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Ресторан KFC в США распродал веганские наггетсы и крылышки за пять часов

Крылышки и наггетсы на растительной основе, которые начали продавать в одном из ресторанов KFC в американском городе Атланта (штат Джорджия), разошлись за пять часов, сообщает издание Adweek.

О том, что в одном из ресторанов начнут продаваться веганские крылышки и наггетсы, приготовленные из «мяса курицы» на растительной основе, KFC объявила 26 августа. Для этого сеть объединилась с производителем растительного мяса Beyond Meat.

Как пишет Adweek, продажи начались утром 27 августа, но длинные – на несколько кварталов – очереди выстроились еще до открытия ресторана. Продажи были настолько интенсивными, отмечает издание, что ресторан использовал весь свой запас растительного мяса.

Руководители KFC заявили, что продажи продуктов с растительным мясом равняются недельным продажам куриных байтсов. Сколько именно было продано этой продукции, они не уточнили. Сеть подчеркнула, что оценит этот результат и отзывы клиентов, чтобы определиться с планами на будущее, в частности с потенциально более крупным тестом продаж или началом продаж на национальном уровне.

Beyond Meat – базирующаяся в Лос-Анджелесе компания, основанная в 2009 г. и выпускающая продукцию из растительного мяса. Среди производимых ею продуктов – веганские котлеты для бургеров, фарш и сосиски. Она сотрудничает, в частности, с британской розничной сетью Tesco и американской сетью кофеен Dunkin' Donuts.