Бизнес

Новости

«Согаз», ТМК и «Газпром нефть» стали спонсорами Российского футбольного союза

Спонсорами Российского футбольного союза (РФС) стали страховая компания «Согаз», Трубная металлургическая компания (ТМК) и «Газпром нефть». Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя комитета РФС по маркетингу и зампредседателя правления «Новатэка» Дениса Соловьева.

Компании заключили контракты с РФС до февраля 2021 г. с возможностью продления. По словам Соловьева, «Согаз» и «Газпром нефть» стали «страховым и топливным партнером российского футбола». В свою очередь ТМК заинтересована в инвестициях в развитие детско-юношеского и любительского футбола, пояснил он.

Соловьев отметил, что президент РФС Александр Дюков, занимающий с 2008 г. пост председателя правления, гендиректора «Газпром нефти», во избежание конфликта интересов не принимал участия в переговорах между РФС и возглавляемой им компанией. Этим занимался зампред правления холдинга Анатолий Чернер, сказал он.

Помимо заключения спонсорских контрактов РФС подготовил «новую маркетинговую матрицу», предполагающую структурирование спонсорских пакетов по четырем уровням: национальные партнеры, партнеры по категориям, лицензионные партнеры и поставщики, региональные партнеры. Спонсорами первого уровня признаны «Согаз», «Мегафон» и Adidas, второго уровня – «Согаз», «Газпром нефть», Газпромбанк, ТМК, РЖД, Coca-Cola и др.

22 февраля Дюков был избран президентом РФС. Он был единственным кандидатом на этот пост. Его выдвинула Федерация футбола Татарстана. Кандидатуру Дюкова также поддерживали многие российские субъекты и футбольные клубы премьер-лиги. Как отметил Соловьев, контракты с новыми спонсорами заключены на срок, аналогичный исполнению Дюковым полномочий президента РФС.

Кто и как руководил Российским футбольным союзом