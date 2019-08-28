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Ресторан KFC в США распродал веганские наггетсы и крылышки за пять часов

Ведомости
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Крылышки и наггетсы на растительной основе, которые начали продавать в одном из ресторанов KFC в американском городе Атланта (штат Джорджия), разошлись за пять часов, сообщает издание Adweek.

О том, что в одном из ресторанов начнут продаваться веганские крылышки и наггетсы, приготовленные из «мяса курицы» на растительной основе, KFC объявила 26 августа. Для этого сеть объединилась с производителем растительного мяса Beyond Meat.

Как пишет Adweek, продажи начались утром 27 августа, но длинные – на несколько кварталов – очереди выстроились еще до открытия ресторана. Продажи были настолько интенсивными, отмечает издание, что ресторан использовал весь свой запас растительного мяса.

Руководители KFC заявили, что продажи продуктов с растительным мясом равняются недельным продажам куриных байтсов. Сколько именно было продано этой продукции, они не уточнили. Сеть подчеркнула, что оценит этот результат и отзывы клиентов, чтобы определиться с планами на будущее, в частности с потенциально более крупным тестом продаж или началом продаж на национальном уровне.

Beyond Meat – базирующаяся в Лос-Анджелесе компания, основанная в 2009 г. и выпускающая продукцию из растительного мяса. Среди производимых ею продуктов – веганские котлеты для бургеров, фарш и сосиски. Она сотрудничает, в частности, с британской розничной сетью Tesco и американской сетью кофеен Dunkin' Donuts.

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Мосгорсуд признал законным отказ мэрии Москвы в проведения шествия 31 августа

Ведомости
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Мосгорсуд отменил решение, обязывающее власти Москвы предоставить площадку Либертарианской партии для проведения митинга в центре столицы 31 августа, передает «Интерфакс».

Мэрия Москвы 22 августа отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. В частности, отказ в проведении шествия по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова получила Либертаринаская партия. При этом организаторам не предложили альтернативных площадок для мероприятия, хотя это необходимо сделать по закону. Тверской суд Москвы 26 августа частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, обязав мэрию предложить протестующим альтернативный маршрут для шествия.

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РЖД протестировала беспилотный поезд «Ласточка» в Москве

Ведомости
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РЖД провела тестовую поездку первого беспилотного поезда «Ласточка», сообщается в пресс-релизе на сайте государственной компании. Поездка была совершена на экспериментальном железнодорожном кольце в городе Щербинке под Москвой. В ней участвовали вице-премьер Максим Акимов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Как подчеркивается в пресс-релизе, для движения в автоматическом режиме на «Ласточке» установлено оборудование для позиционирования положения поезда на инфраструктуре, связи с диспетчерским центром и обнаружения препятствий на пути. Поезд способен следовать по графику, а при обнаружении препятствия на пути – тормозить. Управление поездом может осуществляться машинистом из кабины или машинистом-оператором из центра управления перевозками.

Белозеров отметил, что машинистам не стоит переживать из-за того, что их труд окажется невостребованным. Их функционал изменится, но наблюдение за системами все равно останется за человеком, добавил он.

В ближайший год будет отрабатываться технология движения в автоматическом режиме под контролем машинистов, но тестовых поездок с пассажирами не планируется, отмечает РЖД. Если будут приняты необходимые законодательные инициативы, в будущем беспилотные технологии могут использоваться, к примеру, на Московском центральном кольце (МЦК), подчеркивается в пресс-релизе. Белозеров заявил, что госкомпания планирует запустить эти поезда по МЦК в 2021 г., передает «Интерфакс».

«Ласточки» производит завод «Уральские локомотивы» — российское совместное предприятие группы «Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского и немецкой Siemens. Беспилотный поезд компания передала РЖД в июне этого года.

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«Укрэнерго» подала иск против России из-за потери крымских активов

Ведомости
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Энергетическая компания «Укрэнерго» 27 августа уведомила Россию о подаче иска в международный арбитраж с требованием компенсировать ущерб от потери крымских активов, говорится в сообщении украинской компании. В ближайшее время должен быть утвержден состав арбитражного трибунала для рассмотрения спора.

