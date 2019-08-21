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Связанный с Фридманом фонд продал в США долю в фирме по кибербезопасности

Американские власти утвердили трансфер миноритарного пакета акций компании Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности, от инвестиционного фонда Pamplona Capital Management, в который ранее инвестировал акционер LetterOne Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание отмечает, что доля передается компании BlackRock — акционеру Cofense.

По данным источников издания, Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) утвердил трансфер, но точные условия сделки не разглашаются. По информации издания, Pamplona получит деньги в случае продажи в будущем принадлежавших ей акций Cofense. А акционеры инвестиционной фирмы, включая Фридмана, исключены из процесса принятия решений, затрагивающих американскую компанию.

В апреле газета писала, что требования юристов CFIUS по продаже инвестфондом Cofense связано с уровнем иностранного участия в Pamplona Capital Management. Персональных претензий к Фридману или LetterOne тогда заявлено не было.

Фридман стал одним из российских бизнесменов, вошедших в так называемый «кремлевский список», составленный минфином США и опубликованный в январе 2018 г. Список состоит из имен российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к президенту Владимиру Путину. Cofense специализируется на симуляции и выявлении кибератак, совершаемых через электронную почту. В числе ее заказчиков значатся многие технологические корпорации США.