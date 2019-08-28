«Согаз», ТМК и «Газпром нефть» стали спонсорами Российского футбольного союза
Спонсорами Российского футбольного союза (РФС) стали страховая компания «Согаз», Трубная металлургическая компания (ТМК) и «Газпром нефть». Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя комитета РФС по маркетингу и зампредседателя правления «Новатэка» Дениса Соловьева.
Компании заключили контракты с РФС до февраля 2021 г. с возможностью продления. По словам Соловьева, «Согаз» и «Газпром нефть» стали «страховым и топливным партнером российского футбола». В свою очередь ТМК заинтересована в инвестициях в развитие детско-юношеского и любительского футбола, пояснил он.
Соловьев отметил, что президент РФС Александр Дюков, занимающий с 2008 г. пост председателя правления, гендиректора «Газпром нефти», во избежание конфликта интересов не принимал участия в переговорах между РФС и возглавляемой им компанией. Этим занимался зампред правления холдинга Анатолий Чернер, сказал он.
Помимо заключения спонсорских контрактов РФС подготовил «новую маркетинговую матрицу», предполагающую структурирование спонсорских пакетов по четырем уровням: национальные партнеры, партнеры по категориям, лицензионные партнеры и поставщики, региональные партнеры. Спонсорами первого уровня признаны «Согаз», «Мегафон» и Adidas, второго уровня – «Согаз», «Газпром нефть», Газпромбанк, ТМК, РЖД, Coca-Cola и др.
22 февраля Дюков был избран президентом РФС. Он был единственным кандидатом на этот пост. Его выдвинула Федерация футбола Татарстана. Кандидатуру Дюкова также поддерживали многие российские субъекты и футбольные клубы премьер-лиги. Как отметил Соловьев, контракты с новыми спонсорами заключены на срок, аналогичный исполнению Дюковым полномочий президента РФС.
Кто и как руководил Российским футбольным союзом
Ключевые решения: добился признания РФС правопреемником Федерации футбола СССР
Достижения: выход сборной в финальные стадии чемпионатов мира 1994 и 2002 гг., выход в финальные стадии чемпионатов Европы 1996 и 2004 гг.
Причина отставки: провал сборной в отборочном турнире ЧМ-2006
Ключевые решения: впервые в истории главным тренером сборной стал иностранец – голландец Гус Хиддинк
Достижения: выход сборной в полуфинал чемпионата Европы 2008 г. Выигрыш ЦСКА Кубка UEFA в 2005 г., выигрыш «Зенитом» Кубка UEFA и Суперкубка Европы в 2008 г.
Причина отставки: назначение министром спорта, указ президента Дмитрия Медведева о запрете членам правительства возглавлять спортивные федерации
Ключевые решения: перевод чемпионата России на систему осень – весна, введение лимита на легионеров, назначение главным тренером сборной голландца Дика Адвоката
Достижения: выход сборной в финальную стадию чемпионата Европы 2012 г.
Причина отставки: провал сборной на чемпионате Европы 2012 г. Сборная заняла 3-е место в группе и не попала в плей-офф
Ключевые решения: назначение тренером сборной итальянца Фабио Капелло
Достижения: выход сборной в финальную стадию чемпионата мира 2014 г.
Причина отставки: конфликт с руководителями футбольных клубов, финансовые проблемы РФС из-за отказа ряда спонсоров от сотрудничества
Ключевые решения: досрочная отставка Фабио Капелло в 2015 г., назначение тренером сборной Леонида Слуцкого, назначение тренером сборной Станислава Черчесова
Достижения: выход сборной в финальную стадию чемпионата Европы 2016 г. Успешное проведение чемпионата мира в России, выход сборной в четвертьфинал чемпионата мира 2018 г.
Причина отставки: подозрения в причастности к допинговым программам; смена рода деятельности в 2018 г. после назначения вице-премьером по строительству, ЖКХ и региональному развитию