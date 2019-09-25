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Мордашов передал сыновьям контроль над золотодобывающей компанией Nordgold

Ведомости
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Миллиардер Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите контроль над золотодобывающей Nordgold, следует из проспекта компании к размещению еврооблигаций, который был распространен 25 сентября.

Согласно указанной там информации, 99,94% акций Nordgold принадлежат зарегистрированной на Кипре Ocean Management Limited. Ее материнской компанией является Unifirm Limited, 35% которой через Rayglow Limited принадлежат Алексею Мордашову, остальные 65% KN-Holding LLC, собственниками которого на паритетной основе являются Кирилл и Никита Мордашовы.

В феврале «Ведомости» выяснили, что Алексей Мордашов намерен отдать 65% Nordgold стоимостью $850–900 млн своим сыновьям – 19-летнему Кириллу и 18-летнему Никите. По словам представителя бизнесмена, они оба сейчас учатся в России на гуманитарных специальностях.

Алексей Мордашов занимает второе место в списке богатейших россиян по версии Forbes. В 2019 г. журнал оценил его состояние в $18,7 млрд. Главный его актив 77% металлургического холдинга «Северсталь». Также ему принадлежат 100% крупнейшего в России энергомашиностроительного холдинга «Силовые машины» (выпускает турбины и котлы для электростанций), доли в Nordgold и туроператоре TUI.

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Финансы
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Депутаты предложили отменить комиссии за снятие наличных в чужих банкоматах

Ведомости
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Депутаты во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в Госдуму поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Они предложили запретить банкам взимать комиссии за снятие наличных с дебетовых карт без овердрафта в чужих банкоматах и отделениях, а также за денежные переводы на карты другого банка. Поправки коснутся только операций в рублях и только дебетовых карт.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, прибыль банков в 2018 г. составила 1,34 трлн руб. На комиссионные доходы банков пришлось 24% этой прибыли, а чистый процентный доход кредитных организаций составил 67%. Чистая процентная маржа банков выросла в прошлом году на 0,5% и составила 4,5%. «В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций», 73% из которых контролируются государством, банки «могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики», объясняют авторы законопроекта необходимость новаци.

По данным ЦБ, на 1 июля 2019 г. в России было эмитировано около 275,6 млн платежных карт, из них 239,4 млн — дебетовые. За первое полугодие россияне сняли с карт средства на сумму около 13,4 трлн руб., а оплатили товаров и услуг почти на 14,8 трлн руб.

Для банков подобная инициатива может обернуться колоссальными потерями, предупреждает президент АРБ Гарегин Тосунян. «Речь идет о миллиардах рублей», — согласен представитель «Тинькофф банка». По его словам, сейчас за снятие наличных с карты чужого банка банк-эквайер получает доход, а эмитент платит комиссию за эту операцию. Законодатели предлагают запретить снимать комиссию за такие операции с клиента, но оставить возможность экваеру на этом зарабатывать. Аналогичная ситуация с переводами по номеру карты: в этом случае доход будет получать платежная система. «В случае принятия законопроекта банки будут придумывать механизмы компенсации таких потерь или просто запретят снимать наличные в чужих банкоматах», — заключает представитель «Тинькофф банка».

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Владелец земли под ЖК «Филатов луг» оспорил запрет на строительство

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компании «Молин групп» о признании недействительным решения Росавиации об аннулировании согласования строительства жилого комплекса «Филатов луг» в деревне Картмазово, находящейся в нескольких километрах от аэропорта «Внуково», передает «РИА Новости». В пресс-службе компании «Инград», реализующей проект «Филатов луг», подтвердили «Ведомостям» данную информацию.

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Бизнес групп» по «Филатову лугу» о признании недействительным представления транспортного прокурора об устранении нарушений воздушного и градостроительного законодательства. «Суд полностью удовлетворил требования и признал представление прокурора незаконным», – уточнили в «Инграде». Строительство жилого комплекса, несмотря на судебные разбирательства, не прерывалось, отметили в компании.

Разрешение на строительство «Филатова луга» девелопер получил в 2017 г. В решении столичной градостроительно-земельной комиссии сказано, что в Картмазово «Молин групп» владеет 35,4 га. Еще в 2016 г. она передала участок в аренду ООО «Бизнес групп», которое входит в «Инград». В Картмазово можно построить микрорайон на 520 000 кв. м, из которых 364 000 кв. м – жилье.

«Инград» является одним из крупнейших подмосковных застройщиков. Общий портфель компании оценивается в 2,2 млн кв. м, «Филатов луг» – один из самых масштабных проектов «Инграда», основным владельцем которого является концерн «Россиум» владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева. Около 18% компании находится в собственности у ГК «Регион».

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Viber планирует добавить возможность делать покупки внутри приложения

Ведомости
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Мессенджер Viber планирует добавить в приложение возможность совершать покупки. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор компании Джамел Агауа.

