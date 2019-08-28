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«Транснефть» и Минфин разошлись в 26 раз в оценке промежуточных дивидендов

«Транснефть» и Министерство финансов кардинально разошлись в оценках потенциальных промежуточных дивидентов компании. Как сообщает «Интерфакс», трубопроводная монополия намерена выплатить промежуточные дивиденты за 2019 г. в размере 1,3 млрд руб. в то время, как ведомство ждет от компании 34,5 млрд руб.

Расхождения связаны с тем, что Минфин и «Транснефть» рассчитывают выплаты от разной прибыли: ведомство считает на основе чистой прибыли, а компания — на основе нормализованной. Нормализованная прибыль значительно меньше чистой, потому что она не учитывает прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний, а также доходы, полученные от переоценки финансовых вложений, положительного сальдо курсовых разниц, и прочие нерегулярные составляющие.

Минфин, ссылаясь на протокол совещания у премьера Дмитрия Медведева от 24 января, хочет довести уровень дивидендных выплат «Транснефти» до 50% от чистой прибыли за 2018 г. Компания уже выплатила дивиденды на сумму 77,6 млрд руб. По подсчетам Минфина, эта сумма составляет 34,6% от чистой прибыли по МСФО (224 млрд руб.). Ведомство хочет, чтобы «Транснефть» промежуточными дивидендами «добрала» недостающие 15,4%, то есть примерно 34,5 млрд руб.

Компания же утверждает, что в документах на которые ссылается Минфин, речь идет о направлении на дивиденды 50% нормализованной консолидированной чистой прибыли. Согласно подсчетам «Транснефти», она уже направила на дивиденды за 2018 г. 51,2% прибыли. В качестве промежуточных дивидендов она готова заплатить 1,3 млрд руб.