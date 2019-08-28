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«Укрэнерго» подала иск против России из-за потери крымских активов

Энергетическая компания «Укрэнерго» 27 августа уведомила Россию о подаче иска в международный арбитраж с требованием компенсировать ущерб от потери крымских активов, говорится в сообщении украинской компании. В ближайшее время должен быть утвержден состав арбитражного трибунала для рассмотрения спора.

В иске «Укрэнерго» утверждает, что Россия нарушила российско-украинское соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г. Компания хочет получить компенсацию за нарушение этого документа, а также возмещение ущерба от незаконной экспроприации инвестиций «Укрэнерго» в Крыму. «Укрэнерго» оценивает только стоимость утраченных электросетей в Крыму приблизительно в $1 млрд.

В апреле прошлого года «Укрэнерго» направила официальный запрос российским высшим должностным лицам о проведении переговоров. Как отмечается в сообщении, российская сторона на запрос не ответила и поэтому компания подала иск в суд в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по правам международной торговли от 15 декабря 1976 г. Интересы «Укрэнерго» будет представлять швейцарская юридическая компания Lalive S.A. В феврале компании заключили соответствующий договор, юридические услуги обойдутся «Укрэнерго» в 1,537 млн евро. Ранее Lalive представляла в спорах с Россией интересы «Укрнафты», «Стабила» и Yukos Capital.