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Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение

Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США подписали мировое соглашение по иску о включении миллиардера в «кремлевский доклад», следует из документа в электронной базе данных судебной системы США.

Соглашение было подписано 11 сентября. Стороны попросили суд остановить производство по делу на три года. Если по истечении этого срока у них не возникнет вопросов дело предлагается закрыть окончательно.

Минфин США в 2018 г. опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который включил российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В частности, в него попал Гапонцев. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в 2017 г. Гапонцев решил оспорить включение в «кремлевский доклад» и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против американского минфина и его руководителя Стивена Мнучина.

Гапонцев занимает 54 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $1,8 млрд.