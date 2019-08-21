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Связанный с Фридманом фонд продал в США долю в фирме по кибербезопасности

Ведомости
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Американские власти утвердили трансфер миноритарного пакета акций компании Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности, от инвестиционного фонда Pamplona Capital Management, в который ранее инвестировал  акционер LetterOne Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание отмечает, что доля передается компании BlackRock — акционеру Cofense.

По данным источников издания, Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) утвердил трансфер, но точные условия сделки не разглашаются. По информации издания, Pamplona получит деньги в случае продажи в будущем принадлежавших ей акций Cofense. А акционеры инвестиционной фирмы, включая Фридмана, исключены из процесса принятия решений, затрагивающих американскую компанию.

В апреле газета писала, что требования юристов CFIUS по продаже инвестфондом Cofense связано с уровнем иностранного участия в Pamplona Capital Management. Персональных претензий к Фридману или LetterOne тогда заявлено не было.

Фридман стал одним из российских бизнесменов, вошедших в так называемый «кремлевский список», составленный минфином США и опубликованный в январе 2018 г. Список состоит из имен российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к президенту Владимиру Путину. Cofense специализируется на симуляции и выявлении кибератак, совершаемых через электронную почту. В числе ее заказчиков значатся многие технологические корпорации США.

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Финансы
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Альфа-банк хочет создать «дочку» на Кипре для ведения бизнеса за рубежом

Ведомости
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Совет директоров Альфа-банка принял решение об открытии дочерней структуры Alfa Capital Markets Ltd. на Кипре для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса за рубежом, говорится в пресс-релизе банка.

На подготовительные работы уйдет не менее года, уточнили в банке. «Альфа-банк планирует создание и лицензирование контролируемой иностранной компании для целей ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках капитала», – добавили в пресс-службе.

Альфа-банк является крупнейшим частным российским банком по активам. Чистая прибыль банковской группы по международным стандартам финансовой отчетности в 2018 г. увеличилась более чем в 1,5 раза и составила до $1,321 млрд. Совокупные активы банковской группы выросли на 5,5% до $47,2 млрд по состоянию на 31 декабря 2018 г.

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Политика
Новости

Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТО

Ведомости
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Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. «Для протокола: Дания тратит на НАТО только 1,35% ВВП. Это богатая страна и должна платить 2%», – подчеркнул он, добавив, что 2% достигают только восемь стран НАТО из 28. Трамп отметил, что траты США – «намного, намного выше, чем эта отметка».

16 августа The Wall Street Journal написала об интересе Трампа к покупке у Дании острова Гренландия. По данным издания, он неоднократно и с разной степенью серьезности выражал интерес к этому. Трамп подтвердил обсуждение этой идеи, отметив, что считает приобретение Гренландии «стратегически интересным». The Washington Post писала, что администрация Трампа рассматривала возможность предложить Дании за Гренландию субсидию в размере $600 млн.

Власти Гренландии заявили, что остров не продается, а датский премьер Метте Фредериксен назвала идею абсурдной. 21 августа Трамп объявил о том, что решил отложить встречу с Фредериксен. Решение он объяснил ее комментариями о том, что она не заинтересована в обсуждении продажи Гренландии.

Гренландия – крупнейший на Земле остров с населением 56 000 человек, расположенный на северо-востоке Северной Америки. Территория принадлежит Дании.

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Политика
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Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8

Ведомости
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Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он добавил, что в этом вопросе разделяет мнение Меркель. Среди претензий к России Джонсон отметил отравление семьи Скрипалей в Солсбери и ситуацию вокруг Украины.

Ангела Меркель, в свою очередь, заявила о необходимости реализации минских договоренностей для возвращения России в G7. «Однако в настоящий момент мы не добились такого успеха», – добавила канцлер.

Ранее о желании снова видеть Россию в G7 в 2020 г. заявил президент США Дональд Трамп. Эту идею ему предложил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что «прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита». Готовность рассмотреть решение стран-участниц о статусе России в G7 высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Финансы
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Промсвязьбанк удалил из отчетности данные о вложениях в драгоценные металлы

Ведомости
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Промсвязьбанк изъял из своей отчетности по международным стандартам информацию о вложениях в драгоценные металлы на 23,9 млрд руб. Это соответствует 8 т золота. Первым на нетипичные для банков активы на балансе Промсвязьбанка обратил внимание Forbes.

В середине дня Промсвязьбанк удалил отчетность с сайта и сервера раскрытия информации, вернув ее ближе к вечеру, однако сведений о драгметаллах в ней уже не оказалось. Банк удалил эти данные и из бухгалтерского баланса, размещаемого на сайте ЦБ, писал «Коммерсантъ». Промсвязьбанк на запрос «Ведомостей» не ответил.

