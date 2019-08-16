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Прохоров продал баскетбольный клуб Brooklyn Nets сооснователю Alibaba

Российский миллиардер Михаил Прохоров продал 51% акций американского баскетбольного клуба Brooklyn Nets совладельцу команды и сооснователю Alibaba Джозефу Цаю. Об этом сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Таким образом Цай станет единственным владельцем клуба.

Помимо клуба Цай выкупит и Barclays Center, домашнюю арену Brooklyn Nets, принадлежащую Прохорову, следует из сообщения. Сумма сделки не называется.

Ранее New York Post (NYP) со ссылкой на источники сообщала, что о смене владельца Brooklyn Nets будет объявлено до конца недели. По данным издания, весь клуб обошелся Цаю в $2,35 млрд. В прошлом году бизнесмен купил у Прохорова 49% акций Brooklyn Nets за $1 млрд, а оставшийся пакет был оценен в $1,35 млрд, поясняет NYP. Это крупнейшая в истории цена спортивной команды.

Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets, по данным Forbes, занимает 37-ю строчку в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира. Продажа 49% акций клуба позволила Прохорову по итогам прошлого года занять второе место в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.

Прохоров занимает 139-е место в глобальном рейтинге самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes с состоянием $9,8 млрд (в российском рейтинге он 12-й). Джозеф Цай – 147-й в списке Forbes, его состояние оценено в $9,5 млрд.

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