FT сообщила о рекордной для спорта сделке с участием «Манчестер Сити»

Американский инвестиционная компания Silver Lake станет совладельцем английского футбольного клуба «Манчестер Сити», пишет Financial Times cо ссылкой на источники. По их информации, Silver Lake за $500 млн купит 10% City Football Group (CFG), владеющей английским футбольным клубом. В свою очередь CFG принадлежит Abu Dhabi United Group (ADUG). Стоимость CFG была оценена в $4,8 млрд. Как отмечает FT, это рекордная сделка с точки зрения оценки спортивного бизнеса, она будет способствовать международной экспансии футбольной группы.