В иске «Укрэнерго» утверждает, что Россия нарушила российско-украинское соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г. Компания хочет получить компенсацию за нарушение этого документа, а также возмещение ущерба от незаконной экспроприации инвестиций «Укрэнерго» в Крыму. «Укрэнерго» оценивает только стоимость утраченных электросетей в Крыму приблизительно в $1 млрд.

В апреле прошлого года «Укрэнерго» направила официальный запрос российским высшим должностным лицам о проведении переговоров. Как отмечается в сообщении, российская сторона на запрос не ответила и поэтому компания подала иск в суд в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по правам международной торговли от 15 декабря 1976 г. Интересы «Укрэнерго» будет представлять швейцарская юридическая компания Lalive S.A. В феврале компании заключили соответствующий договор, юридические услуги обойдутся «Укрэнерго» в 1,537 млн евро. Ранее Lalive представляла в спорах с Россией интересы «Укрнафты», «Стабила» и Yukos Capital.

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Бизнес
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«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомости
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Входящая в холдинг «Вертолеты России» компания «ВР-технологии» и «Яндекс.Такси» подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о создании городской системы аэромобильности, говорится в сообщении «Яндекс.Такси».

В компании подчеркнули, что технологически готовы к запуску, но необходимо решить вместе с партнерами ряд юридических и организационных вопросов. «Так что пройдет некоторое время, прежде чем новая опция появится в пользовательском приложении», – отметили в пресс-службе.

Как пояснил после церемонии подписания гендиректор «ВР-технологий» Александр Охонько, соглашение предусматривает совместную разработку целой экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее. По его словам, в следующем году начнутся тестовые полеты аэротакси в пригород и в зону МКАД.

В июле «Вертолеты России» сообщали, что планируют запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. При этом рассматриваются три вида перевозок. Первый – это полет по запросу между разными районами Москвы для одного-двух пассажиров, он будет занимать в среднем 15 минут. Второй – это полет по расписанию из города в аэропорты с максимальной вместимостью в пять пассажиров. Третий – из города в область на расстояние от 100 км. По оценкам холдинга, потенциальные клиенты в Москве готовы платить за 15-минутный полет около 3000 руб. с человека. Компания намерена ориентироваться на эту цену. Предполагается, что для службы аэротакси будет использоваться разрабатываемый легкий однодвигательный вертолет VRT500.

Airbus представил прототип аэротакси

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Финансы
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Газпромбанк передал государству долю в попавшем под санкции «Еврофинанс Моснарбанке»

Ведомости
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Газпромбанк полностью завершил передачу Росимуществу доли в капитале «Еврофинанс Моснарбанка», попавшего под санкции США. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Газпромбанку принадлежит 25% плюс одна акция в «Еврофинанс Моснарбанке». В апреле ВТБ объявил, что передал Росимуществу свою 7,99%-ую долю в этом банке.

В марте США ввели санкции против «Еврофинанс Моснарбанка». Причиной стала его связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая также находится под американскими санкциями. Вслед за введением ограничительных мер Visa и MasterCard приостановили членство «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах, из-за чего произошла блокировка карт.

«Еврофинанс Моснарбанк» был образован в 2003 г. в результате присоединения Моснарбанка к «Еврофинансу». В 2009 г. Россия и Венесуэла, чьим президентом тогда был Уго Чавес, договорились о финансировании совместных проектов на базе «Еврофинанс Моснарбанка». Соглашение об этом подписали министр финансов Венесуэлы Хорхе Джордане и Игорь Сечин, который тогда занимал пост вице-премьера России.

Основной акционер «Еврофинанс Моснарбанка» с долей 49,99% – Венесуэльский национальный фонд развития (Fondo De Desarrollo Nacional Fonden SA., FONDEN). ВТБ и Газпромбанк напрямую и косвенно контролировали по 25% акций.

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Бизнес
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«Согаз», ТМК и «Газпром нефть» стали спонсорами Российского футбольного союза

Ведомости
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Спонсорами Российского футбольного союза (РФС) стали страховая компания «Согаз», Трубная металлургическая компания (ТМК) и «Газпром нефть». Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя комитета РФС по маркетингу и зампредседателя правления «Новатэка» Дениса Соловьева.