Покупка драгоценных металлов на баланс на такую большую сумму – это не распространенная практика на банковском рынке, даже аномалия, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Банк может покупать драгоценные металлы на бирже, у клиентов, у других банков, перечисляет он. Золото может обеспечить сохранность вложений, поскольку его стоимость относительно стабильна и это его большое преимущество, но оно не обеспечит значительную доходность, объясняет он. С позиции защиты от инфляции это не лучшее вложение свободных средств, к тому же менее ликвидное по сравнению с другими инструментами с сопоставимым риском обесценения, заключил Беликов.

Кроме того, Промсвязьбанк удалил из отчетности сведения о вознаграждениях сотрудников, которые выросли до 14 млрд руб. по сравнению с 7,4 млрд за январь – июнь 2018 г., пишет РБК.

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Политика
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Кремль прокомментировал идею возвращения России в G8

Ведомости
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Прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам в Хельсинки информацию СNN о том, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили по телефону целесообразность возвращения к формату G8 с участием России. «Там много других членов. Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов», – пояснил Песков.

На вопрос, обсуждалась ли эта инициатива во время переговоров в Хельсинки, Песков ответил отрицательно.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть обращение к ней стран G7 в случае принятия ими какого-то решения, предполагающего участие российской стороны. На данный момент существует «группа семи, и они принимают какие-то решения в своем кругу».

Телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США 21 августа сообщил, что Макрон во время последнего телефонного разговора предложил Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 г. Эту инициативу американский лидер собирается обсудить с участниками G7 на предстоящей встрече во Франции 24–25 августа. Сам Трамп 21 августа заявил, что обсуждение некоторых вопросов «было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7».

В свою очередь президент России Владимир Путин 19 августа на пресс-конференции перед началом переговоров с Макроном заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе G8, и всегда готова принять партнеров из «группы семи». «Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости», – говорил Путин.

Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма. Перед саммитом в 2018 г. Трамп предлагал пригласить Россию к переговорам, но другие страны – участницы саммита высказались против этой идеи.

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Политика
Новости

Первая женщина-предприниматель из «списка Титова» вернулась в Россию

Ведомости
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Обвиненная в мошенничестве Юлия Макурина, которая включена в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, вернулась в Россию, сообщили в секретариате Титова. Женщину встретили на пограничном пункте в Брянской области представители Следственного комитета и общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади. В ближайшие дни Макурина вместе с адвокатом придет к следователям для защиты своих прав, уточнили в секретариате бизнес-омбудсмена.

Макурину обвиняли в том, что в 2004 г. она вместе с соучастниками путем обмана завладела контрольным пакетом акций одного из постсоветских научно-исследовательских институтов – ОАО «НИИЭМИ». Суд предъявил ей обвинение в феврале 2007 г., но она выехала из России на Украину. Все это время женщина находилась в федеральном розыске. Защита утверждает, что Макурина приобрела акции исключительно для дальнейшей перепродажи. Сейчас стороны конфликта не имеют друг к другу претензий, а следствие не предоставило доказательств против предпринимателя.

Макурина стала первой женщиной-предпринимателем из «списка Титова», которой удалось вернуться в Россию. «Список Титова» был составлен бизнес-омбудсменом в феврале 2018 г. Тогда Титов встретился с предпринимателями, на которых заведены уголовные дела в России. После встречи он составил список бизнесменов, которые хотели бы вернуться обратно, и передал его президенту Владимиру Путину. В него вошли 52 человека.

Ранее по «списку Титова» первым в Россию вернулся ростовский предприниматель Андрей Каковкин. Всего в рамках инициативы бизнес-омбудсмена в страну вернулись шесть предпринимателей.

Экономика
Новости

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей

Ведомости
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Экономический ущерб от лесных пожаров с начала этого года составил около 7 млрд руб., заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, передает РИА «Новости». По словам Клинова, общая площадь горящих лесов в Сибири – 1,121 млн га. Из них 1,013 млн – труднодоступные территории.

Он отметил, что оценить ущерб точно пока невозможно, так как «необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины». Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться.

В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура заподозрила региональные власти в искажении статистики по лесным пожарам. По словам прокурора главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова, искажались данные о возгораниях, об их ликвидации, а также о расстоянии от мест возгорания до населенных пунктов.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.

Политика
Новости

Минздрав закупит за границей дефицитные психотропные лекарства для детей

Ведомости
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Правительство поручило Минздраву, Минпромторгу и ФГУП «Московский эндокринный завод» направить запрос зарубежным производителям лекарств о поставке четырех психотропных препаратов, которые не производятся в России, и еще одного, который не зарегистрирован. Об этом сообщил представитель вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой. По его словам, Московский эндокринный завод запросил не менее 10 000 упаковок. При положительном решении поставка препаратов может начаться в конце октября.

В секретариате Голиковой отметили нехватку некоторых психотропных лекарств, необходимых детям. Например, свечи, сиропы, специальные растворы. Такие формы производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.

