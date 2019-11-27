Anex Tour уточнил число пострадавших в ДТП в Доминикане

Во вторник, 26 ноября ехавший в аэропорт La Romana автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, совершивший на дороге резкий маневр. В результате столкновения автобус опрокинулся. Погибших нет. По информации местного издания Diario Libre, всего в автобусе было около 60 человек, из них 39 россиян. Авария произошла недалеко от города Игуэй. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.