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«Распадская» выплатит дивиденды впервые с 2011 года

Ведомости
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Крупнейшая в России добывающая коксующийся уголь компания «Распадская» (на 88,2% принадлежит Evraz) впервые с 2011 г. заплатит дивиденды – 1,8 млрд руб. (или $26,4 млн по текущему курсу) за первое полугодие 2019 г., следует из сообщения компании.

За этот же период компания заработала $211 млн чистой прибыл, таким образом, дивиденды составляют всего 12,5% от нее.

В свободном обращении на Московской бирже находится 11,8% компании. Миноритарии, таким образом, получат 207,4 млн руб.

В 2012–2015 гг. «Распадская» была убыточной компанией и тратила всю нераспределенную чистую прибыль на погашение убытков. Из них компания вышла в 2016 г., но всю заработанную после этого чистую прибыль она направляла «на погашение убытков прошлых лет».

В марте 2019 г. совет директоров «Распадской» утвердил дивидендную политику, согласно которой компания будет платить акционерам при долговой нагрузке не выше 2 EBITDA. Минимальный ежегодный платеж составит $50 млн и будет выплачиваться двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам первого полугодия и по итогам финансового года.

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Политика
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В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

Ведомости
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В Новосибирске обрушилась стена и перекрытия строящегося здания, под завалами могут находиться 11 строителей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МЧС. Сообщение о ЧП поступило в 08:20 мск, отметили в ведомстве. Обрушение произошло на территории строящегося неэксплуатируемого здания на улице Ударная, 11а. «Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам», — отметили в ведомстве.

Обрушение произошло на площади 350 кв. м, добавили в МЧС. Сейчас на месте ЧП работают 128 спасателей, привлечено 33 единицы техники.

К месту ЧП выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заявили РИА «Новости» представитель городской администрации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает ТАСС. Ведомство сообщило о двух погибших.

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Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о новой схеме привлечения клиентов микрофинансовыми организациями

Ведомости
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Микрофинансовые организации (МФО) стали использовать новую схему недобросовестного привлечения клиентов, пишет «Коммерсантъ». В частности, они предлагают гражданам по телефону от имени банков оформить кредит в офисе. За счет чужого бренда микрокредитные компании расширяют свою клиентскую базу, утверждает газета.

Как рассказали изданию в банках, в конце лета клиенты стали жаловаться на сотрудников МФО, предлагающих одобренный кредит наличными. В большинстве жалоб граждане указывают, что взять кредит им предлагали в офисе МФО, не связанной с банком. Сообщения о подобном способе кредитования, в частности, поступали от компании «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»), пишет «Коммерсантъ».

«Еще относительно недавно недобросовестные участники микрофинансового рынка мимикрировали под крупнейшие банки, используя в названии их наименования, однако сейчас от подобных игроков рынок неплохо зачищен... Звонки от имени кредитных организаций – это продолжение той же истории», – считает председатель правления Руна-банка Александр Арифов.

В свою очередь в МФО «Мигкредит» заявили, что участники рынка микрокредитования отрицательно оценивают такую схему привлечения кредитов. «Обман выясняется просто, начиная от процентных ставок и заканчивая условиями договора», – пояснили в компании.

В конце июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому МФО запретят выдавать россиянам потребительские кредиты под залог жилья.

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Политика
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Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7

Ведомости
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Администрация президента США будет работать над возвращением России в G7, заявил в интервью Fox 59 госсекретарь США Майк Помпео.

«Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», – ответил Помпео на вопрос журналиста, согласен ли он с заявлением Дональда Трампа, что Россия должна участвовать в саммите в следующем году.

Трамп ранее сказал, что Россию было бы целесообразно вновь допустить к переговорам в рамках G7. Он пообещал пригласить президента России Владимира Путина на встречу в следующем году. По информации CNN, эту идею также поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для России возвращение в G7 не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

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Экономика
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Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Ведомости
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Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 18,6 млн во II квартале 2019 г., или 12,7% населения страны, сообщил Росстат. Во II квартале прошлого года этот показатель был на уровне 12,5%.

Росстат объясняет рост уровня бедности тем, что величина прожиточного минимума во II квартале 2019 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 7,1% до 11 185 руб., инфляция составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%. При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции, уровень бедности составил бы 12,1%, отмечают в ведомстве.

При этом по сравнению с I кварталом численность малоимущего населения во II квартале снизилась на 1,6%. В январе – марте 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн, или 14,3% населения.

Минэкономразвития 26 августа ухудшило прогноз по уровню бедности на 2019 г. Он будет выше на 0,5 п. п., чем ожидалось, и составит 12,5%.

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Политика
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Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей

Ведомости
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Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, учителей просят воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Министерство также рекомендует избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации. Особое внимание в документе уделяется соблюдению положений Конституции, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени.

В мае министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что к началу учебного года для учителей разработают правила поведения в соцсетях. Ввести соответствующие нормы поведения в кодекс профессиональный этики педагогов предложил депутат Госдумы Дмитрий Свищев после инцидента, произошедшего в Барнауле со школьной учительницей Татьяной Кувшинниковой. Она опубликовала в соцсетях свои фотографии в закрытом купальнике и в легком платье на фоне снега. Вскоре после этого ей пришлось уволиться из-за давления со стороны коллег.

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Бизнес
Новости

Третья взлетно-посадочная полоса начнет работать в «Шереметьево» 1 сентября

Ведомости
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Аэропорт «Шереметьево» откроет третью взлетно-посадочную полосу (ВПП) 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Сроки ее ввода в эксплуатацию ранее неоднократно переносились.

Решение о создании новой полосы в «Шереметьево» было принято еще в 2009 г. Ее планировалось открыть к чемпионату мира по футболу 2018 г., но затем срок перенесли на март 2019 г.

Председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко рассказывал «Ведомостям», что для аэропорта критически важно, чтобы ВПП-3 была запущена в 2018 г., чтобы аэропорт мог прекратить эксплуатацию сильно изношенной ВПП-1 и начать ее ремонт. Запуск ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в аэропорту с 55 до 90 в час.

Финансы
Новости

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт из-за подозрительных платежей

Ведомости
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МВД поддержало инициативу банков блокировать карты на срок до 30 рабочих дней из-за подозрительных операций, рассказали РБК два участника совещания по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов и подтвердили в Ассоциации банков России (АБР). Представители МВД сказали на встрече, что для них 30 дней достаточно, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

При этом, по словам Войлукова, мнения банкиров по поводу срока блокировки разделились. Часть из них поддержали предложенную меру, другие считают, что необходимо более детально проработать механизм. Кроме того, большинство банков решили, что нужно блокировать только подозрительную сумму, а не всю карту.

Ранее банки предложили внести поправки в законодательство, которые предусматривают возможность блокировки на срок до 30 дней средств на карте клиента-получателя до подтверждения отправителем легитимности транзакции. ЦБ усомнился в эффективности этой меры: согласно его статистике, похищенные средства выводятся уже в первые часы после поступления на счет.

Бизнес
Новости

Путин сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов

Ведомости
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Президент Владимир Путин во время осмотра нового саратовского аэропорта «Гагарин» сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов. «На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», – приводит слова президента «Интерфакс».

Гендиректор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский сообщил, что терминал рассчитан на пассажиропоток в 1 млн человек в год, но инвестор готов ввести вторую очередь, которая позволит увеличить его до 1,5 млн. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в свою очередь отметил, что РЖД планирует проложить к аэропорту железную дорогу.

«Гагарин» расположен в 20 км от Саратова. Это второй в России аэропорт, построенный с нуля (первым был ростовский «Платов»). В августе «Гагарин» принял свой первый рейс. Он построен холдингом «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Инвестиции составили около 8 млрд руб.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько пообещал довести аэродром в новом аэропорту Саратова до второй или даже третьей категории ICAO (Международная организация гражданской авиации). Об этом попросил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. Первая, вторая или третья категории ICAO присваиваются аэродромам в зависимости от того, каким светосигнальным оборудованием они оснащены и в какую погоду способны принимать самолеты.

Как выглядит новый аэропорт Саратова

Экономика
Новости

Проведение Евро-2020 обойдется России в более чем 6,3 млрд рублей

Ведомости
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Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 г. потребует финансирования в размере более чем 6,3 млрд руб. Такая сумма заложена в проект постановления правительства о программе подготовки российской части турнира. Документ подготовлен Министерством спорта и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу всего на подготовку к Евро-2020 планируется выделить около 0,7 млрд руб. в 2019 г. и 5,6 млрд руб. в 2020 г. (всего чуть более 6,3 млрд руб.). Из них 3,7 млрд будут выделены из бюджетов регионов, остальные 2,6 млрд – из федерального бюджета.

Больше всего денег будет направлено на транспортное обслуживание чемпионата (3,1 млрд руб.), на различные мероприятия по подготовке к турниру, включая его продвижение (2,6 млрд руб.), а также на организацию площадок для публичного просмотра матчей (0,3 млрд руб.).

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который примет полуфиналы и финал чемпионата Европы. В Петербурге состоятся четыре матча турнира.

Технологии
Новости

ТАСС закроет свое научно-популярное издание «Чердак»

Ведомости
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Команда научно-популярного издания «Чердак» объявила о закрытии проекта с 29 августа. Заявление редакции было опубликовано во вторник на страницах издания в социальных сетях.

«Чердак», согласно информации на его сайте, – это совместный проект ТАСС и Министерства образования и науки. Как отмечалось в сообщении редакции, решение о закрытии было принято издателем – ТАСС. «С точки зрения издателя, "Чердак" был коммерческим проектом (и крайне успешным), и потому пришел момент, как говорят предприниматели, "зафиксировать прибыль", чтобы она в какой-то момент не превратилась вдруг в убыток», – говорилось в заявлении. Спустя примерно час после публикации эта запись была удалена из соцсетей «Чердака», цитату приводит TJournal.

В редакции работают 12 человек – часть из них перейдет в научное издание «N+1», часть будет писать новости науки в ТАСС, еще несколько сотрудников не определились с планами.

ТАСС в свою очередь сообщает, что по случаю своего 115-летия решил ввести на сайте новый раздел «Наука». «Наш портал "Чердак" туда вольется. Будет хороший информационный продукт, посвященный научным прорывам, вектору развития науки в России», – сказал генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Проект «Чердак» был запущен в 2015 г. Его позиционировали как сайт, который может понятным языком рассказать о научных разработках.

Политика
Новости

Американский сенатор пожаловался на отказ России выдать ему визу

Ведомости
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Россия отказала в выдаче визы американскому сенатору-демократу Крису Мерфи, сообщает Reuters. Политик предположил, что отказ связан с разногласиями, которые возникли в Вашингтоне по поводу возможного возвращения России в G7. По словам Мерфи, он планировал посетить Россию в составе делегации конгресса США.

Мерфи стал вторым за сутки американским сенатором, который пожаловался на отказ России выдать ему визу. Ранее республиканец Рон Джонсон заявил, что Москва не дала ему разрешения на въезд. Он также хотел поехать в Россию в составе делегации конгресса в следующем месяце.

При этом посольство России в США заявило, что Джонсон не обращался за визой и не сообщал о планах посетить страну. Дипломаты также добавили, что давно призывают Вашингтон снять любые ограничения на поездки для законодателей обеих стран.

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