16 августа директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте матери, которая пришла получить посылку с лекарством для больного ребенка. Речь идет о не зарегистрированном в России препарате фризиум. Мать ребенка заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Через несколько дней прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины. Сейчас она проходит свидетелем.

Летом 2018 г. в Москве также было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать остатки диазепама, которые использовала для лечения. Договорилась с покупателем через интернет, но он оказался сотрудником полиции. Женщину обвинили в сбыте наркотиков. Дело закрыли после того, как оно приобрело широкий общественный резонанс.

Чтобы Московский эндокринный завод мог ввезти в страну лекарства, правительство разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», сообщил представитель Голиковой. По его словам, поправки в закон упростят использование психотропных лекарств и снимут ответственность с врачей.

Политика
Новости

Генпрокуратура просит взыскать с полковника ФСБ Черкалина 6,3 млрд рублей

Ведомости
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Генпрокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с ходатайством об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму 6,3 млрд руб., говорится в сообщении надзорного ведомства.

В иске говорится о наличных деньгах, обнаруженных при обыске в доме, машине и служебном кабинете полковника. Речь идет о 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро. В ходе проверки было выявлено, что Черкалин, получив доход из не предусмотренных законом источников, купил и зарегистрировал на родственников пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Совокупный легальный доход Черкалина и членов его семьи с 2005 по 2019 г. составил 55 млн руб., отметили в Генпрокуратуре.

Черкалин ранее возглавлял второй отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Полковника арестовали в апреле этого года. Вместе с ним были задержаны экс-сотрудники ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Всем фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, с ноября 2013 по февраль 2015 г. Черкалин получил от бизнесмена через посредника взятку в размере $850 000 «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». В 2011 г. Черкалин, Васильев и Фролов обманули бизнесмена Сергея Гляделкина, пригрозив ему уголовным делом. В результате бизнесмен передал им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб., считает следствие.

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Бизнес
Новости

«Пулково» пригрозил авиакомпании «Россия» прекратить обслуживание ее рейсов

Ведомости
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Оператор аэропорта «Пулково» – ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) – предупредил авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») о риске прекращения обслуживания ее рейсов. Об этом заявил «Ведомостям» официальный представитель «России».

По ее данным, 2 августа она получила от ВВСС информацию, по которой у нее имеется задолженность в 123 млн руб. В июле задолженности у нее не было, отмечает «Россия»: причиной стало требование предоплаты. 8 августа, сообщает перевозчик, руководство ВВСС проинформировало авиакомпанию о возможном прекращении обслуживания рейсов.

«Подобными действиями менеджмент оператора аэропорта "Пулково" нивелирует усилия прошлых лет, которые были предприняты совместно с базовым перевозчиком по развитию маршрутной сети и увеличению пассажиропотока из северной столицы», – подчеркивает «Россия». Она отмечает, что «продолжит предпринимать все доступные законом действия», не уточняя, что имеет под этим в виду.

«Договорными отношениями между авиакомпаниями и аэропортом предусмотрена возможность приостановления обслуживания рейсов в связи с задолженностью перевозчиков», – говорится в пресс-релизе «Пулково». В настоящий момент решение приостановить обслуживание рейсов «России» не принималось, отмечается в нем.

Комментируя ситуацию ТАСС, пресс-служба ВВСС сообщила, что с 1 августа «Пулково» изменил условия обслуживания авиакомпаний – в частности, порядок оказания услуг перевозчикам. В соответствующий договор был добавлен пункт, что право на оплату услуг по факту может получить только та авиакомпания, которая показала 10% роста пассажиропотока.

«Пулково» – базовый аэропорт для «России». В 2018 г. авиакомпания перевезла 11,1 млн пассажиров. Основной объем перевозок – около 5,5 млн пассажиров, согласно отчету «Аэрофлота», – пришелся на «Пулково». «Пулково», в свою очередь, отчитывался о том, что обслужил в 2018 г. рекордные 18,1 млн пассажиров. Таким образом, на «Россию» приходится почти треть пассажиропотока аэропорта.

Бизнес
Новости

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Ведомости
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Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров. По его словам, налоговые стимулы уже «были одобрены президентом Российской Федерации».

Федоров заявил, что налоговый вычет госкомпании составит по 46 млрд руб. в год на протяжении 10 лет, а суммарный положительный эффект для бюджета от этих послаблений – 660 млрд руб. на протяжении 10 лет. При этом Федоров оценил общий эффект для экономики в 5 трлн руб.

По словам Федорова, «Роснефть» уже получила положительные заключения со стороны Минприроды и Минэнерго на расчет объемов данных стимулов. «Проходим оформление получения этих стимулов в федеральных органах», – добавил он.

В конце июля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов попросил президента ввести мораторий на предоставление новых налоговых льгот для нефтяников до 2024 г. Исключение должны были сделать для Приобского месторождения «Роснефти».

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