Компании заключили контракты с РФС до февраля 2021 г. с возможностью продления. По словам Соловьева, «Согаз» и «Газпром нефть» стали «страховым и топливным партнером российского футбола». В свою очередь ТМК заинтересована в инвестициях в развитие детско-юношеского и любительского футбола, пояснил он.

Соловьев отметил, что президент РФС Александр Дюков, занимающий с 2008 г. пост председателя правления, гендиректора «Газпром нефти», во избежание конфликта интересов не принимал участия в переговорах между РФС и возглавляемой им компанией. Этим занимался зампред правления холдинга Анатолий Чернер, сказал он.

Помимо заключения спонсорских контрактов РФС подготовил «новую маркетинговую матрицу», предполагающую структурирование спонсорских пакетов по четырем уровням: национальные партнеры, партнеры по категориям, лицензионные партнеры и поставщики, региональные партнеры. Спонсорами первого уровня признаны «Согаз», «Мегафон» и Adidas, второго уровня – «Согаз», «Газпром нефть», Газпромбанк, ТМК, РЖД, Coca-Cola и др.

22 февраля Дюков был избран президентом РФС. Он был единственным кандидатом на этот пост. Его выдвинула Федерация футбола Татарстана. Кандидатуру Дюкова также поддерживали многие российские субъекты и футбольные клубы премьер-лиги. Как отметил Соловьев, контракты с новыми спонсорами заключены на срок, аналогичный исполнению Дюковым полномочий президента РФС.

Кто и как руководил Российским футбольным союзом

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Политика
Новости

Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста

Ведомости
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Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Эту информацию подтвердил и сам Яшин в Twitter. «Видимо, будет пятый подряд административный арест», – отметил он.

После отбытия третьего срока ареста Илья Яшин уже задерживался правоохранителями на выходе из спецприемника. Полицейский сообщил ему, что причиной задержания стали призывы к участию в несогласованных акциях. 20 августа Яшин был арестован в четвертый раз подряд на 10 суток. До этого Яшина арестовали на 10 суток 29 июля за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля. На следующий день ему добавили еще 10 суток ареста за организацию митинга. Эти сроки политик отбывал одновременно и должен был выйти из спецприемника 8 августа. Однако в этот день суд назначил ему еще 10 суток ареста.

Яшин – глава совета депутатов Красносельского района. Он выдвигался по 45-ому избирательному округу (Красносельский, Басманный, Мещанский, Сокольники) и не был допущен до выборов в Мосгордуму по решению окружного избиркома.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны около 1000 человек.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

Финансы
Новости

Суд признал страховую компанию НАСКО банкротом

Ведомости
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Арбитражный суд Татарстана признал страховую компанию НАСКО (АО «Национальная страховая компания Татарстан») банкротом, говорится в материалах компании. Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.

Центробанк в середине мая отозвал у НАСКО лицензию на осуществление деятельности. По данным ЦБ на конец июля, величина активов страховой компании составляла 4,3 млрд руб. при обязательствах в 8,6 млрд руб. Заявление о банкротстве было подано в суд в июле этого года временной администрацией, назначенной ЦБ. После анализа финансового состояния компании временная администрация пришла к выводу, что восстановить финансовое положение НАСКО невозможно.

Ранее ЦБ обнаружил в деятельности сотрудников НАСКО признаки вывода активов. О противоправных действиях регулятор сообщил в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД.

По данным ЦБ, по итогам 2018 г. премии страховой компании составляли 9,25 млрд руб. (рост на 121,6% по сравнению с показателем 2017 г.), выплаты – 3,1 млрд руб. (рост на 51,2%). Доля ОСАГО в портфеле НАСКО составляла 62,6%. По итогам 2018 г. «НАСКО» заняла 11-е место среди российских страховых компаний по сборам премий в этом виде страхования.

