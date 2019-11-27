Ozon получил 11 млрд рублей на развитие

Заем пойдет на развитие логистической инфраструктуры и технологий для e-commerce, подтверждает директор по связям с общественностью Ozon Мария Заикина. По ее словам, в 2020 г. Ozon планирует открыть несколько складов в городах-миллионниках, расширить сеть сортировочных центров и увеличить количество собственных постаматов Ozon более чем в два раза. Представитель Baring Vostok от комментариев отказался.