В 2019 г. приложение запустило функцию покупок через приложение: в чатах есть возможность посмотреть каталог товаров от восьми партнеров (Farfetch, Ozon, «Спортмастер» и другие) и поделиться им. Однако возможности купить товары внутри приложения нет. «Пока идея в том, чтобы пользователи могли делиться интересными товарами, но возможности купить их внутри приложения нет. Скоро она появится. Наша команда ведет обсуждение с различными брендами, чтобы добавить еще больше контента. В Западной Европе этот раздел появится в ближайшее время», – сказал он.

Viber Media основана в 2010 г. в Израиле предпринимателями Тальмоном Марко и Игорем Магазинником. По их данным, на начальном этапе инвестиции в проект составили $20 млн. Во всем мире зарегистрировано более 1 млрд пользователей приложения, в России более 50 млн активных пользователей. Приложение доступно в 193 странах, главный офис расположен в Люксембурге.

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Бизнес
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Bloomberg узнал о восстановлении мощностей Saudi Aramco с опережением графика

Ведомости
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Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco восстанавливает мощности по добыче нефти после атаки на ее объекты быстрее, чем ожидалось, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, сейчас производственные мощности Saudi Aramco уже составляют 11,3 млн баррелей в сутки. Компания опережает график примерно на неделю: ожидалось, что отметки в 11 млн она достигнет только к концу сентября.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после произошедшей 14 сентября атаки на ее нефтяные объекты сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а мощности в нефтедобыче планируется восстановить до 11 млн баррелей в сутки к концу сентября и до 12 млн баррелей в день – до конца октября. Reuters со ссылкой на источник сообщал, что страна полностью восстановит прежний уровень добычи на рубеже сентября – октября.

Добывающие мощности превышают фактические объемы нефтедобычи Саудовской Аравии, в том числе из-за соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

В ночь на 14 сентября 10 дронов атаковали нефтедобывающее предприятие Saudi Aramco в Хураисе, а также центр подготовки нефти в Абкаике. Этот центр готовил нефть до товарного экспортного качества, через него проходило 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

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Бизнес
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Лебедев рассказал о сокращении числа осужденных бизнесменов

Ведомости
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Число бизнесменов, осужденных в России за преступления в сфере предпринимательства, за последние четыре года уменьшилось практически вдвое, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. По его словам, финансовые преступления вызывают особый общественный интерес.

«В 2018 г. рассмотрены дела в отношении 1700 лиц. Не сотен тысяч, не десятков тысяч, не нескольких тысяч – 1700 лиц», – уточнил Лебедев на заседании в Совете Федерации, отметив, что против 400 бизнесменов (24%) ранее возбужденные уголовные дела были прекращены.

«Только 189 лиц, это 15%, осуждены к лишению свободы», – сказал Лебедев. По его словам, этот показатель вдвое меньше, чем в 2014 г. В прошлом году мера пресечения в виде ареста была избрана в отношении 137 бизнесменов, что втрое меньше, чем в 2014 г., уточнил Лебедев. В отчетном периоде около 36% всех поступивших в суды ходатайств о заключении под стражу по этой категории дел было отклонено, добавил он.

В конце июля бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать меры, позволяющие предотвратить необоснованные аресты бизнесменов. Инициативы могут быть учтены при работе над поручениями главы государства по итогам прямой линии в июне, говорил Титов. Согласно одному из поручений президента, Генпрокуратура и Верховный суд до 1 декабря должны представить предложения по устранению причин и условий, приводящих к злоупотреблению мерой пресечения в виде ареста.

Хроника преследований российских бизнесменов

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Технологии
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Главный продавец рекламы в России продолжает менять команду

Ведомости
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Заместителем гендиректора Национального рекламного альянса (НРА) назначена Елена Лобачева, сообщила компания. Она будет отвечать за продажи рекламы и работу с клиентами селлера.

НРА – крупнейший продавец рекламы в стране, он контролирует 90% ТВ-рекламы, связанные с ним компании занимаются и продажей интернет-рекламы.

Лобачева раньше управляла департаментом продаж селлера «Эверест», который отвечает за спецпроекты на каналах «СТС Медиа» и Национальной медиа группы. Недавно бывший гендиректор «Эвереста» Алексей Толстоган был назначен гендиректором НРА и теперь меняет команду этого селлера. Лобачева заменит на своем посту Наталью Гринчишин, которую, в свою очередь, на работу в НРА привлек теперь уже бывший руководитель этого селлера Эдуард Райкин.

Также у НРА появилась новое подразделение – дирекция развития онлайн-продаж, ее возглавила Наталья Дмитриева. Она сохранит пост гендиректора Gazprom media digital (GPMD), эта компания много лет занимается продажей видеорекламы в интернете.

Политика
Новости

Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда

Ведомости
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Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство сенаторов, против высказались двое. Альтернативных кандидатов на эту должность не было.

Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 г. В прошлый раз он был переназначен на этот пост в 2014 г. Шестилетний срок его полномочий истекал в мае 2020 г. Обычно конкурс на замещение вакансии объявляют за полгода. Но в этот раз переназначение перенесли на более ранний срок: об открытии вакансии было объявлено 2 сентября.

Сначала Лебедев был не единственным претендентом на эту должность. Заявление подал также бывший председатель правления Рязаньуниверсалбанка Виктор Милехин, который в 2014 г. уже пытался принять участие в конкурсе. Однако он снова не смог предоставить документы о том, что прошел квалификационный экзамен.

Политика
Новости

WP: в администрации США пытались помешать контактам Трампа и Зеленского

Ведомости
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Несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США пытались помешать Дональду Трампу провести встречу или телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В администрации США опасались, что Трамп может надавить на Зеленского ради собственной политической выгоды. Президент США якобы будет использовать разговор с Зеленским, чтобы заставить Киев нанести информационный ущерб потенциальному сопернику Трампа в гонке 2020 г. – бывшему вице-президенту и фавориту текущей предвыборной гонки от демократической партии Джо Байдену. «Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украины и США», – рассказал один из источников. Источники издания в Белом доме эту информацию не подтвердили. По их словам, на встречах Совета национальной безопасности США подобных опасений никто не высказывал. Официальный представитель Белого дома не ответил на запрос.

Разговор Трампа с Зеленским состоялся 25 июля. Он оказался в центре скандала. The Wall Street Journal писала, что во время разговора Трамп призывал украинского президента оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Во вторник, 24 сентября, Трамп заявил о планах опубликовать полную и неотредактированную расшифровку разговора с Зеленским. Это планируется сделать сегодня, 25 сентября.

Тогда же во вторник спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа. В своем видеообращении в Twitter она заявила, что его поведение во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. Трамп, комментируя информацию о возможном начале процедуры импичмента, заявил, что это только пойдет ему на пользу.

Политика
Новости

Московский суд наложил арест на компьютерную программу

Ведомости
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Лефортовский районный суд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, сделано это было по ходатайству следователей ФСБ в рамках дела бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского.

Как утверждает «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении 60-летнего Ковалевского возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). После того как ему было предъявлено официальное обвинение, следователи ФСБ обратились в суд с требованием арестовать компьютерную программу, созданную Ковалевским.

Речь может идти об одном из вариантов интегрированной информационной системы «Соцстрах», отмечает «Коммерсантъ». По его данным, ФСБ считает Ковалевского виновным в том, что он зарегистрировал права на использование созданной им программы, внедрил ее в ФСС, получая за это серьезное вознаграждение.

Ковалевский вину не признает. Его защитники в суде настаивали, что обвинение, предъявленное их клиенту, необоснованно, а компьютерная программа не является разновидностью имущества. Однако Лефортовский суд, а впоследствии и апелляционная инстанция Мосгорсуда пришли к выводу, что программу можно признать предметом преступления, пишет издание.

Политика
Новости

Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз. За ее переизбрание проголосовали сенаторы на заседании в среду, решение было принято единогласно. Кандидатуру Матвиенко выдвинул первый вице-спикер палаты Николай Федоров, альтернативных кандидатов на этот пост не было.

Ранее Матвиенко была переназначена сенатором от Санкт-Петербурга. Такое решение принял новый губернатор Александр Беглов, который победил на выборах 8 сентября.

Матвиенко пришла в Совет Федерации в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В этом же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Весной «Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко. Наиболее вероятным кандидатом на пост спикера Совета Федерации назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Через месяц после этой публикации из газеты ушли два журналиста – Иван Сафронов и Максим Иванов. Они утверждали, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Следом уволились все сотрудники отдела политики газеты.

Бизнес
Новости

Auchan пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Ведомости
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Журнал Forbes в пятый раз поместил французского ритейлера Auchan на первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» в 2018 г. сократилась на 8% и составила 327,7 млрд руб. – это 9% от мировой выручки группы.

Второе место в рейтинге заняла японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor, получившая в России 313,2 млрд руб. выручки (2% в мировой выручке). Третий в списке – японский производитель табачной продукции Japan Tobacco с выручкой 303,4 млрд руб. (24% от всей выручки).

Также в первую десятку вошли табачная компания Philip Morris (296,5 млрд руб.), Volkswagen (289,2 млрд руб.), ритейлер товаров для ремонта Leroy Merlin (275,8 млрд руб.), производитель продуктов питания Pepsico (243,2 млрд руб.), автомобильная компания Kia Motors (232,4 млрд руб.), сеть магазинов мебели Ikea (218 млрд руб.), а также сеть магазинов Metro Cash&Carry (217,4 млрд руб.).

Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2018 г. увеличилась на 10,2% до 6,4 трлн руб., отмечает Forbes. Самая зависимая от российского рынка компания финская Nokian Tyres. У нее доля выручки в России составляет 43,5%.

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