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал освобождение Вышинского из СИЗО

Ведомости
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Кремль приветствует решение суда в Киеве освободить из СИЗО главного редактора агентства «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что процесс обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной затянулся, Песков подчеркнул: «В Кремле никогда не говорили, что сегодня что-то планируется, поэтому я не знаю, откуда взята эта информация». На уточняющий вопрос, планируется ли обмен или нет, он ответил, что ему нечего добавить.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из СИЗО, изменив ему меру пресечения под личное поручительство. Это произошло на фоне переговоров об обмене между Россией и Украиной. 21 августа РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что страны вышли на финишную прямую в переговорах по этому вопросу. Позже РБК уточнял, что речь идет об обмене «33 на 33», но отмечал, что в схеме не учитывается Вышинский. Источник издания говорил, что освобождение журналиста будет проходить по особой схеме. Его адвокаты заявляли, что он планирует отстаивать невиновность и не будет участвовать в обмене.

Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, заявил 28 августа ТАСС, что обмен отодвигается на неопределенный срок. «Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», – сказал он.

Суд в Киеве освободил журналиста Кирилла Вышинского. Фото

Политика
Новости

Экс-президента группы Абызова E4 обвинили в мошенничестве с кредитом Альфа-банка

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) забрал у столичного ГУ МВД дело о мошенничестве в сфере кредитования, которое возбудили в 2015 г. по заявлению Альфа-банка в связи с долгами группы Е4, принадлежавшей ранее бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении Абызова и его адвоката Александра Асниса. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил, что дело в отношении бывшего президента группы Е4 Андрея Малышева передано для расследования из ГСУ ГУ МВД по Москве в СКР.

Аснис подчеркнул, что дело о кредитах Е4 не объединено в одно производство с делом экс-министра, который с конца марта арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. Источники издания указывают, что Малышев несколько лет находится за пределами России.

В 2015 г. Малышева обвиняли в растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано», но в 2017 г. Анатолий Чубайс дал показания в защиту обвиняемых, поэтому дело вернулось на доследование. Все фигуранты того дела остаются на свободе, а Малышев до сих пор находится в розыске. В Альфа-банке не прокомментировали РБК информацию об уголовном деле. «Ведомости» направили запрос в СКР.

В 2006 г. Абызов создал группу Е4 (входила в бизнес-группу Абызова Ru-com), занявшуюся строительством энергоблоков. В 2014 г., когда он был основным бенефициаром компании, у группы возник конфликт с кредиторами. В 2015 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении E4. Тогда же группа сообщала, что Абызов не является бенефициаром компании, 100% в ней выкуплено частными инвесторами.

По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов создал вместе с подельниками преступное сообщество, чтобы обмануть акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», похитить 4 млрд руб. и вывести средства за рубеж. Абызов находится в СИЗО. Вину он не признал. Задержание Абызова связано с делом о банкротстве группы Е4, не исключали ранее несколько собеседников «Ведомостей» в электроэнергетической отрасли и знакомых бывшего министра.

Чем известен Михаил Абызов

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Политика
Новости

Против Ивана Жданова возбудили дело за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»

Ведомости
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве 22 августа возбудило в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова дело по ч. 2 ст. 315 УК о неисполнении решения суда, сообщил в Twitter адвокат подозреваемого Владимир Воронин, выложив фотографию соответствующего уведомления.

«Якобы в качестве руководителя ФБК он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм «Он вам не Димон», – пояснил Воронин.

Весной 2017 г. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и ФБК о защите чести и достоинства, признав фильм «Он вам не Димон» недостоверной информацией. Суд обязал авторов фильма удалить его. В частности, недостоверной была признана информация из расследования о том, что бизнесмен якобы дал премьеру Дмитрию Медведеву взятку через пожертвование земельного участка с усадьбой на Рублевке фонду «Соцгорпроект». Позже суд удовлетворил иск и «Соцгорпроекта». В октябре 2017 г. директор ФБК Роман Рубанов сообщил, что решение суда исполнено и фрагменты фильма про Усманова удалены, а на сайте ФБК и на YouTube-канале фонда размещены опровержения. Первоначальная версия фильма «Он вам не Димон» теперь доступна только на личном YouTube-канале Навального.

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