Anex Tour уточнил число пострадавших в ДТП в Доминикане
В больницах Доминиканы находятся 27 россиян пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя туроператора Anex Tour. По его словам, жизни 20 из них ничего не угрожает, состояние семи человек оценивают местные врачи. Среди пострадавших трое детей в возрасте от пяти до 12 лет, двое из них остаются в больнице.
«Достоверная информация о состоянии здоровья семерых, которые находятся в операционной или на приеме у врача, станет известна после подготовки врачами медотчетов», — пояснили на горячей линии туроператора. Семеро туристов улетели в Москву планировавшимся рейсом, еще двое решили остаться в Доминикане и пройти медицинское обследования, добавил представитель туроператора. Пятеро россиян размещены в отелях, сообщили в Anex Tour.
Во вторник, 26 ноября ехавший в аэропорт La Romana автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, совершивший на дороге резкий маневр. В результате столкновения автобус опрокинулся. Погибших нет. По информации местного издания Diario Libre, всего в автобусе было около 60 человек, из них 39 россиян. Авария произошла недалеко от города Игуэй. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.