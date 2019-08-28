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«Распадская» выплатит дивиденды впервые с 2011 года

Крупнейшая в России добывающая коксующийся уголь компания «Распадская» (на 88,2% принадлежит Evraz) впервые с 2011 г. заплатит дивиденды – 1,8 млрд руб. (или $26,4 млн по текущему курсу) за первое полугодие 2019 г., следует из сообщения компании.

За этот же период компания заработала $211 млн чистой прибыл, таким образом, дивиденды составляют всего 12,5% от нее.

В свободном обращении на Московской бирже находится 11,8% компании. Миноритарии, таким образом, получат 207,4 млн руб.

В 2012–2015 гг. «Распадская» была убыточной компанией и тратила всю нераспределенную чистую прибыль на погашение убытков. Из них компания вышла в 2016 г., но всю заработанную после этого чистую прибыль она направляла «на погашение убытков прошлых лет».

В марте 2019 г. совет директоров «Распадской» утвердил дивидендную политику, согласно которой компания будет платить акционерам при долговой нагрузке не выше 2 EBITDA. Минимальный ежегодный платеж составит $50 млн и будет выплачиваться двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам первого полугодия и по итогам финансового года.