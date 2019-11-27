Ozon получил 11 млрд рублей на развитие
Интернет-магазин Ozon получил от своих акционеров, АФК «Система» и фонда Baring Vostok, 1 млрд руб. в виде конвертируемого займа, об этом говорится в презентации АФК «Система» для инвесторов. Он предоставлен на поддержание темпов роста компании, развитие IT и логистической инфраструктуры, а также расширение ее ассортимента, говорит представитель АФК «Система» Сергей Копытов.
Заем пойдет на развитие логистической инфраструктуры и технологий для e-commerce, подтверждает директор по связям с общественностью Ozon Мария Заикина. По ее словам, в 2020 г. Ozon планирует открыть несколько складов в городах-миллионниках, расширить сеть сортировочных центров и увеличить количество собственных постаматов Ozon более чем в два раза. Представитель Baring Vostok от комментариев отказался.
В апреле 2019 г. Ozon уже получил от АФК «Система» и фонда Baring Vostok заем в размере 10 млрд руб. Таким образом, общие вложения партнеров в компанию в этом году составили 11 млрд руб.