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РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах

За последний год в России резко вырос спрос на авокадо, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической компании GfK (отслеживает ежедневные покупки 20 000 домохозяйств по всей России). По ее данным, число россиян, хоть раз купивших этот фрукт с августа 2018 г. по июль 2019 г., выросло в два раза по сравнению с предыдущим годовым периодом. Кроме того, покупать авокадо стали чаще – в среднем 3,2 раза в год.

Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.

Нехватку товара изданию подтвердили торговые сети «Лента», «Вкусвилл», компания Mangoed, специализирующаяся на продаже экзотических фруктов, кафе Avocado Point, ресторан «Мясо&Рыба». Кроме того, собеседники РБК отмечают рост цен на авокадо у поставщиков.

Основной причиной нехватки авокадо издание называет смену сезонного поставщика. После введения продуктового эмбарго в 2014 г. число стран, из которых можно ввозить этот фрукт, сильно сократилось, поэтому при смене сезонов торговым сетям сложно быстро переориентироваться. В зимний период крупнейший поставщик авокадо – Израиль, в течение года поставки идут из Африки, Латинской Америки, Доминиканы.

В этом году Кения сократила поставки более чем в два раза из-за неурожая, рассказал РБК гендиректор Mangoed Глеб Матюхов. В «Ленте» изданию пояснили, что поставки из Израиля еще не начались, а из Кении поступает продукция низкого качества, поэтому ее не принимают на реализацию. «Вкусвилл» также отметил, что в Кении сезон уже закончился, а в Латинской Америке еще не начался. Сейчас в магазинах сети есть авокадо из Колумбии и Перу и ожидается продукция из Чили, но поставки оттуда запаздывают.