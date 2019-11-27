FT сообщила о рекордной для спорта сделке с участием «Манчестер Сити»
Американский инвестиционная компания Silver Lake станет совладельцем английского футбольного клуба «Манчестер Сити», пишет Financial Times cо ссылкой на источники. По их информации, Silver Lake за $500 млн купит 10% City Football Group (CFG), владеющей английским футбольным клубом. В свою очередь CFG принадлежит Abu Dhabi United Group (ADUG). Стоимость CFG была оценена в $4,8 млрд. Как отмечает FT, это рекордная сделка с точки зрения оценки спортивного бизнеса, она будет способствовать международной экспансии футбольной группы.
Председатель совета директоров CFG Халдун Аль Мубарак и управляющий партнер Silver Lake Эгон Дурбан подписали соответствующее соглашение в субботу, 24 ноября. По информации издания, Abu Dhabi United Group намерен сохранить контрольный пакет акций CFG.
Владельцем Abu Dhabi United Group является бизнесмен, член королевской семьи ОАЭ шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян. В последние годы CFG под председательством Аль Мубарака стала скупать футбольные клубы по всему миру. На данный момент компании принадлежат такие клубы, как «Нью‑Йорк Сити», «Жирона», «Торке», «Атлетико Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Мельбурн Сити» и другие. Сейчас CFG ведет переговоры о поглощении индийского клуба «Мумбаи Сити».
Silver Lake ранее инвестировала в технологические компании, такие как Alibaba, Dell и Skype, однако недавно компания вложила средства в организатора боев Ultimate Fighting Championship и голливудское агентство Endeavour, пишет FT.