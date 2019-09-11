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Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей

Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food на сумму около 2 млн руб., говорится на сайте ведомства. «В отношении виновных лиц вынесено 16 постановлений о назначении штрафов», – отмечается в сообщении.

С 11 июля по 1 августа этого года было зарегистрировано 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди офисных сотрудников бизнес-центров в 8 административных округах Москвы, напомнили в Роспотребнадзоре. Эти случаи связаны с покупкой продукции в торговых автоматах и кафе Healthy Food. Из числа заболевших 38 человек были госпитализированы, у 66 пожаловавшихся на самочувствие был обнаружен сальмонеллез. Всего пострадали более 90 человек. На сегодняшний день вспышка заболевания локализована, новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано, уточнили в Роспотребнадзоре.

Сотрудники Роспотребнадзора после массового отравления провели проверку комбината компании и выявили многочисленные нарушения (просроченная продукция, немаркированное сырье, увеличенные сроки годности, будущие даты выпуска). Во время расследования ведомство приостановило работу комбината на юго-востоке Москвы, закрыло два кафе, опечатало 48 вендинговых автоматов. Всего из оборота было изъято и уничтожено около 3 т сырья и готовой продукции. 1 августа Гагаринский суд Москвы признал сеть виновной в совершении административного правонарушения в соответствии со ст. 6.6 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), обязав Healthy Food устранить нарушения.