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Мордашов передал сыновьям контроль над золотодобывающей компанией Nordgold

Миллиардер Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите контроль над золотодобывающей Nordgold, следует из проспекта компании к размещению еврооблигаций, который был распространен 25 сентября.

Согласно указанной там информации, 99,94% акций Nordgold принадлежат зарегистрированной на Кипре Ocean Management Limited. Ее материнской компанией является Unifirm Limited, 35% которой через Rayglow Limited принадлежат Алексею Мордашову, остальные 65% – KN-Holding LLC, собственниками которого на паритетной основе являются Кирилл и Никита Мордашовы.

В феврале «Ведомости» выяснили, что Алексей Мордашов намерен отдать 65% Nordgold стоимостью $850–900 млн своим сыновьям – 19-летнему Кириллу и 18-летнему Никите. По словам представителя бизнесмена, они оба сейчас учатся в России на гуманитарных специальностях.

Алексей Мордашов занимает второе место в списке богатейших россиян по версии Forbes. В 2019 г. журнал оценил его состояние в $18,7 млрд. Главный его актив – 77% металлургического холдинга «Северсталь». Также ему принадлежат 100% крупнейшего в России энергомашиностроительного холдинга «Силовые машины» (выпускает турбины и котлы для электростанций), доли в Nordgold и туроператоре TUI.