500 млн, средства от продажи акции заморожены до отмены санкций США), продажа акций Coto Telematics, дивиденды Oerlikon, дивиденды «Т плюс»
Доход: $600 млн
Источник: дивиденды «Евраза» (превысили $475 млн), «Норильского никеля», «Трансконтейнера», High Gold Mining
Доход: $490 млн
Источник: дивиденды «Полюса»